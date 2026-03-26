Dalam Alquran ditegaskan berkali-kali bahwa Allah SWT adalah Tuhan Yang Maha Esa. salah satunya tercantum dalam surah Al-Ikhlas yang artinya:

“Katakanlah (Muhammad), “Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.”

Meski demikian, kita tak jarang menemukan kata “Kami” dalam ayat-ayat Alquran.

Jika merujuk bahasa Indonesia, “Kami” adalah kata ganti jamak atau lebih dari satu orang. Lantas, kenapa Allah SWT menggunakan kata “Kami”?

Kenapa Allah Menggunakan “Kami” dalam Alquan?

Penggunaan kata “Kami” dalam Alquran merupakan bentuk pengagungan diri, kebesaran, dan kemuliaan Allah SWT.

Salah satu contohnya adalah potongan ayat 34 dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi:

Wa idz qulna lil mala’ikatisjudu li adama

Artinya: Dan ingat ketika Kami mengatakan kepada para malaikat, “Sujudlah kepada Adam”.

Ulama Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Qurthubi menjelaskan bahwa “Kami” sebagai bentuk pengagungan.

“Kata ‘Kami katakan’, bukan ‘Aku katakan’ digunakan karena Allah membahasakan dirinya dengan kata plural atau jamak sebagai bentuk pengagungan dan penyanjungan diri.”

Syekh Sulaiman Jamal bin Umar juga menyebut bahwa penggunaan “Kami” dimaksudkan untuk menunjukkan kuasa Allah SWT.

“Kata ‘Ketika Kami katakan’ merupakan perintah dari Allah sebagai zat Yang Maha Kuasa. Allah menggunakan kata jamak atau plural untuk diri-Nya sendiri karena Dia penguasa mutlak atas segala penguasa.”

Contoh lainnya penggunaan kata “Kami” ada dalam surah Al-Qadr ayat 1 yang mengisahkan peristiwa turunnya Alquran.

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

Innaa anzalnaahu fii lailatil qadr

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Alquran) pada malam Qadar.

Ayat tersebut menggunakan “Kami” sebab menjelaskan peristiwa besar dalam sejarah Islam sekaligus menunjukkan kekuasaan Allah SWT.

Perbedaan "Aku" dan "Kami" dalam Alquran

Penggunaan kata "Aku" dalam Alquran menekankan tauhid atau keesaan Allah SWT dan hubungan langsung dengan hamba-Nya, seperti perintah beribadah.

Salah satu contohnya terdapat dalam surah Taha ayat 14 yang artinya:

"Sungguh, Aku ini Allah, tidak ada tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat Aku."

Sementara, kata "Kami" dalam Alquran digunakan untuk menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah SWT, seperti penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia, dan penurunan wahyu.

Salah satu surah yang menggunakna kata "Kami" yaitu Al-Hijr ayat 9.

"Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Alquran dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya."

Kumpulan Ayat Alquran yang Menggunakan Kata “Kami”

1. Surah Al-Hijr Ayat 9

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Innaa Nahnu nazalnaz Zikra wa Innaa lahoo lahaa fizoon

Artinya: Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya.

2. Surah Al-Qadr Ayat 1

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

Innaa anzalnaahu fee lailatil qadr

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur'an) pada malam qadar.

3. Surah Al-Kausar Ayat 1

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

Innaa a'taina kal kauthar

Artinya: Sungguh, Kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak.

4. Surah Al-Baqarah Ayat 34

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

Wa iz qulnaa lilmalaaa'i katis judoo li Aadama fasajadooo illaaa Ibleesa abaa wastakbara wa kaana minal kaafireen

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat, “Sujudlah kamu kepada Adam!” Maka mereka pun sujud kecuali Iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

5. Surah Al-Mursalat Ayat 23

فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ

Faqadarnaa fani'mal qaadiroon

Artinya: lalu Kami tentukan (bentuknya), maka (Kamilah) sebaik-baik yang menentukan.

6. Surah Al-A’raf Ayat 11

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ

Wa laqad khalaqnaakum summa sawwarnaakum summa qulnaa lilmalaaa'ikatis judoo li Aadama fa-sajadooo illaaa Ibleesa lam yakum minas saajideen

Artinya: Dan sungguh, Kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk (tubuh)mu, kemudian Kami berfirman kepada para malaikat, “Bersujudlah kamu kepada Adam,” maka mereka pun sujud kecuali Iblis. Ia (Iblis) tidak termasuk mereka yang bersujud.

7. Surah Al-Anbiya Ayat 30

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

Awalam yaral lazeena kafarooo annas samaawaati wal arda kaanataa ratqan faftaqnaahumaa wa ja'alnaa minal maaa'i kulla shai'in haiyin afalaa yu'minoon

Artinya: Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya; dan Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air; maka mengapa mereka tidak beriman?

8. Surah Az-Zariyat Ayat 47

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

Wassamaaa'a banainaa haa bi aydinw wa innaa lamoosi'oon

Artinya: Dan langit Kami bangun dengan kekuasaan (Kami), dan Kami benar-benar meluaskannya.

9. Surah Al-Mu’minun Ayat 12

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ

Wa laqad khalaqnal insaana min sulaalatim minteen

Artinya: Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah

10. Surah Al-Insan Ayat 23

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا

Innaa nahnu nazzalnaa 'alaikal quraana tanzeelaa