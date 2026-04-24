Dalam kajian Islam, masturbasi atau yang dikenal dengan istilah istimna’ didefinisikan sebagai upaya untuk memperoleh kepuasan seksual tanpa melalui hubungan suami istri.

Topik ini sering menjadi pertanyaan, khususnya di kalangan wanita, karena berkaitan dengan kebutuhan biologis yang bersifat alami, tetapi juga menyentuh batasan-batasan syariat.

Islam memandang dorongan seksual sebagai sesuatu yang normal dan manusiawi, baik bagi wanita yang sudah menikah maupun yang belum menikah.

Namun, sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, Islam memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana menyalurkan kebutuhan tersebut secara tepat, sekaligus tetap menjaga kehormatan diri.

Karena itu, penting untuk memahami hukum masturbasi bagi wanita dalam Islam secara utuh, tidak hanya dari satu sudut pandang, tetapi juga berdasarkan pendapat para ulama dan kondisi yang melatarbelakanginya.

Hukum Masturbasi dalam Islam Secara Umum

Secara umum, mayoritas ulama melarang perbuatan masturbasi karena dianggap sebagai salah satu jalur yang keliru untuk melampiaskan hasrat seksual.

Hal ini merujuk pada surat Al-mu’minun ayat 5-7:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Wallazeena hum lifuroo jihim haafizoon, Illaa 'alaaa azwaajihim aw maa malakat aimaanuhum fa innahum ghairu maloomeen

Famanib taghaa waraaa'a zaalika fa ulaaa'ika humul 'aadoon

Artinya: “Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela.

Tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”

Berdasarkan ayat tersebut, para ulama berpendapat bahwa selain pernikahan (dan budak pada masa lalu), semua cara lain untuk menyalurkan kebutuhan seksual dianggap melampaui batas syariat.

Hukum Masturbasi bagi Wanita yang Belum Menikah

Bagi wanita dewasa yang belum memiliki pasangan atau sulit menemukan jodoh, kebutuhan seksual tetap merupakan hal yang wajar secara biologis. Dalam hal ini, para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda.

Prof. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ada pendapat yang lebih longgar, salah satunya dari Imam Ahmad bin Hanbal.

Menurut pandangan ini, menyalurkan hasrat seksual melalui diri sendiri bisa dibolehkan dalam kondisi tertentu, terutama jika memang benar-benar dibutuhkan.

Ibaratnya seperti mengeluarkan sesuatu yang berlebih dari tubuh agar tidak menimbulkan mudarat.

Namun, sebagian ulama memberikan syarat yang cukup ketat, di antaranya:

Tidak memiliki pasangan dan belum mampu menikah.

Ada kekhawatiran nyata akan terjerumus ke dalam perbuatan yang dosanya lebih besar, seperti zina.

Tujuannya bukan untuk mencari kesenangan semata, melainkan karena dorongan yang sulit dikendalikan.

Dilakukan hanya sesekali, bukan dijadikan kebiasaan.

Artinya, hal ini bukan sesuatu yang dianjurkan, melainkan lebih kepada kondisi darurat dengan batasan yang jelas.

Bagaimana Hukum Masturbasi dalam Konteks Hubungan Suami Istri?

Dalam kehidupan rumah tangga, pemenuhan kebutuhan seksual merupakan bagian penting dari hubungan suami istri.

Hal ini bukan hanya soal fisik, tetapi juga berpengaruh terhadap keharmonisan dan keutuhan rumah tangga.

Jika dilakukan dalam lingkup pernikahan, ada kondisi yang dibolehkan oleh para ulama. Misalnya, jika suami membantu istrinya mencapai kepuasan dengan tangannya, hal ini diperbolehkan karena masih dalam hubungan yang sah.

Dalam situasi tertentu, seperti ketika suami mengalami kendala biologis atau gangguan fungsi seksual, suami juga diperbolehkan membantu istrinya dengan cara lain agar kebutuhan tersebut tetap terpenuhi tanpa melampaui batasan syariat.

Namun, jika kebutuhan istri terus diabaikan, baik karena suami tidak peka maupun tidak berusaha mencari solusi, hal ini dapat menjadi masalah serius dalam rumah tangga.

Dalam kondisi tertentu, istri bahkan memiliki hak untuk mengajukan perceraian demi menghindari dampak yang lebih buruk.

Karena itu, dalam pernikahan, pemenuhan kebutuhan seksual seharusnya menjadi tanggung jawab bersama.

Sementara itu, melakukan masturbasi sendiri bukanlah pilihan yang tepat, karena pernikahan pada dasarnya hadir sebagai jalan yang sah untuk menyalurkan kebutuhan tersebut.

Apakah Wajib Mandi Junub Setelah Masturbasi?

Dalam Islam, mandi besar (mandi junub) menjadi wajib bagi wanita ketika terjadi keluarnya air mani atau mencapai orgasme yang biasanya ditandai dengan keluarnya cairan.

Hal ini berlaku untuk hubungan suami istri, masturbasi, maupun mimpi basah.

Namun, jika seseorang hanya merasakan rangsangan tanpa mencapai orgasme dan tidak ada cairan yang keluar, maka ia tidak wajib mandi junub.