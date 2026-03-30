Azan merupakan penanda waktu salat dan panggilan untuk umat Islam agar segera menunaikan ibadah tersebut.

Namun, menariknya, Nabi Muhammad SAW disebut-sebut tidak pernah azan sepanjang hidupnya.

Peran itu diambil oleh Bilal bin Rabah, seorang budak di Makkah yang menjadi salah satu orang yang pertama kali memeluk agama Islam.

Lantas, kenapa Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengumandangkan azan?

Sejarah Azan

Azan dimulai antara tahun pertama dan kedua Hijriyah di Madinah, yang berawal dari kebutuhan Nabi Muhammad SAW untuk memanggil umatnya salat berjemaah.

Pada masa-masa awal di Madinah, tidak ada penanda datangnya salat. Namun, seiring waktu, banyak umat Islam yang tinggalnya jauh dari masjid.

Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW mengumpulkan sahabatnya untuk bermusyawarah tentang tanda tibanya waktu salat.

Para sahabat memberi beragam usulan, seperti menggunakan lonceng dan menyalakan api di tempat tinggi. Namun, semuanya ditolak.

Di tengah kebuntuan itu, seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan mimpinya.

Abdullah bin Zaid bermimpi mendengar seruan azan dan ia didatangi seseorang berjubah hijau yang membawa lonceng.

Dalam mimpinya, Abdullah bin Zaid hendak membeli lonceng. Namun, orang itu menyarankan untuk mengucapkan serangkaian kalimat sebagai penanda salat.

Kalimat yang dimaksud adalah Allahu Akbar Allahu Akbar, Asyhadu alla ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya 'alash sholah hayya 'alash sholah, Hayya 'alal falah hayya 'alal falah, Allahu Akbar Allahu Akbar, dan La ilaha illallah.

Nabi Muhammad SAW pun meminta Abdullah bin Zaid mengajarkan Bilal bin Rabah. Saat mendengar seruan azan dari Bilal, Umar bin Khattab menghadap Rasulullah.

Umar mengatakan bahwa ia juga bermimpi tentang hal yang sama dengan Abdullah bin Zaid. Sejak itulah azan menjadi penanda masuknya waktu salat.

Kenapa Nabi Muhammad SAW Tidak Pernah Mengumandangkan Azan?

Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengumandangkan azan untuk salat berjemaah karena tanggung jawabnya yang besar sebagai khalifah.

Selain itu, Rasulullah SAW juga khawatir jika mengumandangkan azan, seruan “hayya ‘alas sholah” akan menjadi wajib.

Artinya, umatnya yang terlambat atau tidak datang ke masjid akan berdosa. Ini menjadi bukti cinta Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya dan tidak ingin menyulitkan.

Azan bukan satu-satunya wujud kecintaan Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya. Rasulullah SAW juga tidak meminta umatnya bersiwak setiap akan salat karena takut memberatkan.

“Andaikan tidak akan memberatkan orang-orang mukmin atau umatku, niscaya aku akan menyuruh mereka bersiwak setiap hendak salat.” (HR Bukhari dan Muslim).

Nabi Muhammad SAW juga pernah menegur sahabatnya yang memperpanjang salat.

“Wahai manusia, sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat orang lain lari (tidak mau berjemaah), maka barangsiapa yang salat bersama orang banyak, hendaklah ia meringankannya karena di antara mereka ada yang tua, lemah, dan memiliki keperluan.” (HR Bukhari dan Muslim).

Hadis di atas menjelaskan bahwa ibadah semestinya membuat orang lain nyaman, bukan justru memberatkan dan menimbulkan kegaduhan.

Selain itu, salah satu prinsip agama Islam adalah tidak memberatkan umat. Hal tersebut ditegaskan dalam hadis berikut: