Setiap kali azan berkumandang dari pengeras suara masjid atau musala, kita selalu mendengar suara lantang para muazin laki-laki.

Hal ini tak jarang menimbulkan pertanyaan, khususnya bagi orang-orang yang masih memperdalam ilmu agamanya, kenapa wanita tidak boleh mengumandangkan azan?

Namun, perlu diingat bahwa setiap aturan dalam syariat Islam memang punya tujuan mulia, bukan sekadar membatasi tanpa sebab.

Memahami Boleh Tidaknya Wanita Mengumandangkan Adzan

Berdasarkan pendapat beberapa ulama, wanita tidak boleh azan karena khawatir suaranya dapat menimbulkan fitnah.

Akan tetapi, sebenarnya tidak ada dalil yang mengharamkan perempuan atau wanita untuk mengumandangkan azan.

Pada saat bersamaan, tidak ada juga dalil yang menunjukkan bahwa wanita boleh mengumandangkan azan selayaknya laki-laki.

Dengan demikian, jumhur (mayoritas) ulama termasuk ulama Malikiyyah dan Syafiiyah sepakat wanita hanya disunahkan ikamah.

Sementara, ulama Mazhab Hanafiyah dan Hambali menilai bahwa hukum azan dan ikamah bagi wanita adalah makruh.

Salah satu ulama Mazhab Syafi’i terkemuka, yakni Syekh Abu Ishaq Asy-Syairazi menjelaskan hukum azan bagi wanita dalam kitab Al-Majmu’ sebagai berikut:

“Wanita dimakruhkan mengumandangkan azan. Namun, sesama jemaah wanita masih dianjurkan mengumandangkan ikamah. Azan untuk wanita dilarang karena azan itu dengan mengeraskan suara, sedangkan ikamah tidak demikian. Namun, wanita tidaklah sah mengumandangkan azan untuk jemaah laki-laki karena dalam masalah menjadi imam saja, wanita tidak sah mengimami laki-laki.”

Pendapat yang mirip disampaikan ulama Mazhab Syafi’i lainnya, yakni Imam Nawawi sebagai berikut:

“Wanita dinilai tidak sah mengumandangkan azan untuk jemaah laki-laki. Kalau ikamah disunahkan sesama jemaah wanita. Namun, hal tersebut tidak berlaku untuk azan.”

Ulama kontemporer sekaligus ahli hadis dan fikih dari Mesir, Syekh Musthafa Al-Adawi, menyimpulkan bahwa wanita yang melakukan ikamah untuk sesama jemaah wanita pun suaranya tidak boleh dikeraskan.

“Dalil yang menyatakan bahwa wanita terlarang mengumandangkan adzan dan ikamah tidak ada. Begitu pula dalil yang jelas yang menunjukkan wanita itu boleh mengumandangkannya tidak ada. Jika saja ada wanita mengumandangkan ikamah, kami tidak melarangnya. Jika pun mengumandangkan azan, hendaknya suaranya dilirihkan. Karena untuk mengingatkan imam saja, wanita tidak mengeraskan suara. Cara wanita menegur imam adalah dengan menepuk punggung telapak tangannya."

Tidak ada Muazin Wanita pada Zaman Nabi Muhammad SAW

Sepanjang sejarah kenabian, khususnya pada masa Nabi Muhammad SAW, beliau tidak pernah menunjuk satu pun wanita untuk menjadi muazin.

Tugas azan diberikan kepada laki-laki seperti Bilal bin Rabah, Abdullah bin Ummi Maktum, Abu Mahdzurah, dan Saad Al-Qarazh.

Bilal bin Rabah merupakan muazin pertama dalam sejarah Islam dan yang selalu mengumandangkan azan sepanjang hidup Nabi Muhammad SAW.

Akan tetapi, Bilal bin Rabah berhenti azan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Ia mengumandangkan azan terakhirnya di Madinah saat diminta oleh Umar bin Khattab.

Saat mencapai kalimat, “Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah”, Bilal menangis tersedu-sedu dan tidak mampu melanjutkan azannya.

Muazin lainnya adalah Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang buta dan sering bertugas mengumandangkan azan Subuh.

Ada juga Abu Mahdzurah yang ditunjuk Nabi Muhammad SAW menjadi muazin di Masjidil Haram setelah penaklukan Makkah.

Terakhir adalah Saad al-Qarazh yang menjadi muazin di Masjid Quba. Kemudian, ia menjadi muazin di Masjid An-Nabawi pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar.

Benarkah Suara Wanita Aurat dan Dilarang?

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai hukum suara wanita. Sebagian ulama mengatakan, suara wanita bukan aurat sebab para istri Nabi Muhammad SAW meriwayatkan hadis kepada para sahabat atau tabiin laki-laki.

Meski demikian, sekiranya bisa menimbulkan fitnah, mendengarkan suara perempuan yang dibuat mendayu dan sebagainya bisa menjadi haram bagi laki-laki.

Hal tersebut sesuai dengan pandangan Syekh Wahbah Az-Zuhayli dalam kitabnya yang berjudul Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh.

“Suara perempuan menurut mayoritas ulama bukan aurat karena para sahabat mendengarkan para istri Rasulullah SAW untuk memahami hukum agama. Tetapi (laki-laki) diharamkan mendengar suara perempuan dengan merdu dan lagu meskipun hanya membaca Alquran karena khawatir fitnah. Ulama Hanafiyah mengungkapkan, suara perempuan bukan aurat.”

Namun, yang perlu dipahami adalah haram karena fitnah yang ditimbulkan, bukan karena mendengarkan suaranya.

Misalnya, seorang laki-laki mendengarkan perempuan yang bukan mahramnya bernyanyi sambil berselawat dalam satu ruangan yang sama.

Hal tersebut juga dijelaskan Syekh Wahbah Az-Zuhayli dalam kitab yang sama:

“Perempuan merendahkan suaranya ketika salat di dekat laki-laki yang bukan mahram sekira laki-laki tidak dapat mendengar suaranya untuk menghindari fitnah sekalipun menurut pendapat yang sahih suaranya bukan aurat. Mendengarkan suara perempuan tidak diharamkan sekalipun suara biduanita atau penyanyi perempuan kecuali bila dikhawatirkan menimbulkan fitnah, yaitu misalnya seorang laki-laki bukan mahram menyendiri bersama perempuan tersebut, tentu hal ini diharamkan.”

Sementara, Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa suara perempuan bukan bagian dari aurat. Laki-laki boleh mendengarkan suara wanita yang bukan mahram sekalipun dengan syarat berikut:

“Suara perempuan bukan aurat menurut ulama Syafiiyah. Ketika aman dari fitnah, (kita) boleh mendengarkan suaranya. Mereka mengatakan, perempuan dianjurkan untuk ‘menyamarkan’ suaranya. Bila pintu rumahnya diketuk, ia tidak menjawab dengan suara gemulai.”