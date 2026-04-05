Sebagian wanita Muslim mungkin kerap bertanya-tanya, bolehkah potong kuku saat dalam masa haid? Apalagi, masih ada banyak anggapan di masyarakat yang melarangnya.

Bahkan, sebagian orang percaya bahwa memotong kuku saat haid bisa berdampak buruk secara spiritual.

Padahal, dalam Islam, setiap hukum memiliki dasar yang jelas, baik dari Alquran, hadis, maupun pendapat ulama.

Lalu, bagaimana sebenarnya hukum memotong kuku saat haid? Apakah benar dilarang atau justru diperbolehkan?

Bolehkah Potong Kuku Saat Haid?

Secara garis besar, hukum memotong kuku saat sedang haid dibolehkan dalam Islam. Sebab, tidak ada dalil dalam Alquran dan hadis yang secara khusus melarang hal tersebut.

Sebetulnya, muncul anggapan bahwa dilarang potong kuku saat haid berasal dari tafsiran yang menatakan bahwa bagian tubuh yang terpisah akan kembali ke pemiliknya pada hari kiamat nanti.

Namun, hal tersebut tidak bisa digeneralisasi. Bahkan, hadis dari Aisyah RA menjelaskan bahwa ia dianjurkan oleh Rasulullah untuk menjaga kebersihan rambutnya saat dalam kondisi haid ketika sedang haji wada.

انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ

Artinya: “Bukalah gelung rambutmu dan sisirlah (ketika mandi), kemudian berniatlah (berihram) untuk haji dan tinggalkanlah umrah.” (HR. Bukhari No 1556 dan Muslim No. 1211)

Termasuk Bagian dari Kebersihan Diri

Memotong kuku justru termasuk bagian dari menjaga kebersihan yang dianjurkan dalam Islam. Jadi, tidak ada alasan untuk menundanya hanya karena sedang haid.

Setiap Muslim pun dianjurkan untuk menjaga kebersihan tubuh, termasuk memotong kuku, seperti yang disebutkan dalam hadis berikut ini:

الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْآبَاطِ

Al-fithratu khamsun: al-khitan, wal-istihdad, wa qash-shus syarib, wa taqlimul azhfar, wa natful abath

Artinya: “Fitrah itu ada lima: khitan, mencukur bulu kemaluan, memendekkan kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak.”

Apakah Kuku yang Dipotong Harus Dicuci Saat Mandi Wajib?

Pertanyaan ini sering muncul karena ada anggapan bahwa bagian tubuh yang terlepas, seperti kuku atau rambut, harus ikut dibersihkan saat mandi wajib. Namun, dalam kajian fikih, hal ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh para ulama.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang wajib dibasuh saat mandi wajib hanyalah bagian tubuh yang masih menempel.

Artinya, kuku atau rambut yang sudah dipotong tidak termasuk bagian yang harus dicuci, karena sudah terpisah dari tubuh.

Pendapat ini juga dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudlatut Thalibin, bahwa bagian tubuh yang terlepas tidak lagi memiliki hukum seperti anggota tubuh yang masih menyatu.

Dengan kata lain, jika seseorang memotong kuku sebelum mandi wajib (termasuk saat haid), maka tidak ada kewajiban untuk mengumpulkan atau mencuci potongan kuku tersebut.

Mandi wajib tetap sah selama seluruh tubuh yang masih ada telah terkena air secara merata.