100 Kata-kata dalam Alquran yang Menyentuh Hati, Penenang Jiwa, dan Penuh Harapan
Alquran merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. Di dalamnya terdapat berbagai petunjuk, perintah, dan larangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Namun, isi Alquran bukan sebatas itu saja. Ayat-ayat Alquran juga dipenuhi dengan kalimat penenang jiwa.
Saat merasa sedih, lelah, kecewa, atau kehilangan arah, ayat-ayat Alquran mampu menjadi pengingat bahwa Allah SWT selalu dekat dengan hamba-Nya.
Bagi kamu yang sedang dalam kondisi sulit dan kebingungan, kata-kata dalam Alquran yang menyentuh hati ini bisa digunakan sebagai renungan.
Kumpulan Kata-kata dalam Alquran yang Menyentuh Hati
- “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”
(QS. Al-Insyirah: 5)
- “Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.”
(QS. Az-Zumar: 53)
- “Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang.”
(QS. Ar-Ra’d: 28)
- “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.”
(QS. Al-Baqarah: 286)
- “Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”
(QS. Al-Insyirah: 8)
- “Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.”
(QS. Al-Baqarah: 153)
- “Tuhanmu tidak meninggalkan engkau.”
(QS. Ad-Duha: 3)
- “Kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu.”
(QS. Ad-Duha: 5)
- “Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu.”
(QS. Al-A’raf: 156)
- “Cukuplah Allah menjadi penolong kami.”
(QS. Ali Imran: 173)
Kata-Kata Alquran yang Menginspirasi
- “Berlomba-lombalah dalam kebaikan.”
(QS. Al-Baqarah: 148)
- “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik.”
(QS. Al-Baqarah: 195)
- “Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar.”
(QS. At-Talaq: 2)
- “Allah adalah sebaik-baik pelindung.”
(QS. Ali Imran: 150)
- “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku kabulkan.”
(QS. Ghafir: 60)
- “Dan bertawakallah kepada Allah.”
(QS. Al-Ahzab: 3)
- “Allah Maha Mengetahui apa yang ada di dalam hati.”
(QS. Al-Mulk: 13)
- “Kebenaran itu datang dari Tuhanmu.”
(QS. Al-Kahfi: 29)
- “Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat.”
(QS. Al-Baqarah: 45)
- “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”
(QS. Ali Imran: 159)
Kata-Kata Alquran tentang Kehidupan
- “Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu.”
(QS. Al-Baqarah: 216)
- “Setiap yang bernyawa akan merasakan mati.”
(QS. Ali Imran: 185)
- “Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sendagurauan.”
(QS. Al-Hadid: 20)
- “Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
(QS. Al-Baqarah: 237)
- “Dan kepada Allah-lah kamu akan kembali.”
(QS. Al-Baqarah: 245)
- “Jangan berjalan di bumi dengan sombong.”
(QS. Al-Isra: 37)
- “Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian.”
(QS. Al-Ashr: 2)
- “Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?”
(QS. Ar-Rahman: 13)
- “Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong.”
(QS. An-Nahl: 23)
- “Dan jangan mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui.”
(QS. Al-Isra: 36)
Kata-Kata Alquran tentang Kesabaran
- “Bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.”
(QS. Al-Anfal: 46)
- “Sesungguhnya hanya orang-orang sabarlah yang dicukupkan pahala tanpa batas.”
(QS. Az-Zumar: 10)
- “Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu.”
(QS. Al-Baqarah: 153)
- “Dan bersabarlah dengan kesabaran yang baik.”
(QS. Al-Ma’arij: 5)
- “Janganlah kamu bersedih hati.”
(QS. Ali Imran: 139)
- “Allah mencintai orang-orang yang sabar.”
(QS. Ali Imran: 146)
- “Dan Kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan.”
(QS. Al-Baqarah: 155)
- “Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.”
(QS. Al-Baqarah: 214)
- “Maka bersabarlah, sungguh janji Allah itu benar.”
(QS. Ar-Rum: 60)
- “Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik.”
(QS. Hud: 115)
Kata-Kata Alquran tentang Cinta
- “Allah mencintai orang-orang yang bertobat.”
(QS. Al-Baqarah: 222)
- “Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.”
(QS. Ar-Rum: 21)
- “Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara.”
(QS. Al-Hujurat: 10)
- “Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik.”
(QS. Fussilat: 34)
- “Dan maafkanlah mereka dengan cara yang baik.”
(QS. Al-Hijr: 85)
- “Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
(QS. An-Nisa: 96)
- “Rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tua dengan kasih sayang.”
(QS. Al-Isra: 24)
- “Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku.”
(QS. Ali Imran: 31)
- “Berbuat baiklah kepada sesama.”
