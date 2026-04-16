Salah satu ajaran dalam Rukun Iman adalah mengimani kitab-kitab Allah SWT. Perintah yang sama juga tertuang dalam Surah An-Nisa ayat 136 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

Yaaa aiyuhal lazeena aamanooo aaminoo billaahi wa Rasoolihee wal Kitaabil lazee nazzala 'alaa Rasoolihee wal Kitaabil lazeee anzala min qabl; wa mai yakfur billaahi wa Malaaa'ikatihee wa Kutubihee wa Rusulihee wal Yawmil Aakhiri faqad dalla dalaalam ba'eedaa

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya (Muhammad) dan kepada Kitab (Al-Qur'an) yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barangsiapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh, orang itu telah tersesat sangat jauh.”

Salah satu kitab Allah SWT yang wajib diimani umat Islam adalah Zabur. Lantas, kepada nabi siapa kitab Zabur diturunkan dan bagaimana kisahnya?

Kitab Zabur Diturunkan kepada Nabi Siapa?

Allah SWT menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud AS, sebagaimana yang tertulis dalam ayat-ayat berikut ini:

Surah An-Nisa Ayat 163

“Sesungguhnya Kami mewahyukan kepadamu (Muhammad) sebagaimana Kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan Kami telah mewahyukan (pula) kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya; Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan Kami telah memberikan Kitab Zabur kepada Daud.”

Surah Al-Isra Ayat 55

“Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, Kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian (yang lain), dan Kami berikan Zabur kepada Daud.”

Kisah Diturunkannya Kitab Zabur kepada Nabi Daud AS

Kitab Zabur diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Daud AS yang berasal dari kalangan Bani Israil. Nabi Daud AS hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan menghadapi musuh yang kafir bernama Jalut.

Saat pasukan Raja Talut dan Jalut berperang, Nabi Daud AS berhasil membunuh Jalut dengan pertolongan Allah SWT. Peristiwa ini tercatat dalam Surah Al-Baqarah ayat 250-251 sebagai berikut:

“Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, “Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.” Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Dawud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya (Dawud) kerajaan, dan hikmah, dan mengajarinya apa yang Dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dilimpahkan-Nya) atas seluruh alam."

Tafsir ayat 251 menjelaskan bahwa Nabi Daud AS membunuh Jalut dengan cara memenggal kepalanya hingga putus dan terpisah dari badannya. Kematian Jalut membuat pasukannya buyar sebab sang raja telah terbunuh.

Sebagai penghargaan atas jasanya, Nabi Daud AS dijadikan menantu oleh Raja Talut. Selain itu, Allah SWT juga menganugerahkan hikmah dan kerajaan kepada Daud, sehingga ia menjadi orang pertama yang merangkap nabi dan raja.

Selama menjadi raja Bani Israil, Nabi Daud AS dikenal sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, dan pemberani. Setelah itu, Allah SWT menurunkan Kitab Zabur sebagai mukjizat Nabi Daud AS sekaligus petunjuk bagi Bani Israil.

Isi Kitab Zabur

Kitab Zabur disebut-sebut terdiri dari 150 pasal yang berisi nasihat, hikmah, doa, nyanyian, dan pujian kepada Allah yang sering disenandungkan oleh Nabi Daud AS. Meski begitu, Kitab Zabur pada masa itu belum mencakup hukum-hukum syariat.

Berikut ini adalah isi pokok ajaran Kitab Zabur: