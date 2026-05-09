Ada banyak kisah dalam sejarah Islam yang terasa begitu dekat dengan kehidupan manusia, dan salah satunya adalah kisah Nabi Adam dan Siti Hawa turun ke bumi.

Bukan hanya tentang awal mula kehidupan manusia, cerita ini juga menyimpan pelajaran tentang cinta, penyesalan, harapan, dan cara manusia memulai kembali setelah melakukan kesalahan.

Ketika Nabi Adam AS dan Siti Hawa diturunkan dari surga ke bumi, mereka harus menghadapi kehidupan yang benar-benar baru.

Karena itulah, kisah ini sering menyentuh hati banyak orang, sebab ada sisi manusiawi yang terasa sangat relatable hingga sekarang.

Kisah Nabi Adam dan Siti Hawa Diturunkan ke Bumi

Sebagian besar umat Muslim mungkin sudah tahu bahwa diturunkannya Nabi Adam dan Siti Hawa merupakan sebuah hukuman karena melanggar perintah Allah.

Namun demikian, hal ini sebenarnya selaras dengan rencana awal Allah SWT untuk menjadikan manusia sebagai pemimpin (khalifah) di bumi.

Lebih lengkapnya, berikut adalah kronologis kisah Nabi Adam dan Siti Hawa ketika diturunkan ke bumi:

1. Godaan Iblis dan Melanggar Larangan Memakan Buah Khuldi

Iblis yang sejak awal menolak bersujud kepada Adam menyimpan dendam kesumat.

Dalam QS. Fatir ayat 6, Allah menegaskan bahwa setan (iblis) adalah musuh yang nyata bagi umat manusia, termasuk bagi Adam dan Hawa.

Di dalam surga, Allah memberikan kebebasan penuh namun melarang mereka untuk mendekati satu pohon, yakni pohon Khuldi.

Kemudian, iblis pun menggunakan tipu muslihatnya dengan bersumpah dan merayu bahwa memakan buah dari pohon terlarang tersebut justru akan memberikan mereka kehidupan abadi dan kerajaan yang tidak akan pernah hancur.

Iblis bahkan meyakinkan mereka bahwa Allah melarang karena tidak ingin keduanya hidup kekal di surga seperti malaikat.

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Adam pada akhirnya luluh lantaran terus dibujuk oleh Siti Hawa.

Keduanya pun memakan buah Khuldi tersebut, yang merupakan pelanggaran keras terhadap larangan Allah SWT.

2. Lokasi Turunnya Nabi Adam, Siti Hawa, dan Iblis

Sebagai akibat dari perbuatan melanggar perintah tersebut, Allah SWT menurunkan Adam dan Hawa dari Surga Firdaus ke muka bumi.

Keputusan ini tercatat jelas dalam firman Allah QS. Taha ayat 123:

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ

Qaalah bita minhaa jamee'am ba'dukum liba'din 'aduww; fa immaa yaati yannakum minnee hudan famanit taba'a hudaaya falaa yadillu wa laa yashhqaa

Artinya: Dia (Allah) berfirman, “Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain.

Jika datang kepadamu petunjuk dari-Ku, maka (ketahuilah) barang siapa mengikuti petunjuk-Ku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka.

Menurut riwayat dari Syekh Hasan Al-Bashri, mereka diturunkan di lokasi yang berbeda dan saling berjauhan.

Nabi Adam AS mendarat di sebuah gunung di kawasan India (Sarandib). Sementara itu, Siti Hawa diturunkan di area perbukitan Marwah di Jeddah.

Adapun Iblis dijatuhkan di Dastamisan yang berada di kawasan Basrah.

3. Bekal dan Kondisi Pertama Nabi Adam di Bumi

Meski diturunkan ke bumi, Allah tidak membiarkan Nabi Adam AS hidup tanpa bekal.

Allah memberikan perhiasan berupa emas dan perak untuk beliau. Selain itu, Nabi Adam juga dibekali berbagai buah-buahan dari surga.

Menariknya, buah-buahan yang ada di bumi saat ini dipercaya berasal dari buah surga yang dibawa oleh Nabi Adam.

Bedanya, buah di bumi bisa rusak dan berubah kualitasnya, sedangkan buah di surga tetap sempurna dan tidak akan rusak.

Allah juga mengajarkan kepada Nabi Adam berbagai keterampilan dan cara membuat sesuatu agar beliau bisa bertahan hidup di bumi.

Namun, ada konsekuensi atas kelalaian yang pernah dilakukan Nabi Adam. Untuk sementara waktu, Allah mencabut kemampuan beliau berbahasa Arab.

Selama masa tersebut, Nabi Adam berkomunikasi menggunakan bahasa Suryani. Kemampuan berbahasa Arab itu kemudian dikembalikan setelah taubat Nabi Adam diterima oleh Allah SWT.

4. Terpisah Jarak dan Kembali Bertemu di Arafah

Karena terpisah sangat jauh, masa-masa awal kehidupan Nabi Adam AS dan Siti Hawa di bumi terasa begitu berat.

Nabi Adam sangat merindukan istrinya dan terus berusaha mencarinya dengan menyusuri berbagai tempat di bumi.

Beliau berjalan sangat jauh tanpa alas kaki demi menemukan Siti Hawa. Untuk bertahan hidup di bumi yang saat itu masih dipenuhi hewan buas, Nabi Adam sesekali memakan tumbuhan liar yang ditemuinya dalam perjalanan.

Sementara itu, Siti Hawa juga tidak berhenti mencari suaminya dengan mendaki dari satu bukit ke bukit lainnya tanpa mengenal lelah.

Hingga akhirnya, seorang malaikat memberi petunjuk kepada Nabi Adam bahwa Siti Hawa sedang menunggunya di tempat yang jauh.

Nabi Adam pun mempercepat perjalanannya menuju wilayah Makkah. Pertemuan yang penuh haru akhirnya terjadi ketika Siti Hawa melihat Nabi Adam datang dari kejauhan lalu berlari menghampirinya.

Keduanya bertemu di sebuah tempat teduh di kawasan Padang Arafah, tepat pada hari Arafah.

Nabi Adam dan Siti Hawa pun menangis penuh penyesalan atas kesalahan masa lalu mereka, sekaligus bersyukur karena Allah SWT kembali mempertemukan mereka.

5. Diterimanya Tobat Nabi Adam

Sesampainya di bumi dan pascapertemuan mereka berdua, Nabi Adam AS dan Siti Hawa tiada henti-hentinya menundukkan diri, bersujud, serta memohon ampunan secara tulus kepada Allah SWT atas kelalaian mereka di surga.

Berkat ketulusan hati mereka, Allah SWT pada akhirnya menerima permohonan tobat tersebut, sebagaimana diabadikan melalui firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 37:

فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Fatalaqqaaa Aadamu mir Rabbihee Kalimaatin fataaba 'alayh; innahoo Huwat Tawwaabur Raheem