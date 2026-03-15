Dengan teknologi yang terus berkembang sekarang, banyak orang semakin dimudahkan dalam urusan transaksinya.

Salah satu layanan yang cukup populer dalam keperluan transaksi saat ini adalah paylater, yaitu fitur pembayaran yang memungkinkan seseorang membeli barang atau jasa sekarang dan membayarnya di kemudian hari.

Fitur ini sudah banyak tersedia di berbagai layanan perbankan, aplikasi belanja online, hingga layanan transportasi.

Namun, meski terlihat praktis, umat Muslim mungkin sempat bertanya-tanya terkait hukum menggunakan paylater dalam Islam.

Apakah diperbolehkan atau justru termasuk transaksi yang dilarang?

Hukum Menggunakan Paylater dalam Islam

Dalam ilmu fikih, menggunakan paylater bisa menjadi haram apabila mengandung unsur riba atau adanya bunga yang disyaratkan sejak awal.

Pada dasarnya, paylater memiliki kemiripan dengan sistem kartu kredit. Artinya, perusahaan penyedia layanan ini akan membayar transaksi penggunanya terlebih dahulu, kemudian pengguna akan menggantinya di kemudian hari.

Banyak ulama menjelaskan bahwa sistem seperti ini dapat dipahami sebagai bentuk utang. Maka dari itu, hukum penggunaannya bergantung pada akad serta biaya tambahan yang menyertainya.

Jika dalam transaksi tersebut terdapat bunga atau tambahan yang disyaratkan sejak awal atas pinjaman, maka tambahan tersebut termasuk riba.

Larangan tentang riba sendiri merujuk pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

Yaaa ayyuhal lazeena aamanut taqul laaha wa zaroo maa baqiya minar ribaaa in kuntum mu'mineen

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.”

Ketentuan Paylater yang Diperbolehkan dalam Islam

Dalam Islam, utang piutang merupakan hal yang diperbolehkan. Bahkan, memberi pinjaman kepada orang lain termasuk perbuatan yang dianjurkan karena dapat membantu sesama.

Namun, Islam menetapkan beberapa aturan penting agar transaksi tersebut tetap adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

Sebagian ulama menjelaskan bahwa sistem seperti Paylater bisa saja diperbolehkan jika memenuhi sejumlah syarat tertentu.

Dengan kata lain, hukum paylater tidak selalu mutlak haram, terutama jika ketentuannya menyesuaikan dengan syariat Islam, seperti:

1. Tidak Mengandung Riba

Jika ingin menggunakan paylater, pastikan layanannya tidak ada bunga atau biaya tambahan yang disyaratkan atas pinjaman.

2. Akadnya Jelas dan Transparan

Semua biaya dan kewajiban harus diketahui sejak awal oleh pengguna. Misalnya, jika ada biaya sewa aplikasi, maka akadnya harus jelas sebelum pengajuan pinjaman.

3. Tidak Ada Denda yang Bersifat Riba

Denda keterlambatan tidak boleh menjadi keuntungan bagi pihak pemberi pinjaman.

4. Digunakan Secara Bijak