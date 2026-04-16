Hukum membuka aurat sesama wanita sering menjadi pertanyaan di kalangan Muslimah. Hal ini karena ada anggapan bahwa batasan aurat hanya berlaku di hadapan lawan jenis, yaitu laki-laki.

Padahal, dalam Islam, tetap ada ketentuan mengenai aurat antarsesama wanita. Maka dari itu, penting untuk mengetahui batasannya agar tetap sesuai dengan syariat.

Batasan Aurat Sesama Wanita Muslimah

Dalam Islam, kewajiban menutup aurat tidak hanya berlaku di hadapan lawan jenis, melainkan juga di hadapan sesama jenis.

Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al Mughni, aurat seorang wanita yang wajib ditutupi di hadapan wanita lainnya adalah sama persis dengan batasan aurat laki-laki, yaitu antara pusar dan lutut.

Sementara itu, jika seorang wanita melihat area tubuh wanita lain di luar batasan tersebut, seperti rambut, wajah, atau tangan, maka hukumnya diperbolehkan, dengan syarat tidak disertai syahwat.

Apabila kondisi tersebut dirasa tidak aman dari fitnah maupun syahwat, maka hukum melihat aurat sesama wanita tersebut menjadi haram.

Ketentuan larangan saling melihat aurat ini bersandar pada sabda Rasulullah SAW:

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

Laa yandzhurur-rajulu ilaa 'auratir-rajuli, wa lal-mar'atu ilaa 'auratil-mar'ati, wa laa yufdhir-rajulu ilaa rajuli fi tsaubin waahidin, wa laa tufdhil-mar'atu ilal-mar'ati fits-tsaubil-waahid.

Artinya: “Tidak diperbolehkan bagi laki-laki melihat aurat laki-laki dan wanita melihat aurat wanita.

Dan, tidak boleh seorang laki-laki dengan laki-laki dalam satu selimut dan wanita dengan wanita lain dalma satu selimut.”

Bagaimana Hukum Membuka Aurat Wanita Muslimah di Depan Wanita Non-Muslim?

Terkait batasan aurat Muslimah di hadapan wanita non-Muslim, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menafsirkan firman Allah SWT pada surat An-nur ayat 31:

...وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَاۤىِٕهِنَّ... اَوْ نِسَاۤىِٕهِنَّ...

Artinya: “..dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka... atau wanita-wanita mereka…”

Dalam hal ini, terdapat dua pandangan utama terkait makna “wanita-wanita mereka”, yaitu:

1. Pendapat Pertama

Mayoritas ulama selain Hanbali, seperti penafsiran Imam Ath-Thabari, menyatakan bahwa kata tersebut merujuk khusus pada wanita Muslimah.

Dalam hal ini, batasan aurat wanita Muslimah di hadapan wanita non-Muslim sama seperti di hadapan laki-laki asing atau bukan mahram.

Hal ini didukung oleh riwayat bahwa Umar bin Khattab RA pernah melarang para wanita ahli kitab masuk ke dalam kamar mandi bersama wanita Muslimah.

2. Pendapat Kedua

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menafsirkan bahwa kata ganti tersebut bermakna Al-Jins (jenis wanita secara umum), dan bukan sifat kemuslimahannya.

Menurut pendapat ini, Muslimah diperbolehkan menampakkan wajah, rambut, tangan, dan kakinya di hadapan wanita non-Muslim karena secara biologis, wujud wanita itu sama.

Namun. Syaikh Utsaimin menegaskan, jika ada kekhawatiran wanita non-Muslim tersebut akan menceritakan bentuk tubuh atau perhiasan sang Muslimah kepada kerabat laki-lakinya (menimbulkan fitnah), maka hal itu dilarang.

Dalam kondisi ini, haram hukumnya bagi Muslimah untuk menampakkan sedikit pun bagian tubuhnya di hadapan wanita tersebut.

Bolehkah Memakai Pakaian Pendek dan Ketat di Hadapan Sesama Wanita?

Di sisi lain, Syaikh Utsaimin juga menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara hukum “melihat” dan “memakai”.

Seorang wanita dilarang dan tidak diperbolehkan dengan sengaja menggunakan pakaian yang sangat pendek (tidak sampai lutut) atau pakaian yang memperlihatkan dada, lengan atas, dan lehernya di hadapan wanita lain, karena tindakan ini dapat memicu keburukan dan kerusakan.

Para wanita diwajibkan untuk tetap memakai pakaian yang sopan dan menutupi tubuh.

Istri-istri para sahabat Nabi pun selalu mengenakan pakaian yang menutupi tubuh hingga ke pergelangan tangan dan mata kaki.

Namun, ada kondisi yang diperbolehkan jika sifatnya tidak disengaja atau karena kebutuhan (hajat).

Misalnya, seorang wanita yang sudah memakai baju tertutup terkadang mengangkat pakaiannya untuk suatu hajat, lalu tersingkap betisnya, maka hal ini tidak haram bagi wanita lain untuk melihatnya.

Pengecualian Melihat Aurat Sesama Wanita dalam Kondisi Darurat

Larangan untuk melihat aurat wanita dari pusar hingga lutut dapat dikecualikan apabila terdapat kebutuhan medis atau keadaan darurat, misalnya dalam proses persalinan.

Kebolehan tenaga medis wanita melihat aurat pasien wanita ini didasari oleh sebuah kaidah fikih penting:

الضرورات تبيح المحظورات

Ad Dharuratu tubihul mahdzurat