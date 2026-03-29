Hukum memelihara anjing dalam Islam termasuk salah satu topik yang sering menimbulkan perdebatan.

Di satu sisi, ada anggapan bahwa anjing adalah najis dan tidak boleh dipelihara. Di sisi lain, ada juga pendapat ulama yang memberikan kelonggaran dalam kondisi tertentu.

Perbedaan ini bukan tanpa dasar. Para ulama dari berbagai mazhab memiliki cara memahami dalil yang berbeda, terutama dari hadis Nabi SAW.

Dalil Hadis tentang Memelihara Anjing

Pembahasan tentang hukum memelihara anjing tidak lepas dari beberapa hadis Rasulullah SAW yang menjadi dasar utama.

Dalam salah satu hadis riwayat Muslim, disebutkan bahwa memelihara anjing dapat mengurangi pahala:

“Siapa saja yang memelihara anjing bukan anjing pemburu, penjaga ternak, atau penjaga kebun, maka pahalanya akan berkurang sebanyak dua qirath setiap hari.” (HR. Muslim)

Selain itu, sebagian besar umat Muslim mungkin sudah tahu mengenai najis dari air liur anjing.

Hal ini juga ikut menjadi bahan pertimbangan dalam kebolehan memelihara anjing bagi Muslim.

“Ketika anjing menjilat bejana, maka basuhlah tujuh kali dengan dicampuri debu pada awal pembasuhannya.” (HR. Muslim)

Dari dua hadis tersebut, para ulama memiliki pendapat yang berbeda dalam memahami hal-hal tertentu, seperti apakah larangan tersebut bersifat mutlak atau terbatas, dan apakah anjing najis secara keseluruhan atau hanya pada bagian tertentu.

Perbedaan inilah yang kemudian melahirkan variasi hukum dalam empat mazhab fikih terkenal di ajaran Islam.

Apakah Orang Islam Boleh Memelihara Anjing? Ini Pandangan menurut 4 Mazhab

1. Mazhab Syafi’i: Tidak Boleh Tanpa Kebutuhan

Dalam mazhab Syafi’i, hukum asal memelihara anjing adalah tidak diperbolehkan jika tanpa kebutuhan yang jelas.

Namun, ada pengecualian jika memelihara anjing memang berdasarkan keperluan khusus, seperti berburu, menjaga ternak, atau menjaga tanaman.

Di samping itu, sebagian ulama mazhab Syafi’i juga membolehkan memelihara anjing untuk alasan keamanan, seperti menjaga rumah, asalkan benar-benar ada kebutuhan nyata.

Dalam hal najis, mazhab Syafi’i memandang anjing sebagai najis berat (mughallazah), terutama air liurnya.

Jadi, jika kontak dengan air liur atau bekas jilatan anjing, maka dibutuhkan penyucian khusus agar suci dari najis tersebut.

2. Mazhab Hambali: Tidak Boleh Tanpa Kebutuhan

Sama seperti mazhab Syafi’i, mazhab Hambali juga memiliki aturan yang ketat terkait dengan memelihara anjing.

Memelihara anjing tanpa kebutuhan dianggap tidak diperbolehkan. Namun, diperbolehkan jika untuk berburu, menjaga ternak, atau menjaga tanaman.

Dalam beberapa pendapat, kebutuhan keamanan juga bisa menjadi alasan yang diperbolehkan.

Mazhab ini pun memandang anjing sebagai najis berat (najis mughallazah), sehingga interaksi dengannya harus sangat diperhatikan.

3. Mazhab Hanafi: Boleh dengan Batasan Manfaat

Dalam mazhab Hanafi, memelihara anjing diperbolehkan apabila ada manfaat, seperti berburu, menjaga keamanan, atau kebutuhan lain yang sejenis.

Namun, jika hanya untuk kesenangan atau hobi, maka tidak dianjurkan.

Dalam hal najis, yang dianggap najis dari anjing adalah air liur, mulut, dan kotorannya.

Sementara itu, bagian tubuh lainnya tidak dipandangan najis secara mutlak.

4. Mazhab Maliki: Boleh, Namun Tidak Dianjurkan

Dalam pandangan mazhab Maliki, memelihara anjing tidak dianggap haram, tetapi bisa menjadi makruh jika tanpa tujuan yang jelas.

Jika ada manfaat, seperti berburu atau menjaga rumah, maka hukumnya boleh.

Yang cukup khas dari mazhab Maliki adalah pandangannya yang lebih longgar terkait anjing. Dalam mazhab ini, anjing tidak dipandang najis secara mutlak seperti dalam mazhab lain.

Perintah mencuci bejana yang terkena jilatan anjing dipahami sebagai bentuk ketaatan terhadap hadis Rasulullah, bukan semata-mata karena zat anjing dianggap najis.