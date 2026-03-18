Setiap umat Muslim diajarkan untuk menjaga lisannya sebaik mungkin.

Kita dianjurkan untuk berhati-hati dalam berbicara agar tidak menyakiti orang lain atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama.

Salah satu hal yang sering menjadi pertanyaan adalah hukum membicarakan aib orang yang sudah meninggal dunia.

Meski orang tersebut telah wafat, Islam tetap memberikan aturan tentang bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan terhadap mereka.

Hukum Membicarakan Aib Orang yang Sudah Meninggal dalam Islam

Dalam Islam, membicarakan keburukan orang lain termasuk perbuatan ghibah yang dilarang.

Larangan ini tidak hanya berlaku bagi orang yang masih hidup, tetapi juga bagi orang yang telah meninggal dunia.

Diriwayatkan dari Aisyah RA, Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا

Artinya: “Janganlah kalian mencela (menyebutkan kejelekan atau keburukan) orang yang sudah meninggal dunia, karena mereka telah mendapatkan apa yang telah mereka kerjakan.” (HR. Bukhari No. 1393)

Hadis ini menjadi dasar bahwa mencela atau membicarakan keburukan orang yang telah meninggal merupakan perbuatan yang tidak dianjurkan.

Orang yang sudah wafat tidak lagi dapat membela dirinya, sehingga membicarakan keburukannya hanya akan menimbulkan dosa bagi orang yang melakukannya.

Selain itu, Islam juga mengajarkan untuk menjaga kehormatan sesama Muslim, baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal dunia.

Mengapa Islam Melarang Membicarakan Aib Orang yang Sudah Meninggal?

Para ulama menjelaskan bahwa larangan ini memiliki beberapa hikmah penting.

Salah satunya adalah karena orang yang telah meninggal dunia sudah berada dalam urusan Allah dan telah menerima balasan atas amal perbuatannya semasa hidup.

Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu’bah RA, Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ

Artinya: “Janganlah kalian menghina mereka yang sudah mati, sehingga kalian menyakiti mereka yang masih hidup.” (HR. At-Tirmidzi No. 1983, dinilai sahih oleh Al-Albani)

Dalam hadis tersebut, dijelaskan pula bahwa mencela orang yang sudah meninggal juga dapat menyakiti keluarga atau kerabat mereka yang masih hidup.

Selain itu, kebiasaan ini juga bisa merusak akhlak seseorang. Makanya, Islam mendorong umatnya untuk menjaga lisan dan lebih banyak membicarakan hal-hal yang baik.

Apakah Ada Kondisi yang Membolehkan Sebut Keburukan Orang yang Sudah Meninggal?

Pada dasarnya membicarakan keburukan orang yang telah meninggal dunia adalah perbuatan yang dilarang.

Namun, para ulama menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu hal tersebut dapat dibolehkan jika memiliki tujuan yang dibenarkan oleh syariat.

Beberapa kondisi tersebut, antara lain: