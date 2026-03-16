Kisah Nabi Ayub sering dijadikan teladan tentang kesabaran dalam menghadapi ujian hidup.

Dalam sejarah para nabi, beliau dikenal sebagai sosok yang saleh, kaya, dan memiliki kehidupan yang penuh keberkahan sebelum datangnya berbagai cobaan berat.

Salah satu ujian terbesar yang dialami Nabi Ayub adalah penyakit parah yang dideritanya selama bertahun-tahun.

Meski mengalami penderitaan panjang, ia tetap sabar dan tidak berhenti berdoa kepada Allah.

Kisah ini kemudian menjadi pelajaran penting bagi umat Islam tentang kesabaran, keteguhan iman, dan harapan akan pertolongan Allah.

Nabi Ayub Hidup Makmur sebelum Diberi Ujian Berat

Sebelum diuji dengan berbagai kesulitan, Nabi Ayub dikenal sebagai sosok yang hidup dalam kemakmuran.

Ia memiliki banyak harta, ternak, serta keluarga yang besar. Meski demikian, kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong.

Sebaliknya, Nabi Ayub dikenal sebagai orang yang rajin beribadah, bersyukur, dan gemar menolong orang lain.

Karena kesalehan dan ketaatannya, Allah memasukkan Nabi Ayub sebagai salah satu nabi yang diberi wahyu.

Kisah Nabi Ayub Sakit Kulit selama Bertahun-tahun

Setelah hidup dalam kemakmuran, Nabi Ayub kemudian menghadapi ujian yang sangat berat.

Saat itu, ia kehilangan sebagian besar hartanya, ternaknya, bahkan, orang-orang yang dicintainya.

Tidak hanya itu, Nabi Ayub juga menderita penyakit kulit yang menambah ujian hidupnya.

Berapa Lama Nabi Ayub Sakit?

Penyakit kulit yang diderita Nabi Ayub berlangsung cukup lama, yaitu hingga 18 tahun.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Anas ibn Malik, Rasulullah berkata:

إِنَّ نَبِيَّ اللهِ أَيُّوبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِثَ فِي بَلائِهِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً فَرَفَضَهُ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ إلاَّ رَجُلَيْنِ مِنْ إِخْوَانِهِ كَانَا مِنْ أَخَصِّ إِخْوَانِهِ كَانَا يَغْدُوَانِ إِلَيْهِ وَيَرُوحَانِ

Artinya: “Sesungguhnya Nabiyullah Ayub as berada dalam ujiannya selama 18 tahun.

Baik keluarga dekat maupun keluarga jauh menolaknya kecuali dua orang laki-laki dari saudara-saudaranya.

Kedua saudara itulah yang selalu memberinya makan dan menemuinya. Allah berkehendak menurunkan ujian kepada hamba-Nya.

Dia mendatangkan ujian penyakit dan menarik karunia harta dan keturunan yang telah diberikan kepada Ayub AS.”

Karena menderita penyakit kulit, banyak kerabat dan orang di sekitar Nabi Ayub memilih untuk menjauh karena takut tertular.

Dalam kondisi tersebut, hanya istrinya yang tetap setia mendampingi serta dua orang saudaranya yang sesekali berkunjung.

Tubuhnya Mulai Melemah Seiring Waktu

Seiring berjalannya waktu, penyakit yang diderita Nabi Ayub pun membuat tubuhnya semakin melemah.

Bahkan, beliau tidak mampu melakukan banyak aktivitas sendiri.

Dalam kisah yang diriwayatkan dalam beberapa literatur Islam, ketika Nabi Ayub ingin buang hajat, ia sampai harus dituntun oleh istrinya karena kondisi tubuhnya yang sudah sangat lemah.

Namun, meski berada dalam kondisi yang sangat sulit, Nabi Ayub tidak pernah menyalahkan Allah dan tetap bersabar menghadapi cobaan tersebut.

Doa Nabi Ayub saat Sakit

Di tengah penderitaan yang panjang, Nabi Ayub tetap memohon pertolongan kepada Allah dengan penuh kerendahan hati.

Bahkan, doa beliau juga diabadikan dalam Alquran surat Al-Anbiya ayat 83:

۞ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

Wa Ayyooba iz naadaa Rabbahooo annee massaniyad durru wa Anta arhamur raahimeen

Artinya: “Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika dia berdoa kepada Tuhannya,

‘(Ya Tuhanku), sungguh, aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan Yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang.’”

Allah Menurunkan Kesembuhan kepada Nabi Ayub yang Sabar

Setelah menunjukkan kesabaran yang luar biasa selama bertahun-tahun, Allah akhirnya memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub.

Dalam Alquran, diceritakan bahwa Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke tanah.

Dari tempat tersebut, keluar air yang kemudian digunakan untuk mandi dan minum hingga beliau sembuh.

ارْكُضْ بِرِجْلِكَ ۖ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ

Urkud birijlika haaza mughtasalum baaridunw wa sharaab

Artinya: “Allah berfirman, ‘Hentakkanlah kakimu; inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.’” (QS. Sad: 42)

Setelah itu, Allah juga mengembalikan keluarga Nabi Ayub serta memberikan rezeki dan nikmat yang lebih besar daripada sebelumnya.

Hikmah dari Kisah Nabi Ayub

Kisah Nabi Ayub tentu memberikan banyak pelajaran bagi umat Islam.

Salah satu hal yang paling membekas adalah pentingnya kesabaran ketika menghadapi ujian hidup, baik berupa penyakit, kehilangan, maupun kesulitan lainnya.

Selain itu, kisah ini juga mengajarkan bahwa seorang hamba seharusnya tetap berdoa dan berharap kepada Allah dalam kondisi apa pun.