Banyak kebiasaan yang disadari atau tidak kita anggap wajar karena dilakukan oleh orang lain. Padahal, dalam Islam, setiap rutinitas punya aturan berdasarkan Alquran dan hadis.

Salah satunya adalah penggunaan fasilitas kantor atau umum untuk kepentingan pribadi.

Misalnya, memakai mobil dinas yang seharusnya untuk keperluan pekerjaan, tetapi digunakan untuk jalan-jalan bareng keluarga.

Hal lainnya adalah memakai inventaris kantor untuk pekerjaan sampingan. Meski tampak sepele, tindakan ini sebenarnya memiliki hukum syariat.

Hukum Memakai Fasilitas Kantor untuk Kepentingan Pribadi

Terdapat dua hukum mengenai penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, yakni boleh dan haram.

Berikut penjelasannya:

1. Haram jika Tanpa Izin

Memakai fasilitas kantor untuk keperluan pribadi tidak diperbolehkan dan termasuk kategori ghasab jika menggunakannya tanpa izin.

Dalam Islam, segala sesuatu yang dititipan kepada seseorang disebut amanah dan harus dijaga serta digunakan sesuai dengan tujuannya.

Allah SWT telah memperingatkan umat Islam untuk tidak mengkhianati amanat yang dipercayakan, sebagaimana tertera dalam surah Al-Anfal ayat 27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Yaaa aiyuhal lazeena aamanoo laa takhoonal laaha war Rasoola wa takhoonooo amaanaatikum wa antum ta'lamun

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Ayat tersebut menegaskan setiap muslim dilarang mengkhianati segala urusan yang menyangkut ketertiban umat, seperti urusan pemerintahan, perang, perdata, kemasyarakatan, dan tata tertib hidup masyarakat.

Jika amanat tidak dijaga, kepercayaan dan ketertiban hukum akan. Alhasil, masyarakat pun tidak bisa merasakan ketenangan.

Allah SWT juga menegaskan tentang bahaya mengkhianati amanat, yakni munculnya kejahatan dan kemaksiatan di antara masyarakat.

Sementara, bahaya di akhirat adalah penyesalan dan siksaan api neraka. Selain itu, khianat juga merupakan sifat orang munafik.

Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Apabila menuturkan kata-kata ia berdusta, apabila berjanji ia menyalahi, dan apabila diberi kepercayaan ia berkhianat.” (HR Muslim).

2. Boleh jika Dapat Izin

Menggunakan fasilitas kantor diperbolehkan dengan catatan atas seizin atasan atau perusahaan.

Namun, perlu diingat bahwa penggunaan fasilitas kantor tetap harus dilakukan secara wajar dan tidak berlebihan.

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yaitu, “Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hati darinya.” (HR Ahmad).

Selain itu, Allah SWT juga telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang bunyi dan artinya sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Wa laa taakuloo amwaalakum bainakum bilbaatili wa tudloo bihaaa ilal hukkaami litaakuloo fareeqam min amwaalin naasi bil ismi wa antum ta'lamoon

Artinya: Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Pada bagian pertama ayat ini, Allah melarang memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar.

Kata “makan” dalam ayat tersebut bisa diartikan juga dengan mempergunakan atau memanfaatkan.

Dengan demikian, menggunakan fasilitas kantor sah-sah saja selama mendapat izin dari atasan atau perusahaan.