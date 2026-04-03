Dalam Islam, laki-laki merupakan imam yang memiliki berbagai kewajiban dan tanggung jawab.

Salah satu yang wajib dilakukan laki-laki yang sudah dewasa, beraka;l, dan menetap (bukan musafir) adalah salat Jumat.

Perintah salat Jumat bagi laki-laki muslim tercantum dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum‘at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."

Namun, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa hanya laki-laki yang diwajibkan salat Jumat?

Kenapa wanita tidak salat Jumat dan apa alasannya?

Kenapa Wanita Tidak Wajib Salat Jumat?

Alasan wanita tidak diwajibkan salat Jumat sesederhana karena ada dalil yang melarangnya, yakni hadis berikut:

“Salat Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk dilakukan secara berjemaah, kecuali empat orang: budak (hamba sahaya), wanita, anak (belum baligh), dan orang sakit.” (HR Abu Dawud).

Jika ditarik lebih jauh, wanita juga dianjurkan untuk salat di rumah, meskipun tidak ada larangan salat berjemaah di masjid. Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Janganlah kalian melarang wanita (dari) hamba Allah pergi ke masjid-masjid Allah, tetapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka.”

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW juga menjelaskan hal yang sama yaitu:

“Sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah di bagian dalam rumah mereka.” (HR Ahmad).

Sementara, dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud, ditegaskan bahwa semakin tertutup tempat salat wanita dari lawan jenis, maka kian afdal.

“Salat seorang wanita di kamar khusus untuknya lebih afdal daripada salatnya di ruang tengah rumahnya. Salat wanita di kamar kecilnya (tempat simpan barang berharga) lebih utama dari salat di kamarnya.” (HR Abu Daud).

Alasan lainnya wanita tidak wajib salat Jumat adalah untuk menghindari fitnah.

Salat Jumat diikuti banyak laki-laki dan dikhawatirkan menimbulkan campur baur yang berlebihan.

Hukum Salat Jumat bagi Wanita

Meski tidak diwajibkan, wanita tetap diperbolehkan mengikuti salat Jumat selama tidak menimbulkan kemudaratan.

Hukum ini berdasarkan sejumlah riwayat sahabat dan tabi’in (generasi muslim terbaik kedua yang bertemu sahabat nabi dan wafat dalam keadaan Islam).

Seperti laki-laki, wanita yang salat Jumat juga tidak perlu lagi mengerjakan salat Zuhur.

Penjelasan lengkap dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin yaitu sebagai berikut:

“Diperkenankan bagi mereka yang tidak berkewajiban (salat) Jumat seperti hamba sahaya, musafir, dan wanita untuk melaksanakan salat Jumat sebagai pengganti Zuhur, bahkan salat Jumat lebih baik karena merupakan kewajiban bagi mereka yang sudah sempurna memenuhi syarat dan tidak boleh diulangi dengan salat Zuhur sesudahnya sebab semua syarat-syaratnya sudah terpenuhi secara sempurna.”

Namun, wanita yang salat Jumat harus memperhatikan syarat-syarat berikut ini: