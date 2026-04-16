Khutbah I

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا يُوَافِيْ نِعَمَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيْدَهُ، يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِيْ لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَلِعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَصَفِيُّهُ وَخَلِيْلُهُ، خَيْرُ نَبِيٍّ أَرْسَلَهُ اللّٰهُ إِلَى الْعَالَمِ كُلِّهِ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً وَسَلَامًا مُتَلَازِمَيْنِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْحَاضِرُوْنَ, اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى فِي الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ:(فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْاۗ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ)

Amma ba’du.

Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah,

Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya takwa. Ketakwaan tidak hanya ditunjukkan pada momen tertentu, tetapi dijaga dalam setiap waktu hingga akhir hayat.

Ramadan telah berlalu. Bulan penuh rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka telah meninggalkan kita. Pertanyaannya, apakah ibadah yang kita lakukan selama Ramadan hanya berhenti sebagai rutinitas tahunan, atau benar-benar membentuk perubahan dalam kehidupan kita?

Keberhasilan Ramadan tidak diukur dari berlalunya waktu, melainkan dari kesinambungan amal setelahnya. Allah SWT berfirman:

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

Artinya: “Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian.” (QS. Al-Hijr: 99)

Ayat ini menegaskan bahwa ibadah tidak dibatasi oleh bulan Ramadan, tetapi berlangsung sepanjang hidup.

Rasulullah SAW bersabda:

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللّٰهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ

Artinya: “Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit.” (HR Bukhari dan Muslim)

Ma’asyiral Muslimin,

Inilah prinsip utama amaliah pasca Ramadan, yaitu istiqamah. Amal yang berkelanjutan lebih bernilai dibanding amal besar yang terputus.

Di antara bentuk amaliah yang perlu dijaga setelah Ramadan:

Pertama, menjaga shalat wajib dan memperbanyak shalat sunnah. Shalat adalah indikator utama keimanan. Konsistensi dalam shalat akan menjaga hubungan seorang hamba dengan Tuhannya.

Kedua, melanjutkan interaksi dengan Al-Qur’an. Ramadan telah mendekatkan kita dengan Al-Qur’an. Maka setelahnya, jangan biarkan mushaf hanya tersimpan. Bacalah, pahami, dan amalkan meski sedikit setiap hari.

Ketiga, melaksanakan puasa sunnah Syawal. Rasulullah SAW menjanjikan pahala besar bagi yang melanjutkan puasa Ramadan dengan enam hari di bulan Syawal.

Keempat, menjaga istiqamah dalam ketaatan. Allah SWT berfirman dalam QS. Hud ayat 112 agar kita tetap lurus di jalan-Nya. Istiqamah menuntut kesabaran dan komitmen, namun di situlah letak nilai ibadah.

Kelima, menjaga ibadah malam dan dzikir. Jika di Ramadan kita terbiasa dengan qiyamul lail, maka pertahankan meski hanya dua rakaat.

Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah,

Ramadan telah mendidik kita menjadi pribadi yang sabar, dermawan, dan peduli. Nilai-nilai ini harus terus dijaga. Jangan sampai masjid kembali sepi, dan Al-Qur’an kembali ditinggalkan.

Inilah ujian keimanan yang sesungguhnya: apakah kita menjadi hamba yang konsisten atau hanya musiman.

Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga amal dan istiqamah dalam ketaatan.

Khutbah II

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى، وَأُصَلِّيْ وَأُسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَهْلِ الْوَفَا. وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيْ بِتَقْوَى اللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ عَظِيْمٍ، أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى نَبِيِّهِ الْكَرِيْمِ فَقَالَ: إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ، فِيْ الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ





Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah,

Marilah kita terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Ketakwaan adalah bekal terbaik dalam menjalani kehidupan.

Perbanyaklah shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur’an.

Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, lindungilah negeri kami dari segala bencana dan keburukan.

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ والْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، اللهم ادْفَعْ عَنَّا الْبَلَاءَ وَالْغَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَالْفَحْشَاءَ وَالْمُنْكَرَ وَالْبَغْيَ وَالسُّيُوْفَ الْمُخْتَلِفَةَ وَالشَّدَائِدَ وَالْمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، مِنْ بَلَدِنَا هٰذَا خَاصَّةً وَمِنْ بُلْدَانِ الْمُسْلِمِيْنَ عَامَّةً، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ الْعَظِيْمَ يَذْكُرْكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُرُ