Jenis kelamin merupakan salah satu takdir mubram atau ketetapan Allah SWT yang tidak bisa diubah.

Namun, dengan perkembangan zaman, muncul teknologi canggih dalam bidang medis untuk mengubah kelamin.

Ada banyak kasus di mana laki-laki dan wanita yang melakukan operasi kelamin.

Salah satu contoh di Indonesia adalah Lucinta Luna yang melakukan operasi kelamin menjadi wanita.

Namun, kini ia mengaku ingin kembali ke kodratnya. Lantas, bagaimana Islam memandang hukum transgender?

Hukum Transgender dalam Perspektif Islam

Hukum transgender, termasuk operasi mengganti jenis kelamin adalah haram dalam Islam dan merupakan salah satu dosa besar.

Tindakan ini diharamkan sebab menyerupai lawan jenis, yang juga dilaknat Nabi Muhammad SAW, dan menyalahi takdir yang sudah ditetapkan Allah SWT.

Dalam Alquran juga sudah ditegaskan berulang kali bahwa Allah SWT hanya menciptakan laki-laki dan perempuan.

Salah satunya tercantum dalam surah Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Yaaa ayyuhan naasu innaa khalaqnaakum min zakarinw wa unsaa wa ja'alnaakum shu'oobanw wa qabaaa'ila lita'aarafoo inna akramakum 'indal laahi atqaakum innal laaha 'Aleemun khabeer

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”

Sementara, dalam kacamata hadis, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan:

“Sesungguhnya baginda Nabi Muhammad SAW melaknat para lelaki yang mukhannats dan para wanita yang mutarajjilah.” (HR Bukhari dan Abu Dawud).

Mukhannats adalah istilah untuk menyebut laki-laki yang menyerupai perempuan dalam perilaku, gaya bicara, gerakan tubuh, dan berpakaian.

Sebaliknya, mutarajjilah merujuk pada perempuan yang menyerupai laki-laki dalam berpenampilan, berbicara, dan berperilaku.

Ulama dan ahli fikih dari Mazhab Hambali, Ibnu Taimiyah, juga menilai ada alasan yang tidak baik secara syariat jika seseorang berperilaku seperti wanita atau sebaliknya.

“Seorang yang mukhannats terkadang tujuannya agar bergaul dan berkumpul dengan para wanita, terkadang tujuannya agar disukai oleh para lelaki, dan terkadang tujuannya adalah kedua-duanya.”

Operasi Kelamin yang Dibolehkan dalam Islam

Operasi kelamin diperbolehkan dalam Islam hanya untuk kasus khunsa musykil atau seseorang yang lahir dengan alat kelamin ganda.

Tindakan medis itu dilakukan untuk mempertegas jenis kelamin dominannya, bukan untuk mengubah ciptaan atau melawan ketetapan Allah SWT.

Adapun operasi kelamin selain kondisi khunsa musykil haram hukumnya.

Dalam Alquran, itu termasuk usaha setan untuk menjauhkan manusia Allah SWT.

Hal tersebut tertuang dalam surah An-Nisa ayat 119:

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

Wa la udillannahum wa la umanni yannnahum wa la aamurannahum fala yubat tikunna aazaanal lan'aami wa la aamurannahum fala yughai yirunna khalqal laah; wa mai yattakhizish Shaitaana waliyyam mmin doonil laahi faqad khasira khusraanam mubeena.

Artinya: “Dan pasti kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya).” Barangsiapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata.”

Operasi Tidak Mengubah Kelamin

Menurut hukum Islam, operasi ganti kelamin tidak mengubah status jenis kelamin seseorang ketika ia lahir.

Artinya, seseorang yang mengubah jenis kelaminnya menjadi perempuan, tetap dikenakan ketentuan hukum sebagai laki-laki.

Misalnya, dalam beribadah ia tetap harus sesuai dengan aturan dan syarat untuk laki-laki.

Sebagai contoh, dia harus menggunakan dua helai kain ihram yang tidak dijahit ketika melakukan umrah.