Setiap muslim yang mampu dianjurkan untuk menikah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW berikut:

“Dari Abdullah, Rasulullah SAW bersabda: “Wahai para pemuda, siapa saja yang telah mampu di antara kalian maka hendaklah ia menikah. Sebab nikah itu merupakan hal yang paling bisa menundukkan pandangan dan pemelihara kemaluan. Namun, siapa saja yang belum mampu, maka berpuasalah. Karena puasa adalah sebagai perisainya.” (HR Muslim).

Islam pun mengatur dengan detail masalah pernikahan, termasuk orang-orang yang haram dinikahi.

Beberapa di antaranya tentu mereka yang termasuk mahram, seperti ibu, nenek, anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan kandung/seayah/seibu, hingga keponakan perempuan.

Namun, banyak juga yang bertanya-tanya mengenai hukum menikah dengan sepupu mengingat itu masih satu keluarga.

Bolehkah Menikahi Sepupu Menurut Islam?

Menikahi dengan sepupu dalam Islam diperbolehkan karena bukan termasuk mahram. Hal ini sudah dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 23.

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Berdasarkan ayat tersebut, wanita yang diharamkan untuk dinikahi oleh laki-laki terdiri dari:

Ibu kandung, nenek dari jalur ayah maupun ibu dan seterusnya. Ibu-ibu istrimu (mertua). Istri-istri anak kandung (menantu). Anak-anak perempuan dari istri (anak tiri). Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki maupun perempuan, dan seterusnya. Saudara perempuan, baik kandung, seayah, atau satu ibu. Bibi dari jalur laki-laki, baik saudara perempuan ayah, saudara perempuan bibi ayah, atau saudara perempuan kakek. Bibi dari jalur perempuan, baik saudara perempuan ibu, saudara perempuan bibi ibu, saudara perempuan kakek ibu, dan saudara perempuan nenek dari ayah. Keponakan perempuan, baik dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Ibu sepersusuan. Saudara-saudara sepersusuan.

Meski tidak ada larangan menikahi sepupu, pernikahan ini sebenarnya juga kurang dianjurkan karena pertimbangan medis.

Sebagian ulama, termasuk Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syafi’i menyarankan untuk menghindari pernikahan dengan kerabat dekat karena berpotensi melahirkan anak yang lemah fisik atau genetik.

Pernikahan Sepupu pada Zaman Nabi Muhammad SAW

Namun, ada beberapa pernikahan sepupu yang melahirkan anak-anak sehat. Contohnya yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW.

Putri Rasulullah, Fatimah, menikah dengan Ali bin Abi Thalib yang merupakan sepupu Nabi Muhammad SAW.

Ayah Ali, Abu Thalib, adalah paman kandung yang mengasuh Nabi Muhammad SAW. Fatimah dan Ali memiliki anak bernama Hasan dan Husain.

Nabi Muhammad SAW juga menikahi sepupunya, yakni Zainab binti Jahsy yang sebelumnya dinikahi oleh anak angkat Rasulullah yaitu Zaid bin Haritsah.

Setelah bercerai dari Zaid dan masa idahnya selesai, Zainab dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW atas perintah dari Allah SWT.

Pernikahan ini dikisahkan dalam surah Al-Ahzab ayat 37 yaitu sebagai berikut:

“Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika ZAid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.”