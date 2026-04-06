Secara umum, zalim berarti berbuat aniaya atau menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya.

Dalam konteks kehidupan sosial, kezaliman bisa berupa merampas hak orang lain, menyakiti, menipu, hingga memperlakukan seseorang secara tidak adil.

Islam sendiri sangat menekankan pentingnya keadilan dan melarang keras segala bentuk kezaliman.

Karena itu, orang yang menjadi korban kezaliman mendapatkan perhatian khusus, termasuk doanya yang tidak bisa dianggap remeh.

Bagaimana Kedudukan Orang yang Terzalimi di Sisi Allah?

Orang yang terzalimi memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah.

Dalam berbagai penjelasan ulama, disebutkan bahwa Allah memberikan perhatian langsung terhadap doa mereka.

Hal ini menunjukkan bahwa ketika seseorang berada dalam kondisi tertindas, lemah, atau tidak mampu membela diri, maka Allah menjadi tempat bergantung yang paling dekat.

Kondisi ini menjadikan doa mereka lebih tulus, lebih dalam, dan penuh pengharapan.

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

Ammany-yujeebul mud tarra izaa da'aahu wa yakshifussooo'a wa yaj'alukum khula faaa'al ardi 'a-ilaahum ma'al laahi qaleelam maa tazak karoon

Artinya: “Bukankah Dia (Allah) yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepada-Nya,

dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah (pemimpin) di bumi?

Apakah di samping Allah ada tuhan (yang lain)? Sedikit sekali (nikmat Allah) yang kamu ingat.”

Keutamaan Doa Orang Terzalimi

1. Doanya Mustajab

Salah satu keutamaan utama adalah bahwa doa orang yang terzalimi termasuk doa yang mustajab. Artinya, doa tersebut memiliki peluang besar untuk dikabulkan oleh Allah.

Pasalnya, kondisi terzalimi membuat seseorang berdoa dengan penuh kesungguhan dan ketulusan, sehingga lebih dekat dengan pengabulan.

2. Tidak Ada Penghalang Antara Doanya dan Allah

Selain itu, doa orang yang terzalimi utamanya juga tidak ada penghalang di antaranya dengan Allah SWT.

Hal inilah yang membuat doanya lebih mustajab. Bahkan, Rasulullah juga pernah meminta umatnya untuk berhati-hati dengan doa orang yang terzalimi.

وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ

Wattaqi da‘watal maẓlūmi fa innahu laisa bainahā wa bainallāhi ḥijābun

Artinya: “Takutlah dan waspadalah terhadap doa orang yang terzalimi karena tidak ada antara ia dan Allah penghalang (mustajabah).” (HR. Bukhari)

3. Dijanjikan Pertolongan

Allah tidak akan membiarkan orang yang terzalimi begitu saja. Pertolongan pasti akan datang, meskipun waktunya tidak selalu langsung.

Pertolongan ini bisa berupa berbagai hal, seperti keadilan di dunia, balasan di akhirat, atau perlindungan dari keburukan.

4. Diberikan Kelonggaran untuk Mengadu Kepada Allah

Berbeda dengan larangan umum untuk mendoakan keburukan, orang yang terzalimi diberi kelonggaran untuk mengungkapkan penderitaannya kepada Allah.

Hal ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 148:

۞ لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

Laa yuhibbullaahul jahra bis sooo'i minal qawli illaa man zulim; wa kaanallaahu Samee'an 'Aleeman

Artinya: “Allah tidak menyukai perkataan buruk, (yang diucapkan) secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

5. Menjadi Sebab Tegaknya Keadilan

Doa orang yang terzalimi juga bisa menjadi sebab datangnya keadilan. Sebab, doa tersebut bisa menjadi jalan bagi Allah untuk membalas perbuatan zalim.

Benarkah Doa Orang Terzalimi Akan Cepat Dikabulkan?

Meskipun doa orang terzalimi mustajab, perlu dipahami bahwa waktu pengabulannya bisa berbeda-beda, sesuai kehendak Allah SWT.

Mungkin, ada yang segera dikabulkan, ada yang ditunda, dan ada pula yang diganti dengan kebaikan lain yang lebih besar.