Kisah dai muda asal Suku Kokoda, Abdul Fattah Iriwa, viral karena pengabdiannya membina ratusan keluarga muslim di Papua.

Alumni Cinta Quran Center itu kini mengemban amanah besar sebagai “Imam Muda” dengan tanggung jawab membina sekitar 199 kepala keluarga.

Fattah resmi dikukuhkan sebagai Imam Muda pada Kamis, 12 Maret 2026 melalui prosesi adat dan keagamaan bernama Takabbir di Sorong, Papua Barat Daya.

Pengukuhan tersebut menjadi penanda dimulainya peran strategisnya sebagai pembina umat di wilayah tersebut.

Tugas perdananya dijalankan dengan memimpin Salat Idul Fitri di Masjid Babul Jannah, Sorong, pada 21 Maret 2026.

Dalam kesempatan itu, ia tidak hanya menjadi imam, tetapi juga menyampaikan khutbah pertama di tanah kelahirannya.

Di Papua, gelar Imam Muda bukan sekadar pemimpin salat. Lebih dari itu, gelar ini merupakan simbol amanah sebagai dai yang hadir langsung di tengah masyarakat, mendampingi kehidupan umat mulai dari pengajian, tasyakuran, hingga berbagai aktivitas spiritual warga.

Dakwah Menyatu Warga

Kehadiran Fattah disambut hangat oleh masyarakat muslim setempat, khususnya Suku Kokoda.

Ia dinilai mampu menjadi figur pembina yang tidak hanya berceramah, tetapi juga hidup bersama dan membersamai keseharian warga.

Antusiasme tersebut terlihat dari meningkatnya minat para pemuda untuk belajar Islam.

Dalam kesehariannya, mahasantri angkatan ke-2 Cinta Quran Center itu aktif berkeliling dari rumah ke rumah untuk memenuhi undangan masyarakat.

Dedikasinya juga mendapat kepercayaan lebih luas melalui penugasan resmi dari Kementerian Agama untuk mengisi khutbah Jumat di ratusan masjid di wilayah tersebut.

Tak berhenti di situ, Fattah juga mulai merintis langkah jangka panjang dengan membangun Yayasan Rabiatul Milad bersama rekannya, Helmi, sesama alumni Cinta Quran Center asal Papua.

Inisiatif itu diharapkan menjadi pusat pembinaan dakwah dan pendidikan Islam bagi masyarakat setempat.

Tantangan Masih Besar

Meski demikian, Fattah menegaskan tantangan dakwah di Papua masih sangat besar dan membutuhkan dukungan lebih luas.

“Saat ini saya harus melayani dan membina kebutuhan spiritual sekitar 199 kepala keluarga. Dengan wilayah yang luas dan antusiasme masyarakat yang tinggi, kami masih sangat membutuhkan lebih banyak da’i di tanah Papua,” ungkap Fattah.

Perjalanan Fattah menjadi cerminan pentingnya pembinaan dai muda yang siap terjun langsung ke masyarakat.