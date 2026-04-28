NabI Muhammad SAW pernah menyebut bahwa ada empat wanita ahli surga, yakni Maryam, Fatimah, Khadijah, dan Asiyah.

Maryam adalah ibu Nabi Isa AS, Fatimah merupakan anak Nabi Muhammad SAW, Khadijah istri Rasulullah SAW, dan Asiyah adalah istri Firaun.

Dari keempat nama tersebut, mungkin Asiyah yang lebih menyita perhatian. Bagaimana bisa istri Firaun, raja yang kafir dan kejam, bisa masuk surga?

Alasan Kenapa Istri Firaun Masuk Surga

Asiyah binti Muzahim yang merupakan istri Firaun dijamin masuk surga karena keimanannya kepada Allah SWT.

Ia tidak pernah menunjukkan keimanannya sebab tinggal di lingkungan kufur. Bahkan, Firaun sendiri merupakan simbol kekufuran karena mengaku sebagai Tuhan.

Saat Firaun mengetahui bahwa istrinya beriman, ia murka dan menyiksa Asiyah. Namun, kekerasan itu tak sekali pun menggoyahkan keimanan Asiyah.

Firaun menyuruh pengikutnya mengikat tangan dan kaki Asiyah di tiang dengan posisi tubuh menghadap ke arah matahari.

Tubuh Asiyah dicambuk berkali-kali dan ditinggalkan oleh Firaun di padang pasir. Firaun juga memerintahkan anak buahnya untuk melempari Asiyah dengan batu besar.

Di tengah siksaan Firaun, Asiyah memohon kepada Allah SWT agar diselamatkan dari Firaun dan kaumnya. Doa itu tercantum dalam Surah At-Tahrim ayat 11:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

Wa darabal laahu masa lal-lillazeena aamanumra ata Fir'awn; iz qaalat rabbibni lee 'indaka baitan fil jannati wa najjinee min Fir'awna wa 'amalihii wa najjinee minal qawmiz zaalimeen

Artinya: “Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir‘aun, ketika dia berkata, “Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir‘aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim.”

Kisah Asiyah Menemukan Nabi Musa AS

Nabi Musa AS dihanyutkan oleh ibunya setelah mendapat ilham Allah SWT sebab saat itu semua bayi laki-laki harus dibunuh atas perintah Firaun.

Perintah itu muncul setelah Firaun mempercayai sebuah ramalan bahwa akan ada seorang bayi laki-laki yang akan menghancurkan kerajaannya.

Namun, Nabi Musa AS justru ditemukan oleh Asiyah yang langsung jatuh hati dengannya. Firaun awalnya ingin membunuh bayi Musa.

Akan tetapi, Asiyah meyakinkan suaminya untuk tidak membunuh Musa. Peristiwa itu diabadikan dalam Surah Al-Qasas ayat 9:

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

Wa qaalatim ra atu Fir'awna qurratu 'aynil lee wa lak; laa taqtuloohu 'asaaa aiyanfa'anaa aw nattakhizahoo waladanw wa hum laa yash'uroon

Artinya: Dan istri Fir‘aun berkata, “(Dia) adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak,” sedang mereka tidak menyadari.

Setelah diizinkan merawat Nabi Musa AS, Asiyah kemudian mencari wanita yang bisa menyusui bayinya.

Di sinilah skenario Allah SWT mulai terlihat. Nabi Musa tidak mau menyusu kepada siapa pun, hingga akhirnya datanglah ibunya sendiri.