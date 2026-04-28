Segala nikmat yang kita rasakan, mulai dari kesehatan, rezeki, hingga iman datangnya dari Allah SWT.

Hal tersebut ditegaskan dalam Surah An-Nahl ayat 53:

وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ

Wa maa bikum minni'matin faminal laahi summa izaa massakumud durru fa ilaihi taj'aroon

Artinya: "Dan segala nikmat yang ada padamu (datangnya) dari Allah, kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepada-Nyalah kamu meminta pertolongan."

Namun, tidak semua nikmat merupakan tanda cinta Allah SWT. Ada juga yang mendapatkan nikmat sebagai hukuman atau disebut istidraj.

Lantas, apa arti Istidraj dan bagaimana dalilnya dalam Alquran?

Apa Itu Istidraj dalam Alquran?

Istidraj dalam agama Islam berarti pemberian kenikmatan berupa harta, kesehatan, hingga kekuasaan kepada seseorang yang bermaksiat.

Dengan kata lain, istidraj sebenarnya hukuman yang diberikan pelan-pelan kepada kaum muslim yang lalai terhadap hukum dan perintah Allah SWT.

Istidraj disinggung secara implisit dalam Surah Al-A’raf ayat 182:

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ

Wallazeena kazzaboo bi Aayaatinaa sanastadrijuhum min haisu laa ya'lamoon

Artinya: “Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, akan Kami biarkan mereka berangsur-angsur (ke arah kebinasaan), dengan cara yang tidak mereka ketahui.”

Dalam tafsir ayat tersebut, dijelaskan bahwa orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW, akan menerima hukuman secara perlahan tanpa menyadarinya.

Ini Ciri-ciri Istidraj

Istidraj sulit dikenali karena mirip dengan berbagai bentuk kenikmatan dunia biasa, terlihat sebagai keberhasilan, kelapangan rezeki, atau kemudahan hidup.

Karena itu, penting bagi umat Islam memahami ciri-cirinya, agar bisa membedakan mana nikmat yang merupakan karunia Allah SWT dan mana yang justru bentuk penangguhan dari-Nya.

Ciri-ciri Istidraj

Mengacu pada buku Mengeluhlah... Karena Kita Membutuhkannya (2021), berikut adalah beberapa ciri istidraj:

Ibadah menurun, tetapi kenikmatan dunia meningkat Terus bermaksiat, tetapi tetap diberi keberhasilan Semakin kikir, tetapi harta terus bertambah Hidup terasa tenang meski jauh dari ibadah Menganggap semua keberhasilan murni hasil usaha sendiri Jarang sakit walaupun sering berbuat dosa Hampir tidak pernah tertimpa musibah

Dalil Istidraj dalam Alquran

Berikut ini adalah ayat-ayat Alquran selain Al-A’raf ayat 182 yang menyinggung tentang istidraj:

1. Surah Al-Qalam Ayat 44-45

فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ

Fazarnee wa many yukazzibu bihaazal hadeesi sanastad rijuhum min haisu laa ya'lamoon. Wa umlee lahum; inna kaidee mateen

Artinya: “Maka serahkanlah kepada-Ku (urusannya) dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini (Alquran). Kelak akan Kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui, dan Aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Sungguh, rencana-Ku sangat teguh.”

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengetahui semua yang dilakukan orang-orang kafir kepada Rasulullah SAW dan akan memberikan azab sesuai dengan perbuatannya.

Allah SWT membiarkan mereka melakukan maksiat, sehingga dosanya bertambah banyak dan azabnya pun semakin berat.

Naasnya, mereka tidak menyadari bahwa pangkat, harta, dan kekuasaan yang mereka punya tidak sama sekali menambah pahala.

2. Surah Al-An’am Ayat 44

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ

Falammaa nasoo maa zukkiroo bihee fatahnaa 'alaihim abwaaba kulli shai'in hattaaa izaa farihoo bimaaa ootooo akhaznaahum baghtatan fa izaa hum mmublisoon

Artinya: “Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kami pun membukakan semua pintu (kesenangan) untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa.”

Ayat di atas menerangkan bahwa cobaan Allah SWT kepada manusia bukan cuma kesengsaraan, tetapi juga kemewahan.

Bagi kaum muslim yang mengingkari Allah SWT, mereka tidak akan menyadari nikmat yang dirasakan justru ujian dari Yang Maha Kuasa.

3. Surah Al-Mu’minun Ayat 54-56

فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ۚ بَل لَّا يَشْعُرُونَ

Fazarhum fee ghamratihim hattaa heen. A-yahsaboona annnamaa numiduhum bihee mimmaalinw wa baneen. Nusaari'u lahum fil khairaat; bal laa yash'uroon

Artinya: “Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan. Apakah mereka mengira bahwa Kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu (berarti bahwa), Kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? (Tidak), tetapi mereka tidak menyadarinya.”

4. Hadis Nabi Muhammad SAW

Dalam hadis yang diriwayatkan AHmad, Ath-Thabrani, dan Al-Baihaqi, Nabi Muhammad SAW bersabda: