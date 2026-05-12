Alquran merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. Di dalamnya terdapat berbagai petunjuk, perintah, dan larangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Namun, isi Alquran bukan sebatas itu saja. Ayat-ayat Alquran juga dipenuhi dengan kalimat penenang jiwa.

Saat merasa sedih, lelah, kecewa, atau kehilangan arah, ayat-ayat Alquran mampu menjadi pengingat bahwa Allah SWT selalu dekat dengan hamba-Nya.

Bagi kamu yang sedang dalam kondisi sulit dan kebingungan, kata-kata dalam Alquran yang menyentuh hati ini bisa digunakan sebagai renungan.

Kumpulan Kata-kata dalam Alquran yang Menyentuh Hati

Kata-kata dalam Alquran Surah Al-Insyirah ayat 5 yang menyentuh hati.

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 5) “Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.”

(QS. Az-Zumar: 53) “Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang.”

(QS. Ar-Ra’d: 28) “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah: 286) “Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(QS. Al-Insyirah: 8) “Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.”

(QS. Al-Baqarah: 153) “Tuhanmu tidak meninggalkan engkau.”

(QS. Ad-Duha: 3) “Kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu.”

(QS. Ad-Duha: 5) “Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu.”

(QS. Al-A’raf: 156) “Cukuplah Allah menjadi penolong kami.”

(QS. Ali Imran: 173)

Kata-Kata Alquran yang Menginspirasi

“Berlomba-lombalah dalam kebaikan.”

(QS. Al-Baqarah: 148) “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik.”

(QS. Al-Baqarah: 195) “Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar.”

(QS. At-Talaq: 2) “Allah adalah sebaik-baik pelindung.”

(QS. Ali Imran: 150) “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku kabulkan.”

(QS. Ghafir: 60) “Dan bertawakallah kepada Allah.”

(QS. Al-Ahzab: 3) “Allah Maha Mengetahui apa yang ada di dalam hati.”

(QS. Al-Mulk: 13) “Kebenaran itu datang dari Tuhanmu.”

(QS. Al-Kahfi: 29) “Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat.”

(QS. Al-Baqarah: 45) “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”

(QS. Ali Imran: 159)

Kata-Kata Alquran tentang Kehidupan

Potongan surah Al-Hadid ayat 20 tentang kehidupan.

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu.”

(QS. Al-Baqarah: 216) “Setiap yang bernyawa akan merasakan mati.”

(QS. Ali Imran: 185) “Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sendagurauan.”

(QS. Al-Hadid: 20) “Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(QS. Al-Baqarah: 237) “Dan kepada Allah-lah kamu akan kembali.”

(QS. Al-Baqarah: 245) “Jangan berjalan di bumi dengan sombong.”

(QS. Al-Isra: 37) “Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian.”

(QS. Al-Ashr: 2) “Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?”

(QS. Ar-Rahman: 13) “Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong.”

(QS. An-Nahl: 23) “Dan jangan mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui.”

(QS. Al-Isra: 36)

Kata-Kata Alquran tentang Kesabaran

“Bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.”

(QS. Al-Anfal: 46) “Sesungguhnya hanya orang-orang sabarlah yang dicukupkan pahala tanpa batas.”

(QS. Az-Zumar: 10) “Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu.”

(QS. Al-Baqarah: 153) “Dan bersabarlah dengan kesabaran yang baik.”

(QS. Al-Ma’arij: 5) “Janganlah kamu bersedih hati.”

(QS. Ali Imran: 139) “Allah mencintai orang-orang yang sabar.”

(QS. Ali Imran: 146) “Dan Kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan.”

(QS. Al-Baqarah: 155) “Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.”

(QS. Al-Baqarah: 214) “Maka bersabarlah, sungguh janji Allah itu benar.”

(QS. Ar-Rum: 60) “Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik.”

(QS. Hud: 115)

Kata-Kata Alquran tentang Cinta

“Allah mencintai orang-orang yang bertobat.”

