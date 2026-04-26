Dalam tradisi Islam, menyebut nama para nabi biasanya disertai dengan gelar sebagai bentuk penghormatan.

Kita sering mendengar penyebutan “AS” (alaihis salam) untuk para nabi, seperti Nabi Musa atau Nabi Ibrahim.

Namun, ketika menyebut Nabi Muhammad, umat Muslim justru menggunakan gelar yang berbeda, yaitu “SAW” (shallallahu ‘alaihi wasallam).

Perbedaan ini kerap menimbulkan pertanyaan. Apakah ada alasan khusus mengapa Nabi Muhammad tidak disebut dengan “AS” seperti nabi lainnya?

Perbedaan Makna Gelar SAW (Shallallahu ‘Alaihi Wasallam) dan AS (Alaihis Salam)

Ada perbedaan mendasar antara gelar AS dan SAW yang disematkan di setiap nabi dan rasul Allah.

Gelar AS (alaihis salam) berarti “semoga keselamatan dilimpahkan kepadanya”. Gelar ini biasanya digunakan untuk para nabi sebelum Nabi Muhammad, seperti Nabi Adam hingga Nabi Isa.

Sedangkan SAW (shallallahu ‘alaihi wasallam) berarti “semoga Allah memberikan selawat dan salam kepadanya”.

Gelar ini khusus digunakan untuk Nabi Muhammad sebagai bentuk penghormatan dan kecintaan umat Islam kepada beliau serta ajaran yang dibawanya.

Kenapa Nabi Muhammad Mendapat Gelar SAW, Bukan AS?

1. Perintah Allah SWT untuk Berselawat kepada Nabi Muhammad

Penyematan gelar Shallallahu 'Alaihi Wasallam (SAW) merupakan wujud kepatuhan umat Islam terhadap perintah Allah SWT.

Kewajiban untuk bershalawat ini secara tegas dinyatakan dalam Alquran surat Al-Ahzab ayat 56.

Dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwa Allah dan para malaikat-Nya berselawat untuk Nabi, sehingga orang-orang yang beriman juga diperintahkan untuk mengucapkan shalawat dan salam penghormatan kepada beliau.

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Innal laaha wa malaaa'i katahoo yusalloona 'alan Nabiyy; yaaa aiyuhal lazeena aamanoo salloo 'alaihi wa sallimoo tasleemaa

Artinya: “Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman!

Berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.”

Selain itu, Rasulullah SAW juga memberikan peringatan bahwa orang yang sangat pelit adalah orang yang tidak mau membaca selawat ketika mendengar nama beliau disebut (HR. At-Tirmidzi).

2. Nabi Penutup dengan 5 Keistimewaan

Sebagai nabi dan rasul terakhir, Nabi Muhammad SAW memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki nabi-nabi sebelumnya.

Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda:

“Aku diberi lima yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelum aku:

Aku ditolong dengan rasa takut (di hati musuhku) selama satu bulan.

Bumi dijadikan sebagai tempat salat dan suci bagiku. Siapa saja dari umatku yang sampai waktu salat padanya, maka hendaklah ia melaksanakan salat.

Dihalalkan harta rampasan perang bagiku, tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku.

Aku diberi syafaat.

Seorang nabi diutus untuk kaumnya saja, aku diutus untuk seluruh manusia".

(HR. Bukhari dan Muslim)

3. Suri Teladan Sempurna

Alquran menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah teladan terbaik bagi manusia. Seluruh aspek kehidupan beliau bisa dijadikan contoh yang membawa kebaikan.

Hal ini ditegaskan dalam Surah Al-Ahzab ayat 21, bahwa dalam diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik, terutama bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kehidupan di hari kiamat.

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Laqad kaana lakum fee Rasoolil laahi uswatun hasanatul liman kaana yarjul laaha wal yawmal Aakhira wa azkaral laaha kaseeraa

Artinya: “Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.”

Bolehkah Menggunakan Gelar SAW untuk Nabi Selain Muhammad?

Sebagian umat Muslim mungkin juga sempat bertanya-tanya, bolehkah gelar SAW diucapkan untuk nabi lainnya?

Mayoritas ulama, termasuk Imam Nawawi, menceritakan ijma’ bahwa hal tersebut diperbolehkan.

Adapun dalil yang mendasari hal ini adalah hadis yang mengajarkan bacaan selawat, di mana doa kemuliaan juga ditujukan kepada keluar Nabi Ibrahim AS (HR. Muslim).

Di samping itu, terdapat penegasan secara eksplisit dalam hadis riwayat Baihaqi di mana Rasulullah bersabda:

“Berselawatlah kalian kepada para nabi Allah dan utusan-Nya karena Allah mengutus mereka semua sebagaimana Allah mengutusku.” (HR. Baihaqi)

Kesimpulannya, bershalawat kepada nabi selain Nabi Muhammad SAW itu diperbolehkan.