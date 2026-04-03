Istilah “mati suri” sering terdengar di masyarakat untuk menggambarkan kondisi seseorang yang tampak seperti sudah meninggal, tetapi kemudian kembali sadar.

Sementara itu, dalam ajaran Islam, kematian adalah peristiwa yang jelas dan memiliki batas yang tegas.

Karena itu, penting untuk memahami fenomena mati suri dari sudut pandang Alquran, hadis, serta penjelasan ulama dan ilmu kedokteran, agar tidak terjadi kekeliruan dalam memaknainya.

Apakah Mati Suri Ada dalam Islam?

Dalam perspektif Islam, para ulama menegaskan bahwa konsep “mati suri” tidak dikenal dalam syariat.

Kematian dalam Islam adalah peristiwa yang pasti dan bersifat final, yakni ketika ruh benar-benar dicabut dari jasad dan tidak kembali lagi ke dunia.

Dalam surat Al-Mu’minun ayat 99-100, Allah SWT berfirman:

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ, لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ۖ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

Hattaaa izaa jaaa'a ahada humul mawtu qaala Rabbir ji'oon

La'alleee a'malu saalihan feemaa taraktu kallaa; innahaa kalimatun huwa qaaa'iluhaa wa minw waraaa'him barzakhun ilaa Yawmi yub'asoon

Artinya: “(Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu), hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata,

‘Ya Tuhanku, kembalikanlah aku (ke dunia), agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan.’

Sekali-kali tidak! Sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan.”

Fenomena mati suri sendiri tidak dapat dikatakan sebagai mati yang sesungguhnya. Melainkan, kondisi tersebut lebih tepat dipahami sebagai pingsan, koma, atau penurunan tingkat kesadaran.

Dalil tentang Kematian dalam Islam

Agar bisa memahami konsep ini dengan benar, sangat penting untuk melihat bagaimana Islam menjelaskan tentang kematian dan kondisi yang menyerupainya.

Dalam surat Az-Zumar ayat 42, Rasulullah SAW bersabda:

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Allaahu yatawaffal anfusa heena mawtihaa wallatee lam tamut fee manaamihaa fa yumsikul latee qadaa 'alaihal mawta wa yursilul ukhraaa ilaaa ajalim musammaa;

inna fee zaalika la Aayaatil liqawmai yatafakkarron

Artinya: “Allah memegang nyawa (seseorang) pada saat kematiannya dan nyawa (seseorang) yang belum mati ketika dia tidur;

maka Dia tahan nyawa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan.

Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran) Allah bagi kaum yang berpikir.”

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Islam mengenal dua kondisi yang berkaitan dengan ruh, yaitu kematian (maut) dan tidur (manam).

Dalam kematian, ruh dicabut secara permanen. Sedangkan, saat tidur, ruh “dipegang” sementara oleh Allah SWT, lalu dikembalikan.

Dari sini, para ulama menjelaskan bahwa tidak ada kategori ketiga berupa “mati lalu hidup kembali” seperti yang sering dipahami dalam istilah mati suri.

Selain itu, tidak ditemukan hadis sahih yang menyebut adanya kondisi manusia benar-benar mati lalu kembali hidup ke dunia (di luar mukjizat para nabi).

Fenomena Mati Suri dalam Perspektif Islam dan Ilmu Kedokteran

Dalam kajian Islam yang dikombinasikan dengan ilmu kedokteran, fenomena mati suri dapat dijelaskan secara lebih komprehensif.

Secara ilmiah, kondisi yang sering disebut mati suri biasanya berkaitan dengan koma, pingsan, atau kondisi kritis yang membuat tanda-tanda vital melemah.

Dalam dunia medis, hal ini dikenal sebagai kematian klinis, bukan kematian biologis total.

Artinya, fungsi tubuh memang sudah sangat melemah, tetapi otak (terutama batang otak) belum benar-benar mati sehingga masih ada kemungkinan untuk pulih.

Hal ini sejalan dengan temuan akademik bahwa fenomena mati suri belum mencapai titik kematian yang sesungguhnya, melainkan hanya berada pada kondisi antara hidup dan tidak sadar.

Karena itu, seseorang masih bisa “kembali hidup” karena memang belum benar-benar meninggal.

Dari sisi Islam, penjelasan ini justru menguatkan bahwa tidak ada konsep ruh yang sudah dicabut lalu dikembalikan ke jasad.