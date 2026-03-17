Banyak cara bagi muslim untuk menyempurnakan ibadah, seperti dengan bersedekah dan berbuat kebaikan.

Namun, ada satu penyakit hati yang sering muncul tanpa disadari setelah kita melakukan kebaikan, yakni mengungkitnya.

Kadang-kadang karena emosi atau merasa berjasa, kita kerap menyebut-nyebut bantuan yang telah diberikan.

Padahal, Islam memiliki aturan tegas mengenai hal ini. Lantas, apa sebenarnya hukum mengungkit kebaikan?

Hukum Mengungkit Kebaikan dalam Islam

Mengungkit kebaikan hukumnya haram dan termasuk dosa besar karena bisa menghapus pahala sedekah dan menyakiti hati penerima.

Hal itu ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 264 yang bunyi dan artinya adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Yaaa ayyuhal lazeena aamanoo laa tubtiloo sadaqaatikum bilmanni wal azaa kallazee yunfiqu maalahoo ri'aaa'an naasi wa laa yu'minu billaahi wal yawmil aakhiri famasaluhoo kamasali safwaanin 'alaihi turaabun fa asaabahoo waabilun fatara kahoo saldaa; laa yaqdiroona 'alaa shai'im mimmaa kasaboo; wallaahu laa yahdil qawmal kaafireen

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria (pamer) kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apa pun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang suka mengungkit pemberian termasuk golongan yang mendapat azab pedih pada hari kiamat.

“Ada tiga macam orang yang pada hari kiamat nanti Allah tidak akan berbicara dengan mereka dan tidak akan memandang kepada mereka, dan tidak akan menyucikan mereka dari dosa, dan mereka akan mendapat azab yang pedih, yaitu orang-orang yang suka menyebut-nyebut pemberiannya apabila dia memberikan sesuatu, dan orang yang suka memakai sarungnya terlalu ke bawah sampai menyapu tanah karena congkaknya, dan orang yang berusaha melariskan dagangannya dengan sumpah yang bohong.” (HR Muslim).

Dalam hadis lainnya, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Tidak akan masuk surga orang yang selalu minum khamr dan tidak pula orang yang durhaka terhadap ibu-bapaknya, dan tidak pula orang yang suka menyebut-nyebut pemberiannya. (HR an-Nasa’i).

Allah SWT pun menjanjikan pahala yang luar biasa untuk orang-orang yang tidak pernah mengungkit kebaikan atau pemberiannya kepada orang lain.

Janji Allah SWT itu tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 262 yaitu:

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Allazeena yunfiqoona amwaalahum fee sabeelillaahi summa laa yutbi'oona maaa anfaqoo mannanw wa laaa azal lahum ajruhum 'inda Rabbihim; wa laa khawfun 'alaihim wa laa hum yahzanoon

Artinya: Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

Dari ayat dan hadis di atas, bisa disimpulkan bahwa melakukan kebaikan atau bersedekah harus dibarengi dengan niat yang ikhlas.

Niat inilah yang akan mendatangkan pahala, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yaitu: