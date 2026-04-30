Ali bin Abi Thalib adalah satu dari empat pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat.

Sahabat sekaligus menantu Rasulullah itu dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, berani, dan bijaksana.

Maka, tak heran kalau kata-kata Ali bin Abi Thalib pun sering menjadi sumber inspirasi banyak orang.

Kumpulan Kata-kata Ali bin Abi Thalib

Kata-kata Bijak Ali bin Abi Thalib

Bertakwalah kepada Allah dan membatasi diri mengamalkan apa yang diwajibkan atasmu, serta meneladani leluhurmu dan orang-orang yang saleh dari keluargamu. Sesungguhnya dunia adalah lautan yang sangat dalam. Banyak manusia terjebak dan tenggelam di dalamnya, maka jadikanlah iman sebagai sampan, takwa kepada Allah sebagai layar agar engkau tak tenggelam dalam gemerlap lautan dunia ini. Gunakanlah kesempatan mengutangi siapa yang meminta diberi utang pada saat engkau mampu, agar dia dapat mengembalikan utangnya saat krisis menimpamu. Ketahuilah di hadapanmu terdapat jalan yang penuh pendakian dan kesulitan, siapa yang ringan bebannya ketika itu lebih baik keadaannya daripada yang berat, yang lambat jalannya lebih buruk dari yang cepat. Seburuk-buruk makanan adalah yang haram. Seburuk-buruk penganiyaan adalah menganiaya yang lemah. Penggunaan kelemahlembutan, jika bukan pada tempatnya, menambah kekerasan, sedang bersikap tegas pada tempatnya melahirkan kelemahlembutan. Jangan sekali-kali berputus asa oleh kelambatan pengabulan-Nya karena anugerah sesuai dengan niat pemohonnya. Boleh jadi pengabulannya tertunda agar itu menjadikan ganjaran lebih agung bagi pemohon dan anugerah lebih besar buat si pengharap. Barang siapa sudah kehilangan keutamaan dari sebuah kejujuran dalam berbicara, maka ia telah kehilangan akhlaknya. Memuji seseorang melebihi dari apa yang seharusnya berhak diterima, maka sama saja dengan menjilat. Namun, apabila melalaikan pujian bagi seseorang yang berhak untuk menerimanya, merupakan suatu kebodohan. Barang siapa yang memandang dirinya buruk, maka ia adalah orang baik. Barang siapa yang memandang dirinya baik, maka dia merupakan orang buruk. Perkataan yang keluar dari hati akan memengaruhi hati. Namun, jika keluar dari lidah, hanya mencapai telinga saja dan tidak sampai ke hati. Jalinlah hubungan dengan orang yang sudah melupakanmu, maafkanlah, dan jangan berhenti untuk mendoakan yang terbaik untuk orang yang telah kamu cintai. Ingatlah! Engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan memenuhi enam syarat yaitu kecerdasan, kemauan, sabar, biaya, bimbingan guru, dan waktu yang lama.

Kata-kata Ali bin Abi Thalib tentang Kehidupan

Taat kepada hawa nafsu akan merusak akal. Teman bagi setiap orang adalah akalnya, dan musuhnya adalah kebodohannya. Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi, senanglah dengan apa yang terjadi. Lebih mudah mengubah gunung menjadi debu daripada menambahkan cinta di hati yang dipenuhi dengan kebencian. Sebesar-besar dosa itu adalah dosa yang dianggap ringan oleh pelakunya. Mengekang hawa nafsu ketika terjadi kemarahan akan membuat aman dari terjadinya kerusakan. Beruntunglah bagi orang yang mau sibuk mengoreksi kekurangan dirinya sendiri sehingga dia tidak sempat mengoreksi kekurangan orang lain. Jangan sekali-kali merasa malu memberi walaupun sedikit, sebab tidak memberi sama sekali pasti lebih sedikit nilainya. Bersihkanlah hati kalian dari sifat dengki. Sebab sifat dengki itu adalah penyakit hati yang mewabah. Sikap diam yang menyebabkan kamu selamat itu lebih baik daripada berkata yang menyebabkan kamu menyesal.

