Nabi Yunus merupakan salah satu nabi yang diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan dakwah kepada kaumnya agar kembali menyembah-Nya.

Kisah Nabi Yunus sangat dikenal dalam Alquran, terutama ketika beliau ditelan oleh seekor ikan besar.

Sebab, peristiwa tersebut menjadi salah satu pelajaran penting tentang kesabaran, ketaatan, dan pentingnya kembali kepada Allah saat menghadapi kesulitan.

Kisah Nabi Yunus saat Ditelan Ikan Besar

Dalam keterangan Ibnu Katsir pada kitab Qashashul Anbiya, dikisahkan bahwa Nabi Yunus diutus untuk berdakwah kepada penduduk kota Ninawa agar meninggalkan penyembahan berhala dan mulai beriman kepada Allah SWT.

Namun, sebagian besar dari kaumnya menolak ajakan tersebut. Mereka pun tetap mempertahankan keyakinan lama dan tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa Nabi Yunus.

Penolakan yang terjadi secara terus-menerus itu pun membuat Nabi Yunus sempat merasa marah dan kecewa.

Dalam keadaan tersebut, beliau kemudian meninggalkan kaumnya sebelum mendapatkan perintah langsung dari Allah SWT.

Kemudian, beliau menaiki sebuah kapal yang hendak berlayar ke laut.

Di tengah perjalanannya, kapal tersebut tiba-tiba mengalami masalah besar akibat badai dan kelebihan muatan.

Untuk meringankan beban kapal, para penumpang melakukan undian untuk menentukan siapa yang harus turun ke laut.

Setelah undian dilakukan beberapa kali, nama Nabi Yunus pun keluar. Akhirnya, beliau pun dilempar ke laut.

Atas kehendak Allah, seekor ikan besar kemudian menelan Nabi Yunus.

Peristiwa ini disebutkan dalam Alquran, salah satunya dalam surat As-Saffat ayat 142.

فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ

Faltaqamahul hootu wa huwa muleem

Artinya: “Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.” (QS. As-Saffat:142)

Di dalam perut ikan tersebut, Nabi Yunus berada dalam keadaan yang sangat gelap. Namun dalam kondisi itu beliau tidak berhenti berdoa dan memohon ampun kepada Allah.

Apa Penyebab Nabi Yunus Ditelan Paus?

Penyebab Nabi Yunus ditelan ikan besar berkaitan dengan sikap beliau yang meninggalkan kaumnya sebelum mendapatkan perintah dari Allah.

Dalam kisah para nabi, peristiwa ini sering dijelaskan sebagai bentuk teguran dari Allah kepada Nabi Yunus.

Peristiwa ini pun juga disinggung dalam Alquran, tepatnya dalam surat Al-Anbiya ayat 87:

وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

Wa Zan Nooni iz zahaba mughaadiban fazaanna al lan naqdira 'alaihi fanaanna al lan naqdira 'alaihi

fanaadaa fiz zulumaati al laaa ilaaha illaaa Anta Subhaanaka innee kuntu minaz zaalimeen

Artinya: “Dan (ingatlah kisah) Zun Nun (Yunus), ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa Kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap,

‘Tidak ada tuhan selain Engkau, Mahasuci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim.’”

Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Yunus kemudian menyadari kesalahannya dan memohon ampun kepada Allah.

Kemudian, doa tersebut dikenal luas sebagai salah satu doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika seseorang berada dalam kesulitan.

Karena doa dan pertobatan itulah, Allah lantas menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan besar tersebut.

Berapa Lama Nabi Yunus Ditelan Ikan Paus?

Para ulama memiliki beberapa pendapat mengenai lamanya Nabi Yunus berada di dalam perut ikan besar.

Ada pendapat yang menyatakan Nabi Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari, ada juga yang mengatakan 7 hari.

Sementara itu, dalam beberapa kisah yang populer, disebutkan bahwa beliau berada di dalam perut ikan sekitar 40 hari.

Selama berada di dalam perut ikan tersebut, Nabi Yunus terus berzikir dan memohon ampun kepada Allah.

Karena pertobatan dan doa tersebut, Allah kemudian memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Hal ini disebutkan dalam surat As-Saffat ayat 145.

۞ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ

Fanabaznaahu bil'araaa'i wa huwa saqeem

Artinya: “Kemudian Kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit.”