Sebagian orang Indonesia rasanya masih percaya mitos dan dikaitkan dengan hal-hal yang dialami sehari-hari.

Misalnya, keduatan mata kanan bawah yang dianggap pertanda kesedihan atau akan kedatangan tamu.

Namun, bagaimana fenomena ini dalam pandangan Islam? Apakah kedutan mata kanan bawah memiliki arti tertentu menurut ajaran Islam?

Arti Kedutan Mata Kanan Bawah Menurut Islam

Dalam Islam, kedutan mata tidak memiliki arti khusus dan dilihat sebagai reaksi alamiah yang biasa terjadi pada tubuh manusia.

Kedutan mata kanan bawah tidak sekali pun dibahas dalam Alquran dan hadis. Namun, yang pasti segala musibah dan nikmat terjadi atas kehendak Allah SWT.

Dalam Surah At-Tagabun ayat 11 Allah SWT berfirman:

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Maaa asaaba mim musee batin illaa bi-iznil laah; wa many yu'mim billaahi yahdi qalbah; wallaahu bikulli shai;in Aleem

Artinya: “Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Surah An-Naml ayat 65 juga menegaskan bahwa tidak ada satu pun manusia dan makhluk hidup lainnya yang mengetahui hal-hal gaib selain Allah SWT.

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

Qul laa ya'lamu mman fis sammaawaati wal ardil ghaiba illal laah; wa maa yash'uroona aiyaana yub'asoon

Artinya: Katakanlah (Muhammad), “Tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan.”

Selain itu, umat Islam juga dilarang tegas mengaitkan sesuatu dengan takhayul atau mitos. Hal-hal itu termasuk syirik kecil karena menggantungkan nasib kepada selain Allah SWT.

Syirik kecil yang dilakukan terus-terusan dikhawatirkan bisa berkembang menjadi syirik besar seperti menyekutukan Allah SWT.

Dalam Alquran dan hadis dijelaskan bahwa syirik merupakan salah satu dosa besar yang tidak diampuni.

Salah satu ancaman dosa syirik tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 48 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Innal laaha laa yaghfiru ai yushraka bihee wa yaghfiru maa doona zaalika limai yashaaa'; wa mai yushrik billaahi faqadif taraaa isman 'azeemaa

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar.”

Penyebab Mata Kedutan Menurut Medis

Dalam sudut pandang medis, kedutan di bagian mata memiliki berbagai tanda, yakni sebagai berikut: