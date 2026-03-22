Setiap kali membahas sosok Nabi Muhammad SAW, banyak orang langsung terpikir tentang teladan akhlak, sunnah, dan ajaran Islam.

Namun, saat membicarakan tentang menggambar wajah Nabi, sebagian orang mungkin sempat bertanya-tanya apa yang membuatnya dilarang?

Bagi banyak umat Muslim, larangan ini terasa penting dan relevan dalam keseharian, seperti saat membuat ilustrasi untuk pendidikan anak atau sekadar ingin mengenalkan Nabi secara visual.

Perlu dipahami bahwa larangan menggambar sosok Nabi Muhammad bukan tanpa alasan, melainkan berdasarkan prinsip-prinsip teologis, etika, dan sejarah Islam.

Kenapa Nabi Muhammad Tidak Boleh Digambar?

Pada dasarnya, larangan menggambar sosok Nabi Muhammad bermaksud untuk melindungi akidah dan tauhid.

Sebab, ilustrasi sosok Nabi dikhawatirkan dapat memicu pengagungan yang berlebihan.

Atau, lebih parahnya lagi, hal ini bisa mengarah pada penyembahan yang termasuk ke dalam syirik (menyekutukan Allah SWT).

Islam sendiri menekankan bahwa penghormatan terhadap Nabi SAW seharusnya diwujudkan melalui akhlak, ibadah, dan sunnah, bukan melalui visualisasi.

Berpotensi Mengarah pada Bid’ah

Di samping itu, larangan menggambar Nabi Muhammad juga bersumber dari hadis dan prinsip larangan membuat gambar makhluk bernyawa.

Dalam tradisi Islam, setiap bentuk representasi makhluk hidup, khususnya manusia, berpotensi mengarah pada bid’ah.

Adapun bid’ah sendiri merupakan perkara baru dalam urusan agama yang tidak pernah dicontohkan atau diperintahkan oleh Rasulullah SAW.

مَنْ أَحْدَثَ فِي هذَا الْأَمْرِ شَيْئًا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

Man aḥdatha fī hādhā al-amri shay’an mā laysa minhu fahuwa raddun

Artinya: “Barang siapa melakukan sesuatu yang baru dalam urusan agama yang tidak ada asalnya, maka ia tertolak.” (HR. Bukhari & Muslim)

Sejarah Penggambaran Nabi Muhammad SAW

Pada era kekaisaran Mongol dan Turki Utsmaniyah, beberapa seniman Muslim memang pernah membuat ilustrasi Nabi Muhammad.

Biasanya, wajah Nabi digambarkan dengan samar atau simbolik, bukan realistis. Karya tersebut pun lebih ditujukan untuk koleksi privat atau perpustakaan elit.

Seiring munculnya media cetak dan kolonisasi di abad ke-18, penggambaran Nabi menjadi lebih luas dan menimbulkan risiko penyalahgunaan atau pemujaan.