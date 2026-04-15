Islam menempatkan perempuan, baik sebagai istri maupun ibu, dalam kedudukan yang sangat istimewa.

Ada banyak ayat Alquran yang memerintahkan anak berbakti kepada ibunya. Namun, tak sedikit juga ayat yang menegaskan kewajiban memuliakan istri.

Hal tersebut justru sering menimbulkan pertanyaan, khususnya bagi seorang anak laki-laki yang sudah berumah tangga. Sebenarnya istri atau ibu yang harus diutamakan dalam Islam?

Kedudukan Ibu dalam Islam

Seorang ibu memiliki kedudukan yang mulia dalam Islam. Bahkan, berbakti kepada ibu termasuk amalan paling utama setelah salat.

Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW didatangi seorang laki-laki.

Ia bertanya kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?” Nabi Muhammad SAW menjawab, “Ibumu.” Orang itu bertanya lagi, “Lalu siapa lagi?” Beliau menjawab, “Ibumu.” Lelaki itu bertanya lagi, “Lalu siapa lagi?” Beliau menjawab, “Ayahmu.”

Sementara, dalam Surah Luqman ayat 14 Allah SWT berfirman:

"Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu."

Dalam tafsir ayat tersebut ditekankan perintah untuk berbakti kepada ibu karena pengorbanannya yang jauh lebih besar, mulai dari mengandung, melahirkan, hingga merawat anak.

Kedudukan Istri dalam Islam

Islam juga menempatkan istri sebagai wanita mulia. Seorang istri memiliki hak-hak yang harus dipenuhi suaminya setelah menikah yaitu sebagai berikut:

Mahar

Mendapatkan nafkah, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak

Mendapatkan nafkah batin

Mendapat perlakuan baik dari suami

Mendapat ajaran agama

Hak mendapat keadilan (jika dipoligami)

Dihormati dan dijaga martabatnya

Salah satu ayat Alquran yang menjelaskan hak seorang istri adalah Surah An-Nisa ayat 34:

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).”

Adapun Nabi Muhammad SAW juga menyebut bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang berlaku baik terhadap keluarga, termasuk istrinya.

"Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata, Rasulullah shallallau ‘alaihi wasallam berasabda, “Sebaik-baik kalian adalah (suami) yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku.” (HR Tirmidzi).

Istri atau Ibu yang Harus Diutamakan dalam Islam?

Perintah berbakti kepada ibu berlaku seumur hidup bagi semua anak. Namun, bukan berarti bisa mengabaikan istrinya.

Artinya, dalam Islam tidak ada perintah untuk memilih antara ibu dan istri. Seorang suami dan anak tetap berkewajiban memuliakan keduanya sesuai dengan hak serta porsinya masing-masing.

Namun, manusia adalah tempatnya salah dan tidak selalu mampu berlaku adil. Oleh karena itu, ulama besar Mazhab Syafi’i Imam Nawawi menjelaskan permasalahan ini.

Imam Nawawi menilai seorang suami tidak berdosa jika mendahulukan nafkah, pakaian, dan kebutuhan lainnya untuk istrinya dibandingkan ibunya, selama kebutuhan sang ibu tetap terpenuhi apabila ia termasuk pihak yang menjadi tanggungannya.

Namun, Imam Nawawi menegaskan bahwa yang lebih utama adalah seorang anak tetap berusaha menjaga perasaan ibunya dan menunjukkan penghormatan kepadanya.

Bahkan, jika dalam kondisi tertentu seorang suami harus mendahulukan istrinya, hal tersebut diperbolehkan dengan catatan tidak menyakiti hati sang ibu.

Berikut penjelasan detail Imam Nawawi dalam kitab Fatawa al-Imam an-Nawawi al-Musamma al-Masailul Mantsurah:

“Ia tidak berdosa apabila telah mencukupi kebutuhan ibunya, jika sang ibu termasuk pihak yang wajib ia nafkahi dengan cara yang patut. Namun, yang lebih utama adalah berusaha menenangkan hati ibunya dan mendahulukannya. Apabila dalam kondisi tertentu ia harus lebih mengutamakan istrinya, maka sebaiknya hal itu tidak ditampakkan di hadapan ibunya.”

Pendapat serupa disampaikan Imam Ibnu Hazm al-Andalusi. Jika ibu membutuhkan bantuan, seorang anak yang sudah berumah tangga tidak boleh mengabaikannya.

Dalam kondisi seperti itu, kewajiban berbakti kepada orang tua harus didahulukan. Namun, jika ibu tidak membutuhkan bantuan langsung, seorang suami wajib memenuhi hak-hak istrinya.

Berikut penjelasan Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla bil Atsar:

“Jika ayah dan ibu membutuhkan bantuan dari anak laki-laki atau perempuan yang sudah menikah atau belum menikah, maka tidak boleh bagi anak laki-laki maupun perempuan untuk pergi meninggalkan dan menelantarkan kedua orang tua sama sekali. Hak keduanya (orang tua) lebih wajib daripada hak suami dan istri. Namun, jika tidak ada kebutuhan mendesak pada ayah dan ibu untuk hal itu, maka bagi suami berhak mengajak istrinya pindah ke mana pun yang ia kehendaki, selama tidak ada bahaya bagi keduanya (orang tua).”

Dengan demikian, seorang suami harus bisa menyeimbangkan antara kewajiban berbakti kepada ibu dan memperlakukan istrinya dengan baik.