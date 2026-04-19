Islam pertama kali diperkenalkan di Semenanjung Arab, tepatnya di Kota Makkah, sebuah wilayah yang saat itu menjadi pusat perdagangan sekaligus pertemuan berbagai suku dan budaya.

Kondisi ini menjadikan Makkah sebagai titik strategis untuk menyebarkan ajaran yang ditujukan bagi umat manusia.

Di sisi lain, berbagai pertanyaan pun mulai muncul, salah satunya, mengapa Allah SWT memilih wilayah Arab, bukan kawasan lain seperti Amerika, India, atau Cina?

Apakah ada keistimewaan tertentu dari sisi geografis, sosial, maupun budaya yang menjadikannya sebagai tempat turunnya wahyu pertama?

Hal ini tentu bukan kebetulan, melainkan bagian dari ketetapan dan hikmah yang memiliki makna mendalam.

Alasan Mengapa Islam Diturunkan di Arab

1. Hak Prerogatif dan Ketetapan Mutlak Allah SWT

Dari kacamata akidah, alasan yang paling mendasar mengapa Islam diturunkan di Arab adalah hak prerogatif dan ketetapan mutlak Allah SWT.

Dalam hal ini, Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, dan Allah pula yang paling berhak menentukan di mana dan kepada siapa Rasul-Nya diutus tanpa campur tangan pilihan manusia.

Sejatinya, jika Allah berkehendak, Dia sangat mampu mengutus seorang rasul di setiap penjuru negeri.

Hal ini juga ditegaskan dalam surat Al-Furqan ayat 51:

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا

Wa law shi'naa laba'asnaa fee kulli qar yatin nazeeraa

Artinya: Dan sekiranya Kami menghendaki, niscaya Kami utus seorang pemberi peringatan pada setiap negeri.

2. Posisi Geografis Semenanjung Arab yang Strategis

Secara geografis, Jazirah Arab menempati posisi yang sangat strategis di persimpangan antara benua Asia dan Afrika.

Selain letaknnya yang menyilang antarbenua, bangsa Arab juga berada persis di titik tengah antara dua peradaban besar saat itu, yakni Bangsa Barat yang materialistis dan Bangsa Timur (seperti Cina dan India) yang didominasi pemikiran spiritual-khayali.

Posisi tersebut tentu menguntungkan jika dilihat dari sisi penyebaran dakwah dengan strategi ripple effect (perubahan kecil yang memberikan efek berantai).

Harapannya, ajaran tersebut yang berawal dari Jazirah Arab akan perlahan-lahan meluas secara merata ke bangsa-bangsa lain.

Ilustrasi strategisnya lokasi Arab.

3. Kondisi Sosial Masyarakat Arab

Menurut pakar Sirah Nabawiyah, Dr. Said Ramadhan al-Buthi, masyarakat Arab kala itu ibarat "bahan baku" yang belum diolah dan belum dilebur ke dalam cetakan paham apa pun, berbeda dengan peradaban bangsa-bangsa besar lainnya.

Kondisi ini membuat masyarakat Arab saat itu masih dekat dengan fitrahnya, belum banyak terpengaruh oleh pemikiran rumit.

Karena itu, mereka masih memegang nilai-nilai dasar seperti kejujuran, menjaga kehormatan, harga diri, dan saling menolong.

Meski begitu, bukan berarti mereka tanpa kesalahan. Pada masa itu, bangsa Arab juga melakukan berbagai perbuatan yang keliru, seperti mengubur bayi perempuan hidup-hidup, haus kekuasaan, dan mudah terlibat konflik hingga saling membunuh.