Islam melarang perbuatan zalim atau hal-hal yang menyakiti orang lain.

Dalam surah Hud ayat 18, dijelaskan ancaman bagi orang-orang zalim yaitu dilaknat oleh Allah SWT.

"Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, “Orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka.” Ingatlah, laknat Allah (ditimpakan) kepada orang yang zalim."

Namun, tidak ada manusia yang luput dari kesalahan dan dosa. Ada banyak yang berbuat zalim kepada orang lain.

Bahkan, bisa jadi kita pun tidak sadar pernah menyakiti hati orang lain. Hal yang ditakuti setelahnya adalah keluar doa-doa buruk untuk kita.

Lantas, sebenarnya bagaimana hukum mendoakan keburukan orang lain dalam Islam?

Apa Hukum Mendoakan Keburukan Orang Lain?

Nabi Muhammad SAW melarang keras umatnya untuk mendoakan keburukan orang lain karena khawatir akan dikabulkan Allah SWT saat waktu mustajab.

Larangan itu tercantum dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dari Jabin bin Abdullah RA sebagai berikut:

“Janganlah kalian berdoa buruk terhadap dirimu sendiri, janganlah kalian berdoa buruk terhadap anak-anakmu, dan janganlah kalian berdoa buruk terhadap harta bendamu. Janganlah (berdoa buruk karena bisa saja) kalian menepati suatu saat di mana Allah diminta memberikan sesuatu pada saat tersebut, lalu Allah mengabulkan permintaan kalian itu.” (HR Muslim).

Dalam hadis lainnya, Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa sebuah doa bisa berbalik kepada si pengirim.

“Tidaklah seorang hamba muslim yang mendoakan saudaranya di belakangnya (tanpa sepengetahuannya) kecuali malaikat berkata, “Dan doa yang sama untukmu.” (HR Muslim dan Abu Darda’ RA).

Hadis itu menjelaskan bahwa jika seseorang mendoakan kebaikan untuk orang lain, maka doa tersebut akan kembali kepadanya.

Hal yang sama juga berlaku jika seorang muslim mendoakan hal-hal buruk untuk orang lain.

Bolehkah Mendoakan Keburukan Orang Zalim?

Dalam surah An-Nisa ayat 148, dijelaskan sebagai berikut:

“Allah tidak menyukai perkataan buruk (yang diucapkan) secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah SWT tidak menyukai perkataan yang buruk kepada siapa pun karena bisa berujung permusuhan.

Namun, terdapat pengecualian bagi orang-orang yang dizalimi atau dianiaya selama tidak melampaui batas.

Selain kepada Allah SWT, orang yang teraniaya boleh mengadukan peristiwa yang dialaminya kepada hakim atau orang lain yang bisa memberi pertolongan agar kezaliman itu tak terjadi lagi.

Akan tetapi, perlu diingat bahwa mengadukan atau mendoakan orang zalim juga tidak boleh melewati batas, seperti melontarkan ucapan bohong atau yang bersifat mengadu domba.

Adapun dalam hadis yang diriwayatkan Imam Malik, Rasulullah SAW juga bersabda:

“Takutlah terhadap doa orang yang terzalimi sebab doa yang terzalimi mustajab (cepat terkabul).” (HR Malik).

Apakah Nabi Muhammad SAW Pernah Mendoakan Keburukan Orang Lain?

Nabi Muhammad SAW tidak pernah mendoakan keburukan orang lain, meskipun dicaci maki, dilempari batu, hingga diancam dibunuh selama berdakwah.

Sebaliknya, Rasulullah SAW justru memohon kepada Allah SWT agar orang-orang tersebut mendapat petunjuk.

Salah satu contohnya terjadi ketika Perang Hunain di Kota Thaif. Sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW memintanya memohon kepada Allah SWT untuk kehancuran kaum Tsaqif.