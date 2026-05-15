Shiratal Mustaqim dalam Alquran dan Hadis: Gambaran, Makna, dan Dalilnya

Ada kalimat "Shiratal Mustaqim" dalam berbagai ayat Alquran dan disebutkan juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW.

Kalimat yang sama juga lekat dengan jembatan yang akan dilewati setiap manusia di akhirat kelak.

Lantas, seperti apa gambaran jembatan Shiratal Mustaqim dalam Alquran dan hadis?

Apa yang Dimaksud Jembatan Shiratal Mustaqim?

Shiratal Mustaqim berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yakni shirat yang artinya jalan dan mustaqim yang berarti lurus.

Jika diartikan secara harfiah, Shiratal Mustaqim berarti jalan yang lurus. Ini berkaitan dengan jembatan Shirath di akhirat yang banyak dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW.

Dalam sebuah hadis, dijelaskan bahwa ada jembatan di atas neraka yang akan dilalui manusia.

Siapa yang istikamah berada di jalan lurus selama hidupnya, diyakini akan mudah melewati jembatan Shirath.

Sebaliknya, jika selama hidup gemar berbuat maksiat dan tidak sampai bertobat, ia akan kesulitan melintasi jembatan tersebut.

Salah satu gambaran jembatan Shiratal Mustaqim dijelaskan Nabi Muhammad SAW dalam hadis berikut:

“Dan dibentangkanlah jembatan Jahanam. Akulah orang pertama yang melewatinya. Doa para rasul pada saat itu, ‘Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah.’ Pada shirath itu, terdapat pengait-pengait seperti duri pohon Sa’dan. Pernahkah kalian melihatnya? Para sahabat menjawab, ‘Pernah wahai Rasulullah.’ Maka ia seperti duri pohon Sa’dan. Tiada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah. Maka ia mencangkok manusia sesuai dengan amalan mereka.” (HR Bukhari)

Gambaran Jembatan Shiratal Mustaqim dalam Hadis

1. Licin

Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, dijelaskan bahwa jembatan Shiratal Mustaqim licin dan terdapat kawat berduri.

“Kemudian didatangkan jembatan lalu dibentangkan di atas permukaan neraka Jahannam. Kami (para Sahabat) bertanya: “Wahai Rasûlullâh, bagaimana (bentuk) jembatan itu?”. Jawab beliau, “Licin (lagi) mengelincirkan. Di atasnya terdapat besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok, ia bagaikan pohon berduri di Nejd, dikenal dengan pohon Sa’dan.”

2. Ada Pengait Besar

Terdapat pengait-pengait besar di jembatan yang bisa mengait siapa pun yang melewatinya. Dalam hadis disebutkan:

“Dan dibentangkanlah jembatan Jahannam. Akulah orang pertama yang melewatinya. Doa para rasul pada saat itu: “Ya Allâh, selamatkanlah, selamatkanlah”. Pada shirâth itu, terdapat pengait-pengait seperti duri pohon Sa’dân. Pernahkah kalian melihatnya?” Para Sahabat menjawab, “Pernah, wahai Rasûlullâh. Maka ia seperti duri pohon Sa’dân, tiada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allâh. Maka ia mencangkok manusia sesuai dengan amalan mereka.” (HR Bukhari)

3. Lebih Tipis dari Rambut, Lebih Tajam dari Pedang

Abu Sa’id Radhiyallahu anhu berkata:

“Sampai kepadaku kabar bahwa Shirath itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang.” (HR Muslim)

Gambaran Jembatan Shiratal Mustaqim dalam Alquran

Tidak ada ayat dalam Alquran yang menggambarkan jembatan Shiratal Mustaqim.

Namun, kata-kata itu yang berarti “jalan yang lurus” muncul dalam berbagai surah.

1. Surah Al-Fatihah Ayat 6

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

Ihdinas-Siraatal-Mustaqeem

Artinya: “Tunjukilah kami jalan yang lurus.”

2. Surah Al-Baqarah Ayat 142

يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

yahdee mai yashaaa'u ilaa Siraatim Mustaqeem

Artinya: “Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.”

3. Surah Ali Imran Ayat 51

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۗ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

Innal laaha Rabbee wa Rabbukum fa'budooh; haazaa Siraatum Mustaqeem

Artinya: “Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus.”

4. Surah Al-An’am Ayat 39

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ ۗ مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

Wallazeena kazzaboo bi Aayaatinaa summunw wa bukmun fiz zulumaat; mai yasha il laahu yudlilh; wa mai yashaa yaj'alhu 'alaa Siraatim Mustaqeem

Artinya: “Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami adalah tuli, bisu dan berada dalam gelap gulita. Barangsiapa dikehendaki Allah (dalam kesesatan), niscaya disesatkan-Nya. Dan barangsiapa dikehendaki Allah (untuk diberi petunjuk), niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus.”

5. Surah Al-An’am Ayat 126

وَهَٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ

Wa haazaa siraatu Rabbika Mustaqeemaa; qad fassalnal Aayaati liqawminy yazzakkaroon

Artinya: “Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Kami telah menjelaskan ayat-ayat (Kami) kepada orang-orang yang menerima peringatan.”

6. Surah Yunus Ayat 25

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

Wallaahu yad'ooo ilaa daaris salaami wa yahdee mai yashaaa'u ilaa Siraatim Mustaqeem

Artinya: “Dan Allah menyeru (manusia) ke Darus-salam (surga), dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus (Islam).”

7. Surah Maryam Ayat 36

وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

Wa innal laaha Rabbee wa Rabbukum fa'budooh; haazaa Siraatum Mustaqeem

Artinya: “(Isa berkata), “Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus.”

8. Surah Yasin Ayat 61

وَأَنِ اعْبُدُونِي ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

Wa ani'budoonee; haazaa Siraatum Mustaqeem

Artinya: “Dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus.”

9. Surah Az-Zukhruf Ayat 64

إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

Innal laaha Huwa Rabbee wa Rabbukum fa'budooh; haaza Siraatum Mustaqeem

Artinya: “Sungguh Allah, Dia Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus.”

10. Surah Al-Mulk Ayat 22

أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

Afamai yamshee mukibban 'alaa wajhihee ahdaaa ammany yamshee sawiyyan 'alaa siratim mustaqeem

Artinya: “Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup yang lebih terpimpin (dalam kebenaran) ataukah orang yang berjalan tegak di atas jalan yang lurus?”

Makna Jalan yang Lurus Menurut Alquran

1. Jalan Tauhid dan Ibadah kepada Allah

Jalan yang lurus berarti menyembah Allah semata tanpa menyekutukan-Nya.

2. Jalan Para Nabi dan Orang Saleh

Jalan yang lurus adalah jalan yang ditempuh para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh.

3. Jalan yang Mengikuti Alquran dan Sunnah

Jalan yang lurus bukan mengikuti hawa nafsu, tetapi mengikuti wahyu Allah.

4. Jalan Menuju Keselamatan Dunia dan Akhirat