(QS. Al-Baqarah: 222) “Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.”

(QS. Ar-Rum: 21) “Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara.”

(QS. Al-Hujurat: 10) “Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik.”

(QS. Fussilat: 34) “Dan maafkanlah mereka dengan cara yang baik.”

(QS. Al-Hijr: 85) “Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

(QS. An-Nisa: 96) “Rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tua dengan kasih sayang.”

(QS. Al-Isra: 24) “Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku.”

(QS. Ali Imran: 31) “Berbuat baiklah kepada sesama.”

(QS. Al-Baqarah: 83) “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

(QS. Al-Baqarah: 195)

Kata-Kata Alquran tentang Rezeki

“Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.”

(QS. At-Talaq: 3) “Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki.”

(QS. Az-Zariyat: 58) “Apa saja nikmat yang ada padamu, maka dari Allah-lah datangnya.”

(QS. An-Nahl: 53) “Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki.”

(QS. Saba: 36) “Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya.”

(QS. At-Talaq: 3) “Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan.”

(QS. Al-A’raf: 31) “Jangan takut miskin.”

(QS. Al-Baqarah: 268) “Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal.”

(QS. Al-Maidah: 23) “Allah sebaik-baik pemberi rezeki.”

(QS. Al-Jumu’ah: 11) “Sesungguhnya Tuhanmu Maha Kaya.”

(QS. Al-An’am: 133)

Kata-Kata Alquran tentang Hijrah dan Perbaikan Diri

“Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri.”

(QS. Ar-Ra’d: 11) “Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah.”

(QS. An-Nur: 31) “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang menyucikan diri.”

(QS. At-Taubah: 108) “Pegang teguhlah agama Allah.”

(QS. Ali Imran: 103) “Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.”

(QS. Al-Hujurat: 13) “Bertakwalah kepada Allah di mana pun kamu berada.”

(QS. Al-Baqarah: 197) “Allah mengetahui isi hati manusia.”

(QS. Luqman: 23) “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi.”

(QS. Al-A’raf: 56) “Berjalanlah di muka bumi.”

(QS. Al-Ankabut: 20) “Katakanlah yang benar.”

(QS. Al-Ahzab: 70)

Kata-Kata Alquran tentang Doa dan Harapan

“Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepada-Ku.”

(QS. Al-Baqarah: 186) “Jangan berputus asa dari rahmat Allah.”

(QS. Yusuf: 87) “Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 6) “Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

(QS. Al-Baqarah: 256) “Dan hanya kepada-Nya kamu kembali.”

(QS. Yunus: 56) “Sesungguhnya Allah dekat.”

(QS. Al-Baqarah: 186) “Dan Tuhanmu Maha Pengampun.”

(QS. Al-Kahfi: 58) “Allah tidak pernah lalai terhadap apa yang kamu kerjakan.”

(QS. Al-Baqarah: 74) “Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.”

(QS. Thaha: 7) “Maka ingatlah Aku, niscaya Aku ingat kepadamu.”

(QS. Al-Baqarah: 152)

Kata-Kata Alquran tentang Keikhlasan dan Tawakal

“Dan hanya kepada Allah hendaknya orang mukmin bertawakal.”

(QS. Ibrahim: 11) “Allah mencukupi orang-orang yang bertawakal.”

(QS. At-Talaq: 3) “Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa.”

(QS. An-Nahl: 128) “Janganlah kamu lemah.”

(QS. Ali Imran: 139) “Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”

(QS. An-Nisa: 176) “Dan berserah dirilah kepada Allah.”

(QS. Al-Ahzab: 3) “Allah Maha Lembut terhadap hamba-hamba-Nya.”

(QS. Asy-Syura: 19) “Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana.”

(QS. An-Nisa: 17) “Dan hanya kepada-Nya kamu meminta pertolongan.”

(QS. Al-Fatihah: 5) “Allah adalah pelindung orang-orang beriman.”

(QS. Al-Baqarah: 257)

Kata-Kata Alquran tentang Syukur