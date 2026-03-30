Peristiwa Isra Mi’raj adalah salah satu mukjizat terbesar yang dialami Nabi Muhammad SAW.

Dalam satu malam, beliau melakukan perjalanan luar biasa dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem, lalu dilanjutkan naik ke langit.

Perjalanan ini disebut dalam Alquran, tepatnya dalam surat Al-Isra ayat 1:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Artinya:

“Mahasuci (Allah), yang telah memperjalankan hamba-Nya (Muhammad) pada malam hari dari Masjidilharam ke Masjidil Aqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda (kebesaran) Kami.

Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Dalam perjalanan itu, Rasulullah menggunakan sebuah makhluk istimewa yang dikenal dengan nama Buraq, yaitu makhluk khusus ciptaan Allah yang juga wajib diimani oleh umat Islam.

Dalil Hadis tentang Buraq

Penjelasan paling rinci tentang Buraq berasal dari hadis Nabi SAW, salah satunya yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ، وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ، وَدُونَ الْبَغْلِ، يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ ، قَالَ: فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، قَالَ: فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ

Artinya:

“Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah bersabda: Didatangkan kepadaku Buraq, seekor tunggangan putih, lebih tinggi dari keledai dan lebih rendah dari baghal, ia berupaya meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya.

Setelah menungganginya, maka Buraq itu berjalan membawaku hingga sampai ke Baitul Maqdis.

Aku ikat (tambat) tunggangan itu di tempat biasanya para Nabi menambatkan tunggangannya (Buraq).” (HR.

Hadis inilsh yang menjadi dasar utama umat Muslim dalam memahami bentuk, ukuran, dan kecepatan Buraq.

Ciri-Ciri Buraq Berdasarkan Berbagai Hadis

Berdasarkan berbagai riwayat hadis, Buraq memiliki ciri-ciri yang khas dan berbeda dari makhluk lainnya.

Pertama, Buraq digambarkan berwarna putih dan bercahaya. Nama “Buraq” sendiri sering dikaitkan dengan kata yang berarti kilat atau cahaya.

Kedua, ukurannya berada di tengah, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil.

Dalam hadis, disebutkan bahwa ukurannya lebih besar dari keledai, tetapi lebih kecil dari bagal.

Ketiga, kecepatan Buraq sangat luar biasa. Ia mampu melangkah sejauh pandangan mata, yang menunjukkan bahwa perjalanannya bisa melampaui batas kemampuan makhluk biasa.

Dalam beberapa riwayat, Buraq juga digambarkan memiliki kemampuan khusus, meskipun detail tambahan seperti bentuk sayap tidak selalu disebutkan dalam hadis sahih utama.

Karena itu, para ulama biasanya berhati-hati dalam menjelaskan bagian ini.

Kisah Buraq dan Nabi Muhammad SAW dalam Peristiwa Isra Mi’raj

Kisah Buraq dalam peristiwa Isra Mi’raj tidak lepas dari peran Malaikat Jibril yang mendampingi Nabi Muhammad SAW.

Disebutkan bahwa Rasulullah didatangkan Buraq yang sudah dipersiapkan sebagai tunggangan.

Buraq tersebut telah dilengkapi pelana dan kendali untuk digunakan dalam perjalanan malam Isra.

Dalam sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik melalui riwayat Qatadah, diceritakan bahwa Buraq sempat menunjukkan sikap enggan atau sulit dikendalikan saat akan dinaiki Nabi Muhammad:

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِالْبُرَاقِ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ مُسَرَّجًا مُلَجَّمًا لِيَرْكَبَهُ فَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ مَا يَحْمِلُكَ عَلَى هَذَا فَوَاللَّهِ مَا رَكِبَكَ أَحَدٌ قَطُّ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْهُ قَالَ فَارْفَضَّ عَرَقًا

Artinya:

“Sesungguhnya Nabi Muhammad didatangkan Buraq yang telah dipersiapkan pelananya untuk ditunggangi. Namun Buraq sulit dikendalikan.

Maka Jibril berkata: ‘Apa yang membuatmu bersikap demikian? Demi Allah, tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah yang akan menunggangimu selain beliau.’ Maka Buraq pun berkeringat (karena malu).”

Selain itu, dalam hadis lain disebutkan bagaimana cara Buraq bergerak saat membawa Rasulullah:

قال رسول الله أتيت بالبراق فركبت خلف جبريل فسار بنا إذا ارتفع ارتفعت رجلاه وإذا هبط ارتفعت يداه

Artinya: “Rasulullah bersabda: Aku didatangi (Jibril) bersama Buraq, lalu aku menungganginya di belakang Jibril.

Ketika ia hendak naik, ia mengangkat kedua kaki belakangnya, dan ketika hendak turun, ia mengangkat kedua kaki depannya.” (HR. Hakim)

Kisah Buraq dan Nabi Muhammad pada Hari Kiamat

Tidak hanya dalam peristiwa Isra Mi’raj, dalam sebuah riwayat lain juga disebutkan bahwa Buraq akan kembali menjadi tunggangan Nabi Muhammad SAW di hari kiamat:

قال رسول الله تبعث الأنبياء يوم القيامة على الدواب ... وأبعث على البراق

Artinya: “Setiap nabi dibangkitkan pada hari kiamat dengan tunggangan untuk mendatangi kaum mereka.

Nabi Saleh dibangkitkan dengan untanya, dan aku dibangkitkan dengan menunggangi Buraq.” (HR. Hakim)

Riwayat ini menunjukkan kemuliaan dan keistimewaan Buraq sebagai kendaraan Nabi, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat.

Pendapat Ulama tentang Hakikat Buraq

Para ulama dari berbagai kalangan sepakat bahwa Buraq adalah makhluk nyata, bukan sekadar simbol atau kiasan.

Pendapat ini didasarkan pada hadis-hadis sahih yang menjelaskan secara rinci tentang Buraq. Karena itu, Buraq termasuk dalam perkara gaib yang wajib diimani oleh umat Islam.

Para ulama juga menegaskan bahwa Buraq tidak bisa disamakan dengan hewan di dunia. Ia adalah makhluk khusus yang Allah ciptakan untuk tujuan tertentu, yaitu mengantarkan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi’raj.