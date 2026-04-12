Cadar atau niqab adalah kain penutup wajah yang dikenakan oleh sebagian wanita Muslimah, biasanya menyisakan bagian mata.

Dalam praktiknya, cadar menjadi bagian dari cara berpakaian yang lebih tertutup dibandingkan dengan hijab biasa.

Dalam kajian fikih Islam, pembahasan tentang cadar berkaitan erat dengan konsep batasan aurat wanita.

Karena itu, hukum penggunaannya tidak bisa dilepaskan dari perbedaan pendapat ulama empat mazhab populer mengenai apakah wajah termasuk aurat atau tidak.

Hukum Menggunakan Cadar bagi Wanita Menurut Empat Mazhab Populer

Pada dasarnya, tidak ditemukan adanya ayat Alquran maupun hadis yang menyatakan secara tegas bahwa seorang wanita diwajibkan untuk menggunakan cadar.

Ketentuan yang diatur dalam Alquran dan hadis hanyalah perintah agar setiap wanita menutupi auratnya.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, ‘Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.’

Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab: 59)

Karena hal inilah, hukum memakai cadar dalam Islam memiliki ragam penjelasan yang berbeda-beda menurut 4 mazhab populer, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali.

Berikut adalah penjelasan selengkapnya:

1. Menurut Mazhab Hanafi

Dalam pandangan mazhab Hanafi, wanita pada dasarnya diperbolehkan untuk menutupi wajahnya dengan cadar, dan boleh juga membiarkannya terbuka karena wajah bukan termasuk aurat.

Akan tetapi, mazhab ini menggarisbawahi adanya larangan bagi wanita muda (al-mar`ah asy-syabbah) di zaman sekarang untuk memperlihatkan wajahnya di antara laki-laki.

Larangan ini bukanlah karena wajah dianggap sebagai aurat, melainkan sebagai langkah pencegahan untuk menghindari timbulnya fitnah.

2. Menurut Mazhab Maliki

Berbeda dengan mazhab Hanafi, mazhab Maliki menyatakan bahwa hukum asal bagi wanita yang menutupi wajahnya (memakai cadar hingga sebatas mata) adalah makruh.

Hukum makruh ini berlaku baik saat melakukan salat maupun di luar salat, karena tindakan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang berlebih-lebihan (al-ghuluw).

Namun demikian, terdapat pengecualian dari hukum asal tersebut.

Mazhab Maliki mewajibkan perempuan yang masih muda untuk menutupi kedua telapak tangan dan wajahnya apabila dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah, seperti jika wanita tersebut berparas cantik atau jika kondisi moral masyarakat di sekitarnya sedang marak kebejatan.

Penjelasan mengenai hal ini juga tercatat dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah (juz 41, halaman 134):

“Mazhab Maliki berpendapat bahwa dimakruhkan wanita memakai cadar, artinya menutupi wajahnya sampai mata, baik dalam salat maupun di luar salat atau karena melakukan salat atau tidak karena hal itu termasuk berlebihan (ghuluw)...

Mereka menyatakan bahwa wajib menutupi kedua telapak tangan dan wajah bagi perempuan muda yang dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah, apabila ia adalah wanita yang cantik, atau maraknya kebejatan moral.”

3. Menurut Mazhab Syafi’i

Di dalam kalangan mazhab Syafi'i sendiri, hukum memakai cadar bagi wanita masih memiliki pendapat yang berbeda-beda.

Terdapat tiga ragam pendapat di mazhab ini:

Pendapat pertama menyatakan bahwa hukum memakai cadar adalah wajib. Pendapat kedua menyatakan bahwa hukumnya adalah sunah. Pendapat ketiga menyatakan khilaful awla, yang bermakna menyalahi yang utama (dengan kata lain, yang paling utama adalah tidak bercadar).

Penjelasan ini bersumber dari kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah (juz 41, halaman 134):

“Mazhab Syafi'i berbeda pendapat mengenai hukum memakai cadar bagi perempuan. Satu pendapat menyatakan bahwa hukum memakai cadar bagi perempuan adalah wajib.

Pendapat lain (qila) menyatakan hukumnya adalah sunah. Dan ada juga yang menyatakan khilaful awla”.

4. Menurut Mazhab Hambali

Sementara itu, mazhab Hambali memberikan pandangan bahwa hukum memakai cadar adalah mubah.

Mazhab ini secara tegas berpendapat bahwa muka atau wajah perempuan tidak termasuk dalam aurat, sehingga tidak diwajibkan untuk ditutupi dengan cadar.

Hal ini selaras dengan penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Qudamah al-Hanbali dalam kitab al-Kafi fi Fiqhil Imam Ahmad (juz 2, halaman 20):