Diriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdullah bahwa ia berkunjung untuk menjenguk Abu Thalhah al-Anshari.

Di sana ada Sahl bin Hunaif, lalu Abu Thalhah memerintahkan seseorang untuk melepas tikar yang ada gambar di bawahnya. Sahl bertanya, “Kenapa engkau melepasnya?”

“Sebab tikar itu terdapat gambar dan Rasulullah telah mengatakan tentang larangan menyimpan gambar seperti halnya yang engkau tahu.”

“Bukankah Rasulullah mengatakan kecuali gambar yang ada di pakaian?” tanya Sahl.

“Iya memang, tapi melepaskan (tikar) lebih menenteramkan hatiku,” ucap Abu Thalhah (HR An-Nasa’i).