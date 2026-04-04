Bagaimana Hukum Wanita Memakai Parfum dalam Islam?
Farahdilla Puspa
Dewa Panggalih
Islam sangat memuliakan wanita. Salah satu buktinya adalah Surah An-Nisa yang membahas berbagai hak perempuan, seperti warisan, mahar, perlindungan dari kekerasan, hingga kebebasan memilih pasangan.
Selain itu, terdapat berbagai ketentuan yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW, yang bertujuan menjaga kehormatan wanita.
Satu di antaranya berkaitan dengan penampilan, termasuk penggunaan wewangian atau parfum.
Oleh karena itu, penting bagi muslimah untuk memahami hukum memakai parfum dalam Islam agar tetap sesuai syariat.
Hadis Larangan Parfum bagi Wanita
Terdapat beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang wanita menggunakan wewangian secara berlebihan.
Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi berikut:
“Wanita mana saja yang memakai wewangian, lalu ia keluar dan melewati para lelaki sehingga tercium sebagian dari wanginya tersebut, maka ia adalah seorang pezina. Dan setiap mata yang melihatnya juga pezina.” (HR Abu Daud no. 4173 dan At-Tirmidzi no. 2786).
Kata “pezina” dalam hadis tersebut merupakan metafora atau tidak bermakna yang sebenarnya.
Maksudnya adalah wewangian yang berlebihan dapat memicu zina mata dan berpotensi mengarah pada zina yang sebenarnya.
Misalnya, sengaja memakai wewangian untuk menarik perhatian lawan jenis. Hal ini sejalan dengan hadis berikut:
“Setiap mata (berpotensi) berzina.” (HR At-Tirmidzi).
Ulama Muhammad Abdurrahman al-Mubarakfuri dalam kitabnya yang berjudul Tuhfatul Ahwadzi, menjelaskan larangan ini sebagai berikut:
“Karena ia dapat menggugah hawa nafsu laki-laki dengan keharumannya dan membuat mereka melihatnya, siapa pun yang melihat perempuan (karena sebab itu), maka ia telah berzina dengan mata dan penyebab (zina mata) itulah yang menjadikan dosa.”
Apa Hukum Wanita Memakai Parfum dalam Islam?
Berdasarkan hadis sebelumnya, wanita tidak diperbolehkan memakai parfum secara berlebihan yang dapat mengundang perhatian dan syahwat laki-laki.
Hal ini dilarang sebab berpotensi mendekati perbuatan zina, yang termasuk dosa besar dalam Islam.
Namun, larangan ini tidak bersifat mutlak. Islam tetap memperbolehkan wanita memakai parfum selama tidak berlebihan dan tidak tercium oleh yang bukan mahramnya.
Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW berikut:
“Parfum laki-laki adalah yang tercium wanginya tetapi tidak tampak warnanya. Sedangkan parfum wanita adalah yang tampak warnanya tetapi tidak tercium wanginya.” (HR Al-Bazzar).
Hal tersebut juga disepakati oleh ulama fikih Syekh Abdullah bin Jibrin sebagai berikut:
“Boleh bagi wanita untuk menggunakan parfum di luar rumahnya dengan parfum yang nampak warnanya, tetapi samar wanginta, seperti warad dan yasmin.”
Sementara, wanita muslim sangat dianjurkan untuk memakai parfum di dalam rumahnya dengan tujuan menyenangi sang suami.
Nabi Muhammad SAW pernah bersabda:
“Sebaik-baik istri kalian adalah jika suaminya memandangnya, si istri membuat suaminya senang.” (HR Ibnu Majah).