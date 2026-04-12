Allah SWT melarang keras perbuatan zina, sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Wa laa taqrabuz zinaaa innahoo kaana faahishatanw wa saaa'a sabeelaa

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk.”

Ayat di atas bukan cuma melarang zina, tetapi semua hal yang mengarah ke perbuatan tercela itu, seperti pergaulan bebas dan megonsumsi konten pornografi.

Meski telah diperingatkan, sebagian umat Islam masih terjerumus, termasuk mereka yang sudah menikah atau yang disebut zina muhsan. Lantas, apa hukuman pelaku zina muhsan?

Apa Arti Zina Muhsan?

Zina muhsan merupakan perbuatan zina yang dilakukan antara laki-laki dan wanita yang sudah menikah atau pernah menikah.

Perbuatan ini termasuk dosa besar dan mendapat azab pedih di akhirat, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Furqan ayat 68-69:

“Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan barangsiapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipatgandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina.”

Ayat tersebut menegaskan pelaku syirik, pembunuh, dan yang berzina akan mendapat azab berlipat ganda pada hari kiamat dan kekal di dalam neraka.

Sehubungan dengan ayat tersebut, dalam sebuah hadis dijelaskan sebagai berikut:

“Abdullah bin Mas’ud berkata, “Aku telah bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, “Dosa apakah yang paling besar?” Rasulullah menjawab, “Engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Dia yang menciptakan kamu. Aku bertanya pula, “Dosa apakah lagi? Rasulullah menjawab, “Dosa membunuh anakmu karena takut (miskin) karena dia akan makan bersamamu. Kemudian aku bertanya lagi, “Dosa apakah lagi?” Rasulullah menjawab, “Dosa berzina dengan istri tetanggamu. Allah menurunkan ayat ini (Al- untuk membenarkan sabda Nabi Muhammad.” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Ini Hukuman untuk Pelaku Zina Muhsan

Dalam hukum Islam, pelaku zina muhsan dihukum rajam. Caranya, orang tersebut dikubur hingga dada, lalu dilempar dengan batu berukuran sedang hingga meninggal.

Hukuman rajam berdasarkan berbagai hadis Nabi Muhammad SAW dan ijma’ atau kesepakatan para ulama sejak zaman dahulu.

Salah satu hadisnya menceritakan kisah Ma’iz bin Malik yang mengaku berzina kepada Nabi Muhammad SAW.

“Pada suatu waktu, Rasulullah SAW sedang berada dalam masjid. Lalu, didatangi seorang laki-laki yang mengaku telah berbuat zina. Pada mulanya, Nabi Muhammad SAW tidak percaya atas pengakuan orang tersebut. Untuk meyakinkan beliau, laki-laki itu bersumpah sebanyak empat kali, lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, “Apakah engkau dalam keadaan gila?” Laki-laki tersebut menjawab, “Tidak, saya dalam keadaan normal.” Lalu, Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, “Apakah engkau sudah pernah menikah?” Laki-laki itu menjawab, “Ya, saya pernah menikah.” Kemudian, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat lainnya untuk membawa laki-laki itu dan menghukumnya dengan hukum rajam.” (HR Muslim dan Abu Dawud).

Adapun yang berhak melaksanakan hukuman ini adalah penguasa, pemerintah, atau orang yang berwenang yang mampu menegakkan syariat Islam.

Artinya, hukuman rajam tidak boleh dilakukan oleh individu maupun suatu kelompok masyarakat biasa.

Syarat Hukuman Rajam

Hukuman rajam bisa dilakukan jika memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Menikah

Hukum rajam berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang sudah menikah atau pernah menikah, kemudian mereka berzina.

2. Baligh dan Berakal

Hukuman rajam berlaku bagi pelaku zina muhsan yang baligh atau sudah dewasa dan berakal. Kalau masih anak-anak, hukumannya hanya berupa takzir.

Takzir bisa berupa peringatan, teguran, denda, pukulan, penjara, dan lain sebagainya.

Hukuman ini ditentukan oleh hakim atau orang yang berwenang karena tidak diatur secara spesifik dalam Alquran dan hadis.

