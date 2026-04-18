Nabi Nuh AS merupakan salah satu dari lima nabi yang bergelar Ulul Azmi.

Gelar itu diberikan kepada para rasul yang sabar, teguh, dan tabah saat berdakwah kepada kaumnya.

Kisah Nabi Nuh AS menjadi salah satu yang paling populer di kalangan umat Islam.

Bagaimana tidak? Beliau berdakwah selama ratusan tahun, tetapi hanya sedikit dari kaumnya yang beriman.

Pada akhirnya, Allah SWT pun menurunkan azab pedih untuk kaum yang membangkang. Lantas, bagaimana kisah lengkap Nabi Nuh AS?

Kisah Nabi Nuh AS, Awal Mula Berdakwah

Nabi Nuh AS adalah rasul pertama yang diutus Allah SWT untuk menyebarkan kebenaran kepada manusia.

Allah SWT mengutus Nabi Nuh AS kepada Bani Rasib yang menyembah berhala berupa patung-patung orang saleh.

Orang saleh itu adalah keturunan Nabi Adam AS yang sudah wafat, yakni Wadd, Suwa’, Yaghuts, Ya’uq, dan Nasr.

Kelimanya diabadikan menjadi patung dan disembah oleh Bani Rasib untuk meminta keberkahan dan rezeki.

Nabi Nuh AS menghabiskan 950 tahun untuk mengajak Bani Rasib beriman kepada Allah SWT dan berhenti menyembah berhala.

Peristiwa itu tertulis dalam Surah Al-Ankabut ayat 14 sebagai berikut:

“Dan sungguh, Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama seribu tahun kurang lima puluh tahun.”

Setelah hampir 1000 tahun berdakwah, hanya sedikit kaum Bani Rasib yang beriman kepada Allah SWT.

Bahkan, istri dan anaknya yang bernama Kan’an pun meragukan dakwahnya.

Merasa putus asa, Nabi Nuh AS berdoa kepada Allah SWT untuk menyelamatkannya beserta orang-orang mukmin.

Doa itu tercantum dalam surah Asy-Syu’ara ayat 117-118:

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Qaala Rabbi inaa qawmii kazzabuun faftab bainii wa bai nahum fat hanw wa najjnii wa mam ma’iya minal mu’miniin.

Artinya: “Dia (Nuh) berkata, “Ya Tuhanku, sungguh kaumku telah mendustakan aku, maka berilah keputusan antara aku dengan mereka, dan selamatkanlah aku dan mereka yang beriman bersamaku.”

Kisah Nabi Nuh AS Membangun Bahtera

Allah SWT memerintahkan Nabi Nuh AS membangun bahtera atau kapal besar, yang sekaligus menjadi mukjizat utamanya.

Selama membuat bahtera, Nabi Nuh AS tidak luput dari ejekan Bani Rasib. Mereka menganggap perbuatan itu sia-sia sebab tidak ada sungai atau laut di sekitarnya.

Peristiwa ini dikisahkan dalam Surah Hud ayat 36-39 yaitu sebagai berikut:

36) Diwahyukan kepada Nuh, “Ketahuilah tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang benar-benar beriman (saja), karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. 37) Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu Kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan Aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. 38) Dan mulailah dia (Nuh) membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia (Nuh) berkata, “Jika kamu mengejek kami, maka kami (pun) akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek (kami).” 39) “Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan (siapa) yang akan ditimpa azab yang kekal.”

Usai bahtera dibangun, Allah SWT memerintahkan Nabi Nuh AS untuk memasukkan sepasang dari setiap jenis hewan dan orang mukmin.

Hal tersebut dijelaskan dalam Surah Hud ayat 40:

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ ۚ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ

Hattaaa izaa jaaa'a amrunaa wa faarat tannooru qulnah mil feehaa min kullin zawjainis naini wa ahlaka illaa man sabaqa 'alaihil qawlu wa man aaman; wa maaa aamana ma'ahooo illaa qaleel.

Artinya: "Hingga apabila perintah Kami datang dan tanur (dapur) telah memancarkan air, Kami berfirman, “Muatkanlah ke dalamnya (kapal itu) dari masing-masing (hewan) sepasang (jantan dan betina), dan (juga) keluargamu kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu dan (muatkan pula) orang yang beriman.” Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit.”

Nabi Nuh AS pun menyuruh setiap orang yang beriman untuk naik ke kapal sambil berdoa karena segala kekuasaan milik Allah SWT.

“Dan dia berkata, “Naiklah kamu semua ke dalamnya (kapal) dengan (menyebut) nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS Hud: 41)

Kisah Nabi Nuh AS: Banjir Bandang, Istri, dan Anak yang Durhaka

Allah SWT kemudian menurunkan azab pedih berupa hujan deras dan air yang muncul dari segala penjuru bumi, sehingga mengakibatkan banjir bandang.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Ankabut ayat 14-15:

“Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka Kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu, dan Kami jadikan (peristiwa) itu sebagai pelajaran bagi semua manusia.”

Sayangnya, Nabi Nuh AS tidak mendapati istri dan salah satu anaknya yang bernama Kan’an di dalam kapal.

Dalam Surah Tahrim ayat 10, Allah SWT menyebut istri Nabi Nuh AS sebagai orang yang berkhianat seperti istri Nabi Luth AS.

“Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami; lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari (siksaan) Allah; dan katakan (kepada kedua istri itu), “Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk (neraka).”

Sementara, Nabi Nuh AS sudah memanggil Kan’an untuk masuk ke kapal. Namun, sang anak menolak dan memilih menyelamatkan diri ke gunung.

Kesombongan Kan’an diabadikan dalam Surah Hud ayat 42-43 sebagai berikut:

42) Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, ketika dia (anak itu) berada di tempat yang jauh terpencil, “Wahai anakku! Naiklah (ke kapal) bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir.” 43) Dia (anaknya) menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah!” (Nuh) berkata, “Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang.” Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka (anak itu) termasuk orang yang ditenggelamkan.

Pada akhirnya, hanya orang-orang beriman yang selamat dari azab Allah SWT itu. Di antaranya adalah anak-anak Nabi Nuh AS lainnya yaitu Sem, Ham, dan Yafet beserta istri mereka.

Akhir Kisah Nabi Nuh AS

Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa bahtera Nabi Nuh AS berlayar selama berbulan-bulan atau sekitar 150 hari.

Setelah Allah SWT memerintahkan langit untuk menghentikan hujan dan bumi untuk menelan air, bahtera Nabi Nuh AS berlabuh di atas Gunung Judi.

Gunung Judi berada di Provinsi Sirnak, Turki, dekat dengan perbatasan Suriah dan Irak.

Peristiwa itu tercatat dalam Surah Hud ayat 44:

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ ۖ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

Wa qeela yaaa ardubla'ee maaa'aki wa yaa samaaa'u aqi'ee wa gheedal maaa'u wa qudiyal amru wastawat 'alal joodiyyi wa qeela bu'dal lilqawmiz zaalimeen.