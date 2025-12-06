Suasana berbeda menyelimuti dermaga Pelabuhan Panjang, Lampung, beberapa hari lalu. Di sana, tidak tampak kesibukan bongkar muat kapal niaga, pun bukan armada tempur yang tengah bersiaga menghadapi musuh. Yang tampak gagah membelah cakrawala pelabuhan adalah KRI Surabaya-591, sebuah kapal perang milik Republik Indonesia yang kali ini mengemban misi humanis nan mulia.

Kapal raksasa ini bersiap mengangkut 1.400 penumpang istimewa untuk menyeberangi samudera kembali ke Makassar. Mereka adalah rombongan besar Jemaah Tabligh asal Sulawesi Selatan yang baru saja purna tugas mengikuti perhelatan akbar internasional, Ijtima Ulama Dunia 2025 yang bertajuk 'Tabligh Akbar Indonesia Berdoa'.

Kepulangan ribuan jamaah ini menjadi catatan sejarah tersendiri. Bukan menggunakan pesawat komersial, mereka berlayar dengan fasilitas vital negara. Hal ini menjadi simbol dukungan moril yang kuat dari pemerintah terhadap aktivitas keagamaan.

Pesan dari Dermaga dan Dedikasi Sang Komandan

Momen pelepasan berlangsung dalam atmosfer haru yang kental. Ketua Yayasan Masjid Jami' Al-Hidayah Markaz Dakwah Tabligh Sulsel, H. Muhammad Ilham Suang, hadir langsung melepas rombongan. Didampingi Komandan KRI Surabaya, Kolonel Laut (P) Saifuddin Zukhri, Ustaz Ilham memberikan arahan yang membakar semangat.

"Penumpang KRI Surabaya adalah jamaah yang sangat istimewa. Hanya seribu orang dari jutaan umat yang berkesempatan merasakan fasilitas negara yang vital ini," ujar Ilham Suang dengan sorot mata bangga.

Ia berpesan agar para jamaah --yang didampingi tokoh seperti Ustaz Faiz Bagas, Ustaz Tarmizi Taher, serta koordinator Aiptu Pol H. Hafid-- senantiasa menjaga ketertiban, kebersihan, dan menjadi teladan akhlakul karimah selama pelayaran.

Sebuah kisah menyentuh hati mewarnai keberangkatan ini. KRI Surabaya yang sejatinya sudah mulai berlayar, rela memutar haluan kembali ke dermaga. Atas inisiatif dan kerelaan hati sang komandan, Kolonel Laut Saifuddin Zukhri, kapal kembali sandar demi menjemput 200 jamaah susulan yang baru saja menyelesaikan masa khuruj (dakwah) dan turut membantu persiapan ijtima.

Total, sebanyak 1.400 pejuang kalimatullah akhirnya terangkut, membuktikan betapa kuatnya ikatan persaudaraan dalam misi ini.

Harmoni Ulama dan Umara

Bagi Ilham Suang, fasilitas luar biasa ini adalah buah manis dari sinergi antara ulama dan umara. Ia menyampaikan apresiasi mendalam kepada jajaran TNI-Polri, baik di Makassar maupun Lampung, yang telah memfasilitasi penjemputan dan pengantaran jemaah dengan pengawalan penuh.

Antusiasme ini menjadi manifestasi dorongan spiritual yang masif. Ribuan orang rela mengorbankan harta dan diri, meninggalkan kenyamanan rumah demi meninggikan kalimat Allah (li i'lai kalimatillah).

Penantian Tokoh Besar di Makassar

Setelah beberapa hari gagah membelah ombak lautan, membawa pulang putra-putra terbaik Sulsel dengan dukungan penuh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), KRI Surabaya akhirnya sandar di Pelabuhan Lantamal Makassar pada Jumat malam, 5 Desember 2025.

Di ujung perjalanan, sambutan hangat telah menanti. Selain keluarga yang harap-harap cemas, dua tokoh penting langsung menyambut langsung kedatangan jemaah. Mereka adalah Komjen Pol. (Purn) Drs. H. Anton Bachrul Alam, S.H., tokoh purnawirawan Polri yang lekat dengan dunia dakwah, serta H. Achmad Dg Sere, Anggota DPR RI.