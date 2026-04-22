Setiap muslim wajib meyakini enam rukun iman. Selain iman kepada Allah SWT, umat Islam juga harus beriman kepada kitab-kitab-Nya.

Beriman kepada kitab-kitab Allah berarti meyakini bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasul.

Kitab-kitab itu antara lain Taurat, Zabur, Injil, dan Alquran. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud AS, Injil kepada Nabi Isa AS, dan Alquran kepada Nabi Muhammad SAW.

Lantas, kitab Taurat diturunkan kepada nabi siapa dan apa saja isinya?

Kitab Taurat Diturunkan kepada Nabi Siapa?

Kitab Taurat dalam ajaran Islam diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa AS di Gunung Sinai di Mesir.

وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا

Wa aatainaa Moosal-Kitaaba wa ja'alnaahu hudal-liBaneee Israaa'eel;

Artinya: “Dan Kami berikan kepada Musa, Kitab (Taurat) dan Kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israil (dengan firman), “Janganlah kamu mengambil (pelindung) selain Aku.”

Peristiwa turunnya Taurat untuk Nabi Musa AS juga dikisahkan dalam Surah Al-A’raf ayat 142 berikut:

۞ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ

Wa waa'adnaa Moosaa salaaseena lailatanw wa at mamnaahaa bi'ashrim fatamma meeqaatu Rabbihee arba'eena lailah; wa qaala Moosaa liakheehi Haaroonakh lufnee fee qawmee wa aslih wa laa tattabi' sabeelal mufsideen

Artinya: "Dan Kami telah menjanjikan kepada Musa (memberikan Taurat) tiga puluh malam dan Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi), maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya (yaitu) Harun, “Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku dan perbaikilah (dirimu dan kaummu), dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Isi Kitab Taurat

Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS memuat ajaran tauhid untuk mengesakan Allah SWT dan berbagai pedoman hidup lainnya.

Taurat juga berisi 10 perintah atau yang dikenal dengan ten commandments, seperti perintah berbakti kepada orang tua hingga larangan berbuat zina.

Berikut adalah 10 pokok perintah dalam Kitab Taurat:

Jangan ada pada Tuhan lain di kehadirat-Ku. Jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembah patung karena Aku Tuhan Allahmu. Jangan kamu menyebut Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Ingatlah kamu akan hari sabat (Sabtu), supaya kamu sucikan dia. Berilah hormat kepada ibu bapakmu. Jangan membunuh sesama manusia. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan menjadi saksi palsu. Jangan berkeinginan memiliki hak orang lain.

Perbedaan Taurat dan Alquran

Meski sama-sama kitab suci yang diturunkan Allah SWT, Taurat dan Alquran memiliki perbedaan yang wajib diketahui yaitu:

1. Nabi Penerima

Taurat diturunkan kepada Nabi Musa AS. Sementara, Alquran merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dalilnya adalah sebagai berikut:

“Dan (ingatlah), ketika Kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.” (QS. Al-Baqarah: 53)

“Dan jika kamu meragukan (Alquran) yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad), maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.” (QS. Al-Baqarah: 23)

2. Perbedan Umat

Perbedaan selanjutnya adalah Taurat diturunkan untuk Bani Israil, sedangkan Alquran diturunkan untuk seluruh umat manusia.

Dalam Surah Al-Mu’minun ayat 49 Allah SWT berfirman:

“Dan sungguh, telah Kami anugerahi kepada Musa Kitab (Taurat), agar mereka (Bani Israil) mendapat petunjuk.”

Sementara, dalam Surah Al-Baqarah ayat 185 dijelaskan sebagai berikut:

“Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil).”

3. Cara Penurunan Taurat dan Alquran

Peristiwa turunnya Taurat dan Alquran juga berbeda. Kitab Taurat diturunkan sekaligus kepada Nabi Musa AS di Gunung Sinai.

Sementara, Alquran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun.

“Dan Alquran (Kami turunkan) berangsur-angsur agar engkau (Muhammad) membacakannya kepada manusia perlahan-lahan dan Kami menurunkannya secara bertahap.” (QS. Al-Isra: 106).

Sementara, dalam Surah Al-A’raf ayat 145 dijelaskan sebagai berikut:

“Dan telah Kami tuliskan untuk Musa pada lauh-lauh (Taurat) segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Taurat diberikan kepada Nabi Musa AS sudah dalam bentuk utuh sebagai pedoman hidup Bani Israil.

3. Bahasa

Bahasa yang digunakan dalam Taurat dan Alquran juga berbeda. Taurat diturunkan dengan bahasa Ibrani, sedangkan Alquran menggunakan bahasa Arab.

“Sesungguhnya Kami menurunkannya sebagai Quran berbahasa Arab, agar kamu mengerti.” (QS. Yusuf: 2)

4. Keaslian

Kitab Taurat dianggap sudah mengalami perubahan oleh manusia, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 79:

“Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka (sendiri), kemudian berkata, “Ini dari Allah.” (dengan maksud) untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.”

Ayat ini menjelaskan orang-orang yang memalsukan kitab suci, termasuk pendeta-pendeta Yahudi yang menulis Kitab Taurat dengan menuruti kemauannya sendiri.

Adapun dalam Surah Al-Hijr ayat 9, dijelaskan bahwa Allah SWT menjaga kemurnian Alquran, sehingga tidak mengalami perubahan.

“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Alquran dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya.”

5. Isi