Kata-kata Ali bin Abi Thalib tentang Cinta

Cinta yang benar adalah cinta yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Doa adalah tongkat tukang-tukang takdir, maka berdoalah dengan tulus untuk mendapatkan jodoh yang baik. Jodoh adalah pertemuan hati yang telah diatur oleh-Nya, maka percayalah pada rencana-Nya. Doa adalah wujud kecintaan kepada Allah untuk mendapatkan jodoh yang mendekatkan kepada-Nya. Jangan berhenti berdoa untuk yang terbaik bagi orang yang kau cintai. Orang-orang yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal, kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Barangsiapa mencintai sesuatu secara berlebihan, maka sesuatu itu akan membutakan penglihatannya dan membuat hatinya menjadi sakit. Aku mencintaimu, maka dari itu aku menasihatimu. Jangan biarkan hatimu berlarut-larut dalam kesedihan atas masa lalu, atau itu akan membuatmu tidak akan pernah siap untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Cintailah kekasihmu sekadarnya saja, siapa tahu akan menjadi musuh. Dan bencilah musuhmu sekadar saja, siapa tahu nanti akan menjadi kekasih.

Kata-kata Ali bin Abi Thalib yang Penuh Makna

Dirimu yang sebenarnya adalah apa yang kamu lakukan di saat tiada orang yang melihatmu. Dia yang menaruh kepercayaan pada dunia, maka dunia akan mengkhianatinya. Bila kau beroleh kemenangan atas musuhmu, jadikanlah pengampunanmu atas dirinya sebagai ungkapan rasa syukur atas kemenangan itu. Kemarahan itu seperti bola api, tapi jika kamu menelannya, itu akan lebih manis daripada madu. Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Cintailah kekasihmu sekedarnya saja, siapa tahu nanti akan jadi musuhmu. Dan bencilah musuhmu sekedarnya saja, siapa tahu nanti akan jadi kekasihmu. Ucapan itu seperti obat, dosis kecilnya bisa menyembuhkan tapi jika berlebihan bisa membunuh. Tidak ada yang lebih menyakiti hati daripada dosa. Jadilah manusia yang baik dalam pandangan Allah. Jadilah manusia yang buruk dalam pandangan sendiri. Jadilah manusia yang biasa dalam pandangan orang lain. Bergaullah dengan cara yang mengundang ratap-tangis orang bila kau meninggal dunia, dan tariklah simpati mereka selama engkau hidup bersama mereka. Seorang teman tidak bisa dianggap teman sampai ia diuji dalam tiga kesempatan: 1) di saat membutuhkan, 2) di belakangmu, dan 3) setelah kematianmu. Memaafkan adalah kemenangan terbaik. Bila keadaanmu makin mundur sedangkan maut terus datang mengejar di belakangmu, alangkah cepatnya pertemuan akan terjadi. Jika kamu ingin menguji karakter seseorang, hormati dia. Jika dia memiliki karakter yang bagus, dia akan lebih menghormatimu, namun jika dia memiliki karakter buruk, dia akan merasa dirinya paling baik dari semuanya. Tubuh dibersihkan dengan air. Jiwa dibersihkan dengan air mata. Akal dibersihkan dengan pengetahuan. Dan jiwa dibersihkan dengan cinta.

Kata-kata Ali bin Abi Thalib yang Inspiratif

Jangan kenali kebenaran berdasarkan individu-individu. Kenalilah kebenaran itu sendiri, otomatis kau akan kenal siapa di pihak yang benar. Ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu menjagamu, sedangkan harta engkau yang menjaganya. Harta berkurang dengan dibelanjakan, sedangkan ilmu terus bertambah kalau diinfakkan. Manusia terbagi tiga: Alim Rabbani, penuntut ilmu yang belajar di atas jalan keselamatan, dan yang tidak berilmu, mengikuti tiupan angin, tidak mengambil penerangan dengan cahaya ilmu dan tidak kembali kepada pondasi yang kokoh. Wafat para pemegang harta di saat mereka masih hidup, sedangkan para ulama tetap hidup sepanjang masa. Jasad mereka telah tiada sementara nama baik mereka tetap ada dalam hati. Sesungguhnya jika engkau sabar, niscaya qadar tetap terjadi padamu dan engkau mendapat pahala, dan jika engkau tidak sabar, niscaya qadar tetap terjadi padamu dan engkau berdosa. Aku akan terus bersabar, bahkan sampai kesabaran itu sendiri merasa lelah dengan kesabaranku. Kemenangan diperoleh dengan kebijakan. Kebijakan diperoleh dengan berpikir secara mendalam dan benar. Pikiran yang benar adalah dengan menyimpan baik-baik segala rahasia. Yang paling patut mengampuni ialah orang yang paling memiliki kemampuan untuk menghukum. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Lidah orang yang berakal berada di belakang hatinya, sedangkan hati orang bodoh berada di belakang lidahnya.

