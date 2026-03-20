Jutaan umat Islam di Tanah Suci merayakan Idulfitri 1447 Hijriah pada Jumat (20/3/2026) hari ini. Pelaksanaan salat Id tahun ini menghadirkan momen spiritual yang istimewa, ditandai dengan pesan cinta mendalam dari Masjid Nabawi dan torehan sejarah baru di Masjidil Haram.

Dari mimbar Masjid Nabawi di Madinah, Syekh Shalah Al-Budair menyampaikan khutbah yang menyentuh hati jutaan jemaah. Ia menyerukan pesan universal tentang kasih sayang, persaudaraan, dan pentingnya menjaga kebersihan hati di hari kemenangan.

"Jauhkanlah rasa benci dan dendam. Tinggalkan pemutusan tali silaturahmi. Hiduplah berdampingan dengan penuh cinta dan kebaikan," pesan Syekh Shalah Al-Budair di hadapan para jemaah.

Ia secara khusus mengingatkan umat Islam agar tidak menodai kesucian Idulfitri dengan permusuhan. "Tunjukkanlah kelembutan, kasih sayang, dan kerja sama. Jangan merusak keindahan Idulfitri dengan saling menghindar, memboikot, atau berpaling satu sama lain. Jangan tinggalkan tegur sapa atau menunda perdamaian," tegasnya.

Syekh Shalah menutup pesannya dengan sebuah renungan tajam, "Idulfitri macam apa jika seseorang bertemu saudaranya namun berpaling, tidak menyapa, tidak menjabat tangannya, tidak tersenyum, atau tidak menunjukkan kebaikan kepadanya?"

Sejarah Pengabdian 29 Tahun Syekh Usamah Khayyat

Sementara itu, gema takbir yang menyelimuti area Ka'bah di Masjidil Haram, Makkah, mengiringi sebuah momen bersejarah. Ulama kharismatik, Syekh Dr. Usamah Khayyat, dipercaya memimpin langsung salat Idulfitri tahun ini.

Amanah agung ini memiliki makna yang sangat mendalam. Pasalnya, ini adalah kali pertama Syekh Usamah memimpin salat Idulfitri di Masjidil Haram setelah 29 tahun mendedikasikan hidupnya sebagai imam di masjid paling suci bagi umat Islam tersebut. Penunjukan ini menjadi bentuk pengakuan tertinggi atas keteladanan dan keilmuan beliau dalam membimbing umat.

Fleksibilitas Syariat Hadapi Cuaca Ekstrem

Pemerintah Arab Saudi resmi menetapkan 1 Syawal 1447 H jatuh pada hari ini, usai menggenapkan bulan Ramadan menjadi 30 hari (istikmal) karena hilal tidak terlihat pada pemantauan Rabu (18/3/2026) lalu.

Namun, ada yang berbeda pada pelaksanaan ibadah tahun ini. Otoritas setempat menginstruksikan agar seluruh pelaksanaan salat Idulfitri di Kerajaan Arab Saudi difokuskan di dalam bangunan masjid. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi menyusul prakiraan cuaca ekstrem yang melanda sebagian wilayah.