3. Merdeka atau Bukan Hamba Sahaya

Syarat kedua hukuman rajam dilakukan adalah pelakunya bukan budak atau hamba sahaya.

Jika seorang budak yang sudah menikah atau pernah menikah berzina, hukumannya adalah cambuk. Hal itu sesuai hadis berikut:

“Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhani, mereka berkata, "Demi Tuhan yang diriku berada pada tangan kekuasaan-Nya, aku akan hukumkan antara kamu dengan Kitabullah. Kambing dan budak itu ditolak. Dan atas anak laki-lakimu itu, dera seratus kali dan diasingkan setahun pergilah engkau hai Unais kepada laki-laki dari Bani Aslam kepada istri orang ini, jika mengaku rajamlah. " Ia berkata, "Maka pergilah ia kepadanya, dan perempuan itu pun mengaku. Maka Rasulullah memerintahkan dia dan perempuan itu pun dirajam." (HR. Al Jama'ah).

4. Ada 4 Saksi atau Pengakuan Pelaku

Syarat terjadinya hukuman rajam yang terakhir dan paling utama yaitu ada saksi atau pelakunya mengaku berbuat zina.

Saksi zina dalam hukum Islam wajib berjumlah empat orang, laki-laki, muslim, adil, dan melihat langsung penetrasi (alat kelamin masuk) secara bersamaan.

Ketentuan tersebut dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 15:

“Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.”

Ayat tersebut menjelaskan jika ada muslimah yang pernah bersuami dan melakukan perbuatan keji, harus ada empat orang saksi laki-laki yang adil sebelum hukuman diberikan.

Menurut ahli tafsir, jalan keluar yang dimaksud pada akhir ayat tersebut adalah hukuman zina yang dijelaskan lebih rinci pada Surah An-Nur ayat 2.

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”

Ayat tersebut kemudian diperinci lagi oleh Nabi Muhammad SAW dengan hadisnya. Pezina yang sudah pernah menikah dihukum rajam dan yang belum menikah dicambuk 100 kali.

Sudah Tobat dari Zina, Apakah Tetap Dirajam?

Jika seseorang yang berzina sudah tobat nasuha sebelum kasusnya dilaporkan dan terbukti, ia lolos dari hukuman rajam.

Hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 16:

“Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.”

Namun, jika pelaku zina telah bertobat tetapi tetap mengakui perbuatannya kepada yang berwenang menegakkan syariat Islam, hukuman bisa diterapkan.

Apakah Dosa Zina Diampuni Allah SWT?

Allah SWT mengampuni dosa zina jika pelaku melakukan tobat nasuha atau bertobat secara sungguh-sungguh sebelum meninggal.

Dalam hadis yang diriwayatkan At-Tabrani, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda:

“Takutlah kalian semua terhadap gibah karena sesungguhnya gibah itu lebih berat dosanya daripada berzina. Lalu Rasulullah ditanya: bagaimana bisa gibah lebih berat dosanya daripada zina? Beliau menjawab: sesungguhnya seorang laki-laki terkadang berzina kemudian ia bertobat, maka Allah langsung menerima tobatnya. Sementara, orang yang menggunjing tidak akan diampuni dosanya sampai orang yang digunjing sudi mengampuninya.”

Hadis tersebut menekankan bahwa Allah SWT akan menerima tobat pelaku zina dan mengampuninya.

Selain itu, dalam kisah Ma’iz bin Malik, ia dirajam hingga meninggal setelah mengaku berbuat zina. Namun, kematiannya membuat dua kubu terbelah.

Satu kubu menganggap Ma’iz bin Malik celaka akibat dosa besar yang diperbuatnya. Sementara, kubu lainnya menilai Ma’iz orang beruntung karena bertobat sebelum meninggal.

Nabi Muhammad SAW kemudian meminta mereka untuk memohon ampunan kepada Ma’iz bin Malik dan bersabda:

“Sungguh Ma’iz telah bertobat dengan sempurna dan seandainya tobatnya dapat dibagi untuk satu kaum, pasti tobatnya akan mencukupi seluruh kaum tersebut.”