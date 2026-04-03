Dalam ajaran Islam, manusia diperintahkan untuk berbuat baik kepada semua makhluk hidup, termasuk hewan.

Namun, dalam beberapa kondisi tertentu, terdapat hewan yang diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk dibunuh karena alasan yang dijelaskan dalam dalil syariat.

Salah satu hewan yang sering menjadi pembahasan adalah cicak. Banyak yang bertanya, kenapa cicak boleh dibunuh menurut Islam?

Dalil tentang Anjuran Membunuh Cicak

Anjuran membunuh cicak memiliki dasar yang jelas dalam hadis Rasulullah SAW. Dari Sa’ad bin Abi Waqqash, beliau berkata:

“Bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh cicak dan beliau menamakannya fuwaisiqah (binatang jahat yang kecil).” (HR. Muslim)

Selain itu, terdapat hadis lain yang menjelaskan adanya pahala bagi orang yang membunuh cicak.

مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِى أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَفِى الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ وَفِى الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ

Artinya: “Barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala seratus kebaikan.

Barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama. Barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua,” (HR. Muslim)

Hukum Membunuh Cicak dalam Islam

Berdasarkan dalil di atas, para ulama sepakat bahwa hukum membunuh cicak adalah sunnah, bukan wajib.

Artinya, jika dilakukan, maka akan mendapat pahala. Namun, bila tidak dilakukan, maka tidak berdosa.

Kenapa Cicak Boleh Dibunuh Menurut Islam?

1. Mengikuti Anjuran Nabi

Alasan utama disyariatkannya membunuh cicak adalah karena adanya perintah langsung dari Nabi SAW dalam hadis sahih.

Dalam kajian fikih, hal seperti ini disebut sebagai aspek ta’abbudi, yaitu menjalankan perintah agama berdasarkan dalil, meskipun tidak selalu dikaitkan dengan alasan rasional tertentu.

2. Disebut Sebagai Hewan Pengganggu

Dalam hadis, cicak disebut sebagai fuwaisiqah, yaitu hewan kecil yang memiliki sifat mengganggu atau keluar dari kebiasaan yang baik.

Hewan ini juga kerap dimanfaatkan oleh golongan setan dan tukang sihir untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti pengintai target sihir, dan sebagainya.

3. Berkaitan dengan Kisah Nabi Ibrahim AS

Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa cicak ikut meniup api ketika Nabi Ibrahim AS dibakar oleh kaumnya.

Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Al-Bukhari:

“Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh cicak. Beliau bersabda, ‘Dahulu, cicak ikut membantu meniup api (untuk membakar) Ibrahim ‘alaihissalam.” (HR. Bukhari, No. 3359)

4. Membawa Penyakit

Cicak dipandang sebagai hewan yang berpotensi membawa penyakit.

Imam An-Nawawi juga menjelaskan bahwa anjuran membunuh cicak dalam hadis berkaitan dengan kemungkinan hewan ini menyebarkan penyakit.

Cara Membunuh Cicak yang Dianjurkan dalam Hadis

Meski diperbolehkan, tetap ada batas etika yang harus dijaga dalam membunuh cicak.

Dalam hadis di atas, disebutkan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan untuk membunuhnya dengan satu kali pukulan.

Hal ini bermakna bahwa semakin cepat membunuhnya, semakin besar pula pahala yang didapat.