Kata-kata Motivasi Ali bin Abi Thalib

Aku tidak sebaik yang kau ucapkan, tapi aku juga tidak seburuk apa yang terlintas di dalam hatimu. Jangan katakan pada Allah 'aku punya masalah besar', tetapi katakan pada masalah bahwa aku punya Allah Yang Maha besar'. Semua cacat dirimu tetap tertutup dan tersembunyi selama nasib mujur masih bersamamu. Hati manusia bagaikan binatang liar. Siapa saja sungguh-sungguh berupaya untuk menjinakkannya, ia pasti akan mendekat juga. Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi maka senangilah apa yang terjadi. Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik. Ketika terbukti salah, orang bijak akan memperbaiki dirinya sendiri dan orang yang bodoh akan terus berdebat. Seorang teman tidak dapat dianggap sebagai teman sampai ia diuji dalam tiga kesempatan: saat dibutuhkan, di belakangmu, dan setelah kematianmu. Tiada warisan lebih baik daripada pendidikan. Tiada kekayaan lebih utama daripada akal. Orang yang berbuat kebaikan adalah lebih baik daripada kebaikan itu sendiri; dan yang berbuat kejahatan adalah lebih jahat daripada kejahatan itu sendiri. Orang yang tertinggal disebabkan kurang amalnya, takkan dapat menyusul dengan kemuliaan nasabnya. Jangan gunakan ketajaman kata-katamu pada ibumu yang mengajarimu cara berbicara. Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia.

Ali bin Abi Thalib Bukan Sekadar Pemimpin Pengganti Nabi Muhammad SAW

Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu, sahabat, sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW. Ia menikahi putri Rasulullah, yakni Fatimah az-Zahra.

Ali bin Abi Thalib juga salah satu dari empat khulafaur rasyidin, julukan empat sahabat Nabi Muhammad SAW yang memimpin umat Islam setelah nabi wafat.

Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menyerukan kepada umatnya untuk mengikuti jejak para khulafaur rasyidin.

“Sesungguhnya barangsiapa yang masih hidup sepeninggalku, maka ia akan menyaksikan banyak sekali perselisihan. Maka, tetaplah kalian berpegang teguh kepada sunahku dan sunah khulafaur rasyidin yang diberikan petunjuk. Gigitlah sunah tersebut dengan gigi geraham kalian. Berhati-hatilah dari perkara-perkara baru dalam agama karena setiap perkara baru adalah bid’ah dan setiap kebid’ahan adalah sesat.” (HR Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi)

Ali bin Abi Thalib juga termasuk 10 sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijanjikan Allah SWT masuk surga.

Adapun Ali bin Abi Thalib termasuk Assabiqunal Awwalun, yakni orang-orang yang pertama kali masuk Islam.

Setelah memeluk agama Islam, Ali bin Abi Thalib tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Ia ikut serta dalam berbagai perang, termasuk perang Badar.

Ali bin Abi Thalib punya banyak tugas dalam peperangan. Kadang-kadang ia berperan sebagai pembawa bendera.

Pada perang lainnya, Ali bin Abi Thalib pernah bertugas memecah barisan musuh hingga penghancur benteng dan berhala.

Selain itu, Ali bin Abi Thalib juga selalu pasang badan untuk Nabi Muhammad SAW. Salah satunya saat para pemuda Quraisy berniat jahat kepada Rasulullah.