(QS. Al-Baqarah: 83)
- “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”
(QS. Al-Baqarah: 195)
Kata-Kata Alquran tentang Rezeki
- “Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.”
(QS. At-Talaq: 3)
- “Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki.”
(QS. Az-Zariyat: 58)
- “Apa saja nikmat yang ada padamu, maka dari Allah-lah datangnya.”
(QS. An-Nahl: 53)
- “Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki.”
(QS. Saba: 36)
- “Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya.”
(QS. At-Talaq: 3)
- “Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan.”
(QS. Al-A’raf: 31)
- “Jangan takut miskin.”
(QS. Al-Baqarah: 268)
- “Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal.”
(QS. Al-Maidah: 23)
- “Allah sebaik-baik pemberi rezeki.”
(QS. Al-Jumu’ah: 11)
- “Sesungguhnya Tuhanmu Maha Kaya.”
(QS. Al-An’am: 133)
Kata-Kata Alquran tentang Hijrah dan Perbaikan Diri
- “Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri.”
(QS. Ar-Ra’d: 11)
- “Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah.”
(QS. An-Nur: 31)
- “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang menyucikan diri.”
(QS. At-Taubah: 108)
- “Pegang teguhlah agama Allah.”
(QS. Ali Imran: 103)
- “Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.”
(QS. Al-Hujurat: 13)
- “Bertakwalah kepada Allah di mana pun kamu berada.”
(QS. Al-Baqarah: 197)
- “Allah mengetahui isi hati manusia.”
(QS. Luqman: 23)
- “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi.”
(QS. Al-A’raf: 56)
- “Berjalanlah di muka bumi.”
(QS. Al-Ankabut: 20)
- “Katakanlah yang benar.”
(QS. Al-Ahzab: 70)
Kata-Kata Alquran tentang Doa dan Harapan
- “Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepada-Ku.”
(QS. Al-Baqarah: 186)
- “Jangan berputus asa dari rahmat Allah.”
(QS. Yusuf: 87)
- “Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan.”
(QS. Al-Insyirah: 6)
- “Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
(QS. Al-Baqarah: 256)
- “Dan hanya kepada-Nya kamu kembali.”
(QS. Yunus: 56)
- “Sesungguhnya Allah dekat.”
(QS. Al-Baqarah: 186)
- “Dan Tuhanmu Maha Pengampun.”
(QS. Al-Kahfi: 58)
- “Allah tidak pernah lalai terhadap apa yang kamu kerjakan.”
(QS. Al-Baqarah: 74)
- “Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.”
(QS. Thaha: 7)
- “Maka ingatlah Aku, niscaya Aku ingat kepadamu.”
(QS. Al-Baqarah: 152)
Kata-Kata Alquran tentang Keikhlasan dan Tawakal
- “Dan hanya kepada Allah hendaknya orang mukmin bertawakal.”
(QS. Ibrahim: 11)
- “Allah mencukupi orang-orang yang bertawakal.”
(QS. At-Talaq: 3)
- “Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa.”
(QS. An-Nahl: 128)
- “Janganlah kamu lemah.”
(QS. Ali Imran: 139)
- “Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”
(QS. An-Nisa: 176)
- “Dan berserah dirilah kepada Allah.”
(QS. Al-Ahzab: 3)
- “Allah Maha Lembut terhadap hamba-hamba-Nya.”
(QS. Asy-Syura: 19)
- “Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana.”
(QS. An-Nisa: 17)
- “Dan hanya kepada-Nya kamu meminta pertolongan.”
(QS. Al-Fatihah: 5)
- “Allah adalah pelindung orang-orang beriman.”
(QS. Al-Baqarah: 257)
Kata-Kata Alquran tentang Syukur
- “Jika kamu bersyukur, pasti Aku akan menambah nikmatmu.”
(QS. Ibrahim: 7)
- “Sedikit sekali hamba-Ku yang bersyukur.”
(QS. Saba: 13)
- “Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?”
(QS. Ar-Rahman: 16)
- “Bersyukurlah kepada Allah.”
(QS. Luqman: 12)
- “Dan nikmat Tuhanmu hendaklah kamu ceritakan.”
(QS. Ad-Duha: 11)
- “Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”
(QS. Al-Baqarah: 267)
- “Ingatlah nikmat Allah kepadamu.”
(QS. Al-Maidah: 7)
- “Sesungguhnya Allah memiliki karunia bagi manusia.”
(QS. Al-Baqarah: 243)
- “Makanlah rezeki yang baik.”
(QS. Al-Baqarah: 172)
- “Dan kepada Allah-lah segala puji.”
(QS. An-Nahl: 75)