Nikah siri sering menjadi topik yang menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat.

Sebagian orang menganggapnya sah secara agama, sementara yang lain menilai praktik ini berisiko, terutama bagi perempuan dan anak-anak.

Perbedaan pandangan ini membuat banyak orang ingin tahu, sebenarnya bagaimana hukum nikah siri dalam Islam? Apakah benar-benar diperbolehkan dan apa saja syaratnya?

Agar tidak salah paham, penting untuk memahami penjelasan dari sisi agama sekaligus melihat dampaknya dalam kehidupan.

Pengertian Nikah Siri dalam Berbagai Perspektif

Dalam KBBI, dijelaskan bahwa nikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tanpa melalui Kantor Urusan Agama.

Sementara itu, dalam praktiknya, istilah nikah siri sering dipahami dalam beberapa bentuk, seperti:

Tanpa wali dan saksi: Pernikahan hanya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa kehadiran wali dan saksi.

Dirahasiakan: Pernikahan sudah memenuhi syarat agama (ada wali, saksi, dan ijab kabul ), namun disepakati untuk tidak diumumkan ke orang lain.

Tidak dicatat negara: Pernikahan sudah sah secara agama, namun tidak didaftarkan ke lembaga resmi, seperti Kantor Urusan Agama (KUA).

Hukum Fikih Nikah Siri, Apakah Sah atau Batil?

Mengingat ada tiga definisi berbeda, hukum fikih mengenai nikah siri juga bergantung pada jenis praktiknya.

Berikut adalah masing-masing penjelasannya:

1. Tidak Sah (Batil)

Jika nikah siri dilakukan secara diam-diam tanpa wali dan tanpa dua orang saksi, maka seluruh ulama sepakat pernikahan tersebut tidak sah atau batil.

Pelakunya pun akan terjerumus dalam perbuatan yang dilarang (perzinaan).

Adapun dalil wajibnya wali dalam pernikahan ditegaskan oleh Rasulullah SAW:

ﻻَ ﻧِﻜَﺎﺡَ ﺇِﻻَّ ﺑِﻮَﻟِﻲٍّ، ﻭَﺍﻟﺴُّﻠْﻄَﺎﻥُ ﻭَﻟِﻲُّ ﻣَﻦْ ﻻَ ﻭَﻟِﻲَّ ﻟَﻪُ

La nikaha illa bi waliyyin, was-sultanu waliyyu man la waliyya lah(u).

Artinya: “Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Dan penguasa adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.” (HR. At-Tirmidzi)

Sementara itu, dalil kewajiban hadirnya saksi dalam pernikahan juga disebutkan dalam sebuah hadis:

ال ِنَكاَح ِإالَّ ِبَوِىلٍّ َوَشاِهَدْى َعْدلٍ

La nikaha illa bi waliyyin wa syahiday 'adlin.

Artinya: “Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali dan dua orang saksi.” (HR. Al-Baihaqi)

2. Sah Namun Makruh

Apabila pernikahan tersebut memenuhi rukun dan syarat (ada wali dan saksi), namun sengaja dirahasiakan dari publik, mayoritas ulama (jumhur) memandangnya sah akan tetapi hukumnya makruh.

Sebab, hal ini bertentangan dengan sunah Rasulullah SAW yang menganjurkan agar pernikahan diumumkan untuk menghindari fitnah.

أْعِلنـُْوا َهَذا النِّ َكاَح َواْجَعُلْوُه ِيفْ اْلَمَساِجِد، َواْضرُِبوا َعَلْيِه بِالدُّفـُْوفِ

A'linu hazan-nikaha waj'aluhu fil-masajidi, wadribu 'alaihi bid-dufufi.

Artinya: “Tampakkanlah pernikahan ini dan laksanakan di masjid-masjid serta pukullah terbang (rebana) atasnya.” (HR. At-Tirmidzi)

3. Sah Namun Berdosa

Jika syarat dan rukun agama terpenuhi, tetapi sengaja tidak dicatatkan di KUA, pernikahan tersebut tetap sah secara syariat.

Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa pelakunya berdosa karena tidak menaati peraturan pemerintah (ulil amri) yang mewajibkan pencatatan demi kemaslahatan umat.

Kewajiban Mencatatkan Pernikahan Menurut Negara dan Fatwa Ulama

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat oleh pejabat yang berwenang.

Tanpa pencatatan, pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum.

Di samping itu, menaati aturan ini juga termasuk ke dalam bagian dari ketaatan kepada pemimpin (ulil amri), sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian.