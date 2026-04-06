Seluruh umat Islam di dunia menghadap ke arah Ka'bah di Makkah sebagai kiblat setiap melaksanakan salat.

Namun, tahukah Anda bahwa Ka'bah sebenarnya bukan kiblat pertama bagi umat Islam?

Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa di Kota Lama Yerusalem, Palestina, merupakan kiblat pertama umat Islam.

Lantas, kenapa arah kiblat dipindahkan dari Masjid Al-Aqsa ke Ka'bah di Makkah?

Kiblat Pertama Umat Islam

Kiblat pertama umat Islam adalah Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis di Kota Lama Yerusalem, Palestina.

Namun, sebenarnya Nabi Muhammad SAW sudah menghadap ke Ka’bah ketika salat di Makkah.

Nabi saat itu menghadap ke utara, di mana posisi Ka’bah searah dengan Baitul Maqdis.

Namun, setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW mengubah kiblat salat umat Islam ke Baitul Maqdis.

Hal itu dilakukan sebab Nabi Muhammad SAW menghargai kaum Nasrani dan Yahudi, yang sama-sama beribadah menghadap bangunan tersebut.

Nabi Muhammad SAW juga ingin menunjukkan kepada kaum Yahudi bahwa Islam bukan ingin menghilangkan ajaran para nabi terdahulu, termasuk Nabi Musa AS.

Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa saat itu di sekeliling Ka’bah masih terdapat ratusan berhala yang disembah bangsa Arab.

Umat Islam pun menjadikan Baitul Maqdis kiblat selama 16 bulan, tetapi ada yang menyebut 17 bulan dan tiga hari.

Kenapa Kiblat Dipindah dari Baitul Maqdis ke Ka’bah di Makkah?

Nabi Muhammad SAW sangat menginginkan arah kiblat ke Ka’bah di Makkah.

Salah satunya karena menilai bahwa Baitul Maqdis merupakan kiblat orang-orang Yahudi.

Beliau pun terus memohon petunjuk dari Allah SWT dan berharap turunnya wahyu terkait hal tersebut.

Maka, Allah SWT pun mengabulkan keinginannya dan menurunkan surah Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi:

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Qad naraa taqalluba wajhika fis samaaa'i fala nuwalliyannaka qiblatan tardaahaa; fawalli wajhaka shatral Masjidil haaraam; wa haisu maa kuntum fawalloo wujoohakum shatrah; wa innal lazeena ootul Kitaaba laya'lamoona annahul haqqu mir Rabbihim; wa mal laahu bighaafilin 'ammaa ya'maloon

Artinya: “Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit, maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.

Dalam berbagai riwayat dijelaskan bahwa pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram (Makkah) terjadi pada bulan Sya’ban tahun kedua Hijriyah.

Nabi Muhammad SAW saat itu sedang salat Zuhur ketika wafatnya Bisyr bin Barra’ bin Ma’rur di Bani Salamah.

Rasulullah SAW masih menghadap Baitul Maqdis pada dua rakaat pertama. Ketika wahyu diturunkan, beliau langsung berpindah 180 derajat untuk menghadap Masjidil Haram dan diikuti semua jemaah.

Hikmah Pemindahan Kiblat ke Makkah

Hikmah pemindahan kiblat ke Masjidil Haram di Makkah adalah untuk mengetahui siapa yang betul-betul beriman dan mengikuti Nabi Muhammad SAW.

Hal tersebut dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang bunyi dan artinya sebagai berikut:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

Wa kazaalika ja'alnaakum ummatanw wasatal litakoonoo shuhadaaa'a 'alan naasi wa yakoonar Rasoolu 'alaikum shaheedaa; wa maa ja'alnal qiblatal latee kunta 'alaihaaa illaa lina'lama mai yattabi'ur Rasoola mimmai yanqalibu 'alaa 'aqibayh; wa in kaanat lakabeeratan illaa 'alal lazeena hadal laah; wa maa kaanal laahu liyudee'a eemaanakum; innal laaha binnaasi la Ra'oofur Raheem