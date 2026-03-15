Bagaimana Hukum Memajang Poster atau Gambar dalam Islam? Ini Penjelasan Para Ulama
Oleh
Farahdilla Puspa
Editor
Dewa Panggalih
Hukum memajang poster dalam Islam. (Foto: Freepik)
Keindahan termasuk aspek penting dalam ajaran Islam. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda:
“Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Adapun sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain.” (HR Muslim).
Hadis itu menunjukkan bahwa Islam menghargai keindahan selama tidak bertentangan dengan syariat.
Adapun keindahan bisa terwujud dalam berbagai hal, termasuk menghias rumah dan tempat-tempat yang berarti bagi kita.
Salah satu yang paling sering dilakukan adalah memajang poster, foto, atau lukisan untuk mempercantik dinding dan ruangan.
Namun, praktik itu kerap menimbulkan pertanyaan di kalangan umat Islam. Lantas, bagaimana hukum memajang poster dalam Islam?
Memahami Hukum Memajang Poster dan Foto dalam Islam
Hukum memajang poster dan foto dalam Islam bergantung pada isi gambarnya. Mayoritas ulama membolehkan poster atau foto pemandangan, kaligrafi, maupun benda mati.
Namun, sebagian ulama memakruhkan bahkan mengharamkan memajang poster atau foto yang menggambarkan makhluk bernyawa, seperti manusia dan hewan.
Larangan ini harus diperhatikan, khususnya jika gambarnya memilih ruh atau diagungkan sebagaimana hadis berikut ini:
“Sesungguhnya malaikat tidak masuk pada rumah yang terdapat gambar di dalamnya.” (HR Baihaqi).
Dalam hadis lainnya, Nabi Muhammad SAW bahkan tidak suka saat Aisyah membeli bantal duduk bergambar.
“Ketika Rasulullah SAW telah melihatnya, beliau berdiri di depan pintu, tidak masuk. Aisyah melihat ketidaksukaan pada wajah Rasululalh. Aisyah berkata: “Wahai Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah dan Rasul-Nya, dosa apakah yang telah aku lakukan?” Beliau bersabda: “Apa pentingnya bantal duduk ini?” Aisyah menjawab: “Aku membelinya agar anda duduk padanya dan menggunakannya sebagai bantal”. Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya para pembuat gambar ini akan disiksa pada hari kiamat. Dan akan dikatakan kepada mereka: Hidupkan apa yang telah ciptakan“. Beliau bersabda: “Sesungguhnya rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar atau patung-patung tidak akan dimasuki oleh para malaikat”. (HR Bukhari).
Namun, dalam hadis lain dijelaskan adanya toleransi terkait keberadaan gambar di dalam rumah, yaitu diperbolehkan jika gambar tersebut terdapat pada pakaian.
Diriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdullah bahwa ia berkunjung untuk menjenguk Abu Thalhah al-Anshari.
Di sana ada Sahl bin Hunaif, lalu Abu Thalhah memerintahkan seseorang untuk melepas tikar yang ada gambar di bawahnya. Sahl bertanya, “Kenapa engkau melepasnya?”
“Sebab tikar itu terdapat gambar dan Rasulullah telah mengatakan tentang larangan menyimpan gambar seperti halnya yang engkau tahu.”
“Bukankah Rasulullah mengatakan kecuali gambar yang ada di pakaian?” tanya Sahl.
“Iya memang, tapi melepaskan (tikar) lebih menenteramkan hatiku,” ucap Abu Thalhah (HR An-Nasa’i).
Pandangan Ulama tentang Memajang Poster dan Gambar
Para ulama memiliki pendapat berbeda dalam menentukan kategori gambar yang dilarang oleh syara’. Namun, mereka sepakat atas keharaman suatu gambar jika memenuhi lima kategori.
Berikut adalah lima kategori yang dimaksud ulama kenamaan asal Makkah, Arab Saudi, yakni Sayyid Alawi al-Maliki al-Hasani:
- Gambar berupa manusia atau hewan.
- Gambar dalam bentuk yang sempurna, tidak terdapat sesuatu yang mencegah hidupnya gambar tersebut seperti kepala yang terbelah, separuh badan, perut, dada, hingga terpisahnya bagian tubuh.
- Gambar berada di tempat yang dimuliakan.
- Terdapat bayangan dari gambar itu dalam pandangan mata.
- Gambar bukan untuk anak-anak kecil dari golongan wanita.
Jika suatu gambar tidak memiliki salah satu di antara lima hal itu, hukumnya masih diperdebatkan di antara ulama.
Sementara, ulama kenamaan Mesir, yakni Syekh Mutawalli asy-Sya’rawi menilai memajang gambar atau poster boleh selama tidak mengkultuskan gambarnya.
“Hal di atas tidak perlu dipermasalahkan, hal yang diharamkan adalah perbuatan yang dilakukan sebagian orang berupa mengultuskan dan mengagungkan gambar hewan itu. Sedangkan melukis hewan dengan tujuan untuk digunakan menghias (tembok) maka tidak ada larangan untuk melakukannya.”
Ulama besar dari Mazhab Syafi’i, yakni Imam Ibnu Hajar al-Asqalani pun menyimpulkan perdebatan soal memajang gambar.
Haram hukumnya secara ijma’ (keputusan dari pendapat-pendapat yang berasal dari para ahli ulama ijtihad setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW), jika gambar memiliki bentuk tubuh.
Namun, apabila hanya sebatas gambar dalam baju, maka terdapat empat pendapat yaitu sebagai berikut:
- Boleh secara mutlak berdasarkan hadis illa raqman fits tsaubi (kecuali gambar dalam baju).
- Haram secara mutlak berdasarkan hadis secara umum.
- Jika gambarnya sempurna hukumnya haram. Namun, diperbolehkan bila gambarnya terpotong kepalanya atau terpisah bagian tubuhnya.
- Boleh jika gambarnya dianggap remeh. Namun, menjadi haram jika gambarnya diagungkan atau disembah.
Dengan demikian, para ulama sepakat mengharamkan gambar yang memiliki bentuk atau bayangan serta diagungkan seperti patung.
Ulama juga membolehkan lukisan atau gambar abstrak atau benda mati lainnya. Selain tiu, ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya.