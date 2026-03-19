Dalam ajaran Islam, setiap makhluk hidup pasti akan mengalami kematian.

Namun, kematian ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pintu menuju kehidupan berikutnya di akhirat.

Adapun proses berakhirnya kehidupan manusia di dunia terjadi sesuai dengan ketentuan Allah SWT dan dilaksanakan oleh malaikat yang ditugaskan secara khusus untuk mencabut nyawa.

Malaikat tersebut adalah Malaikat Izrail atau yang dikenal sebagai Malaikat Maut.

Ia bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk ketika ajalnya telah tiba. Hal ini telah dijelaskan dalam Alquran surat As-Sajdah ayat 11:

۞ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

Qul yatawaffaakum malakul mawtil lazee wukkila bikum Thumma ilaa rabbikum turja'oon

Artinya: Katakanlah, “Malaikat maut yang diserahi untuk (mencabut nyawa)mu akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan.”

Awal Mula Malaikat Izrail Ditugaskan untuk Mencabut Nyawa

Kisah awal mula Malaikat Izrail ditugaskan mencabut nyawa disampaikan oleh Az-Zuhri, Wahab bin Munabbih.

Selain itu, kisah ini juga dinukil dari Imam Syamsuddin Al-Qurthubi dalam Kitab At-Tadzkirah.

Dalam riwayat tersebut, diceritakan bahwa Allah SWT hendak menciptakan Nabi Adam AS dari tanah bumi.

Pada awalnya, Allah SWT memerintahkan Malaikat Jibril untuk mengambil tanah dari bumi sebagai bahan penciptaan manusia.

Namun, bumi memohon perlindungan kepada Allah agar tidak diambil tanahnya.

Karena rasa kasihan, Malaikat Jibril pun kembali tanpa membawa tanah.

Setelah itu, Allah kembali memerintahkan Malaikat Mikail untuk melakukan tugas yang sama.

Namun, lagi-lagi bumi memohon perlindungan, sehingga Mikail pun kembali tanpa mengambil tanah.

Setelah itu, Allah memerintahkan Malaikat Izrail. Ketika bumi kembali meminta perlindungan kepada Allah, Izrail tetap menjalankan perintah-Nya.

Ia berkata bahwa ketaatannya kepada Allah lebih penting daripada rasa kasihan kepada bumi.

Karena ketaatan tersebut, Malaikat Izrail berhasil mengambil tanah dari berbagai bagian bumi yang kemudian digunakan untuk menciptakan Nabi Adam AS.

Setelah itu, Allah menetapkan Izrail sebagai malaikat yang bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk.

Ketika menerima tugas tersebut, Malaikat Izrail bahkan dikisahkan menangis karena khawatir manusia akan membencinya.

Namun, Allah menjelaskan bahwa kematian manusia akan terjadi melalui berbagai sebab seperti penyakit, kecelakaan, atau usia tua, sehingga manusia tidak selalu menyalahkan Malaikat Maut.

Kisah Malaikat Maut Saat Mencabut Nyawa Manusia

Dalam beberapa riwayat hadis, Rasulullah pernah menjelaskan bahwa proses sakaratul maut atau pencabutan nyawa manusia bisa berbeda antara orang beriman dan orang kafir.

Berikut adalah masing-masing penjelasannya:

1. Kisah Malaikat Maut saat Mencabut Nyawa Orang Beriman

Ketika seorang mukmin meninggal dunia, diceritakan bahwa Malaikat Maut datang dengan wajah yang berseri dan membawa kabar baik.

Dari Al-Bara bin Azib, ia juga menceritakan bahwa Rasulullah berkata, Malaikat Maut akan mencabut nyawa orang mukmin seraya mengucapkan,

“Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridaan-Nya!”

Lalu, ruh orang beriman itu keluar dengan mudah, layaknya tetesan air dari mulut kendi. Setelah itu, ruh tersebut dibawa oleh para malaikat dengan penuh penghormatan.

2. Kisah Malaikat Maut saat Mencabut Nyawa Orang Kafir

Sebaliknya, proses pencabutan nyawa orang kafir digambarkan jauh lebih berat.

Dikisahkan, malaikat akan datang dengan wajah yang menakutkan dan membawa azab ketika hendak mencabut nyawa orang kafir.

Lalu, ruh orang kafir itu dicabut dengan keras, digambarkan seperti mencabut besi berduri dari kain basah, sehingga menimbulkan rasa sakit yang luar biasa.

Bahkan, Alquran juga menggambarkan keadaan tersebut dalam surat Al-Anfal ayat 50 yang berbunyi:

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا ۙ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ

Wa law taraaa iz yatawaf fal lazeena kafarul malaaa'ikatu yadriboona wujoohahum wa adbaarahum wa zooqoo 'azaabal hareeq

Artinya: Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka (dan berkata), “Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar.”

Hikmah dari Kisah Malaikat Pencabut Nyawa

Kisah malaikat pencabut nyawa tentu memberikan banyak pelajaran bagi manusia, salah satunya adalah bahwa kematian merupakan ketentuan Allah yang pasti terjadi pada setiap makhluk hidup.

Dalam Islam, dijelaskan bahwa Malaikat Izrail memiliki kemampuan luar biasa untuk menjangkau seluruh makhluk yang ajalnya telah tiba, sesuai perintah Allah.

Kesadaran tentang tugas malaikat pencabut nyawa ini juga menjadi pengingat bagi manusia agar tidak terlena oleh kehidupan dunia.