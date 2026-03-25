Manusia tidak sempurna dan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, dan terjatuh dalam kubangan dosa.

Namun, Islam mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang mau bertobat dan kembali ke jalan Allah SWT.

Allah SWT juga Maha Pengampun, sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 89:

"Kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu, dan melakukan perbaikan, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Salah satu kisah nyata yang menggambarkan hal itu adalah tobatnya Malik bin Dinar. Sebelum dikenal sebagai ulama dan ahli hadis, Malik bin Dinar pernah hidup dalam kemaksiatan.

Siapa Malik bin Dinar?

Malik bin Dinar lahir dari keluarga kaya raya dan termasuk bagian kerajaan pada masa Dinasti Bani Umayyah (661-750 Masehi).

Setelah bertobat, Malik bin Dinar menjadi salah satu ulama terkemuka dan ahli hadis. Jumlah hadis yang diriwayatkannya diperkirakan mencapai 40 hadis dan berkualitas hasan.

Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi adil, tidak mengandung kejanggalan maupun cacat tersembunyi.

Tingkat kekuatan hafalan perawinya di bawah hadis sahih. Meski begitu, hadis hasan tetap bisa dijadikan hujjah atau dasar hukum Islam.

Kisah Tobatnya Malik bin Dinar

Malik bin Dinar diketahui hidup satu zaman dengan Imam Malik bin Anas dan masih menjumpai Sayyidina Ali, suami Sayyidah Fatimah Az-Zahra.

Ia awalnya merupakan pemuda yang gemar maksiat. Kegiatan favoritnya adalah mabuk-mabukan karena suka meminum khamr.

Suatu hari, temannya menawarkan budak cantik kepada Malik bin Dinar. Ia membelinya dengan harga mahal dan menikahinya.

Setelah beberapa lama, sang budak pun hamil dan melahirkan anak perempuan.

Malik bin Dinar tak pernah memarahi sang putri, meskipun selalu menyingkirkan atau menumpahkan khamr di bajunya.

Namun, kebahagiaan Malik bin Dinar hilang setelah sang anak meninggal dunia ketika usianya baru dua tahun.

Malam Nisfu Sya’ban yang bertepatan pada hari Jumat pun datang. Malik bin Dinar masih setia dengan kegiatan maksiatnya, yakni minum khamr sampai meninggalkan salat Isya.

Saat tertidur, ia bermimpi kiamat datang, terompet sangkakala ditiup, orang mati dibangkitkan, dan semua makhluk Allah SWT dikumpulkan.

Malik bin Dinar pun berlari saat melihat ular raksasa akan memakannya. Pada saat bersamaan, ia bertemu dengan seorang syekh berbaju putih yang duduk tenang.

Malik berkata, “Wahai syekh! Tolonglah aku, lindungi dari ular itu.” Namun, syekh itu menyuruhnya terus berlari sebab kekuatannya tak sebanding dengan si ular.

Kakinya pun terus berlari hingga mencapai tebing neraka. Namun, neraka berkata kepadanya, “Kembalilah! Karena engkau bukan penduduk neraka.”

Malik lalu menemukan tirai-tirai yang di dalamnya terdapat banyak anak kecil bersama para malaikat. Salah satunya adalah anak perempuannya.

Sang anak berkata, “Ayahku, demi Allah”. Malik lantas menggendong putrinya yang membacakan Alquran.

Malik pun bertanya soal ular dan syekh yang ia temui. Sang anak menjawab bahwa ular adalah perbuatan buruknya, sedangkan syekh wujud amal baiknya yang lemah.

“Dia (ular) adalah perbuatanmu yang buruk, yang selama ini engkau kerjakan, maka ia akan menjerumuskanmu ke dalam neraka. Sementara, syekh itu adalah amal baikmu yang lemah, sehingga ia tidak mampu mengatasi dosa-dosamu.”

Malik lalu terbangun dan menangis sejadi-jadinya. Ia langsung melempar botol khamrnya dan bertobat kepada Allah SWT.

Setelah bertobat, Malik bin Dinar menjadi sosok yang tidak lagi terlena dengan kenikmatan duniawi dan fokus beribadah kepada Allah SWT.

Kisah tobat Malik bin Dinar ini merupakan salah satu yang paling populer dalam ajaran Islam sekaligus menjadi inspirasi untuk kembali ke jalan Allah SWT.

Hikmah Kisah Tobat Malik bin Dinar

Ada beberapa hikmah yang bisa diambil dari kisah tobatnya Malik bin Dinar, yakni sebagai berikut:

1. Pintu Tobat Selalu Terbuka

Hikmah pertama dari kisah tobatnya Malik bin Dinar adalah pintu tobat selalu terbuka bagi siapa pun yang ingin kembali ke jalan Allah SWT.

Dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah SWT berfirman:

“Katakanlah, “Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri! Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Lewat ayat itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyampaikan ke umatnya bahwa Allah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang akan mengampuni segala dosa jika seorang muslim benar-benar bertobat.

2. Setiap Dosa Ada Konsekuensinya

Dalam kisah Malik bin Dinar, segala dosa-dosanya bertumpuk dan berwujud ular raksasa di akhirat.

Ini menggambarkan bahwa setiap hal buruk yang kita lakukan semasa hidup akan dipertanggungjawabkan.

Hal tersebut sudah ditegaskan dalam surah Az-Zalzalah ayat 7-8 yaitu:

“Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.”

3. Perbanyak Amal Baik

Dalam surah Al-Furqan ayat 23, Allah SWT berfirman:

“Dan Kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami akan jadikan amal itu (bagaikan) debu yang beterbangan.”

Lewat ayat tersebut Allah SWT menjelaskan sebab kemalangan dan kerugian orang kafir atau yang tidak beriman kepada-Nya.

Allah SWT memperlihatkan segala perbuatan yang mereka anggap baik selama hidup, tetapi tidak memperoleh imbalan apa pun di sisi-Nya.

Kebaikan-kebaikan itu dijadikan debu yang beterbangan di angkasa karena tidak dilandasi iman yang benar kepada Allah SWT.

4. Hidayah Datang Kapan Saja

Hidayah adalah hak Allah SWT dan bisa mendatangi siapa saja, bahkan kepada orang yang jauh dari agama seperti Malik bin Dinar.

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 56:

“Sungguh, engkau (Muhammad) tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.”

Ayat itu menjelaskan bahwa Allah SWT mengetahui orang-orang yang bersedia dan pantas menerima hidayah.

Di antara mereka adalah orang-orang Ahli Kitab yang pernah dikisahkan peristiwanya pada ayat-ayat sebelumnya.

Sebaliknya, orang-orang yang tidak ingin menerima hidayah seperti beberapa kerabat Rasulullah SAW, maka hidayah tidak akan diberikan kepada mereka.

5. Setiap Orang Akan Mati

Mimpi Malik bin Dinar tentang kiamat menjadi pengingat bahwa hari akhir pasti akan terjadi dan semua orang akan meninggal.

Hal itu ditegaskan dalam surah Ali Imran ayat 185:

“Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh, dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyala kesenangan yang memperdaya.”

6. Anak Saleh Jadi Penolong

Dalam mimpinya, Malik bin Dinar bertemu dengan sang anak yang menolongnya dari kejaran ular raksasa.

Putrinya lantas menjelaskan bahwa ular itu adalah amal buruknya dan syekh berbaju putih merupakan amal baiknya yang lemah.

Hal itu membuktikan bahwa anak yang saleh bisa menjadi penolong di akhirat bagi orang tua, asalkan dididik dalam kebaikan.

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 46: