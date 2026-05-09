Bukan rahasia lagi kalau masyarakat Indonesia rasanya hidup berdampingan dengan tahayul atau mitos.

Misalnya, ada sebagian orang yang masih percaya bahwa duduk di depan pintu bisa menghambat jodoh untuk anak gadis.

Namun, itu cuma satu dari sekian banyak mitos yang berkembang di tengah masyarakat kita.

Ada juga mitos tentang kedutan bibir kiri atas. Namun, apakah dalam Islam kedutan bibir kiri atas juga memiliki arti yang sama?

Arti Kedutan Bibir Kiri Atas Menurut Islam

Di tengah masyarakat Indonesia, kedutan bibir kiri atas sering diartikan sebagai tanda akan menerima kabar baik, mendapat rezeki, atau bertemu kawan lama.

Namun, kedutan bibir kiri atas menurut Islam tidak memiliki arti apa pun. Tak ada satu pun ayat dalam Alquran maupun hadis Nabi Muhammad SAW yang membahas hal ini.

Secara medis yang bisa dinalar oleh logika manusia, kedutan bibir juga umumnya disebabkan karena stres, kelelahan, kekurangan kalium, atau konsumsi kafein yang berlebihan.

Selain itu, umat Islam juga diperintahkan untuk selalu berprasangka baik atau berhusnudzon kepada Allah SWT dan tidak mempercayai ramalan.

Adapun mempercayai ramalan termasuk dalam perbuatan syirik karena menggantungkan nasib kepada selain Allah SWT.

Syirik juga merupakan dosa besar dalam Islam. Pelakunya keluar dari Islam dan tidak diampuni Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam Surah An-Nisa ayat 48:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Innal laaha laa yaghfiru ai yushraka bihee wa yaghfiru maa doona zaalika limai yashaaa'; wa mai yushrik billaahi faqadif taraaa isman 'azeemaa

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar.”

Larangan Berbuat Syirik dalam Alquran dan Hadis

Berikut ini adalah larangan-larangan berbuat syirik yang tercantum dalam Alquran dan hadis:

1. Syirik Tidak Akan Diampuni Jika Tidak Bertaubat

Allah SWT menegaskan bahwa dosa syirik adalah satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni jika pelakunya tidak bertaubat sampai meninggal, sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 48 sebelumnya.

2. Syirik Menghapus Seluruh Amal

Orang yang melakukan syirik akan kehilangan seluruh pahala amal baiknya. Hal itu tercantum dalam Surah Az-Zumar ayat 65:

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Wa laqad oohiya ilaika wa ilal lazeena min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amalu ka wa latakoonanna minal khaasireen

Artinya: “Dan sungguh, telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu, “Sungguh, jika engkau mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi.”

3. Syirik Termasuk Kezaliman Terbesar

Dalam Surah Luqman ayat 13, dijelaskan bahwa syirik atau menyekutukan Allah SWT merupakan kezaliman besar.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Wa iz qaala luqmaanu libnihee wa huwa ya'izuhoo ya bunaiya laa tushrik billaah; innash shirka lazulmun 'azeem

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, ”Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.”

4. Pelaku Syirik Haram Masuk Surga

Pelaku syirik yang meninggal sebelum bertobat diharamkan masuk surga, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Maidah ayat 72:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

Laqad kafaral lazeena qaalooo innal laaha Huwal maseehub nu Maryama wa qaalal Maseehu yaa Baneee Israaa'eela budul laaha Rabbee wa Rabbakum innnahoo many-yushrik ballaahi faqad harramal laahu 'alaihil jannata wa maa waahun Naaru wa maa lizzaalimeena min ansaar

Artinya: “Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, “Sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam.” Padahal Al-Masih (sendiri) berkata, “Wahai Bani Israil! Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu.” Sesungguhnya barangsiapa mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.”

5. Syirik Adalah Dosa Paling Besar

Rasulullah SAW menegaskan bahwa syirik adalah dosa terbesar di antara dosa-dosa lainnya.

“Maukah kalian aku beritahukan dosa yang paling besar?” Para sahabat menjawab: “Tentu.” Beliau bersabda: “Menyekutukan Allah…” (HR. Bukhari dan Muslim)

6. Larangan Menggantungkan Harapan Selain kepada Allah

Mengandalkan selain Allah dalam hal yang hanya bisa dilakukan oleh-Nya termasuk bentuk syirik, seperti yang ditegaskan dalam Surah Yunus ayat 106:

وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ

Wa laa tad'u min doonil laahi maa laa yanfa'uka wa laa yadurruka fa in fa'alta fa innaka izam minaz zaalimeen