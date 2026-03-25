Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Artinya, setiap individu butuh bantuan orang lain dan punya naluri untuk berinteraksi.

Bagi umat Islam, interaksi dengan orang lain ini tidak terbatas hanya dengan saudara seiman, tetapi juga dengan orang-orang nonmuslim.

Situasi ini lantas kerap menimbulkan pertanyaan, sebenarnya bagaimana hukum berteman dengan nonmuslim menurut Islam?

Hukum Berteman dengan Nonmuslim

Islam memperbolehkan berteman dengan nonmuslim dalam urusan muamalah (berbisnis, bersosial, dan bertetangga), asalkan tidak memengaruhi iman dan tak memusuhi Islam.

Prinsip ini didasarkan pada beberapa dalil, termasuk firman Allah SWT dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 yaitu:

لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Laa yanhaakumul laahu 'anil lazeena lam yuqaatilookum fid deeni wa lam yukhrijookum min diyaarikum an tabarroohum wa tuqsitooo ilaihim; innal laaha yuhibbul muqsiteen

Artinya: “Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Dalam ayat tersebut Allah SWT tidak melarang orang beriman untuk berbuat baik kepada non-muslim selama mereka tidak memiliki niat memusuhi Islam.

Ayat ini juga menjelaskan prinsip dalam menjalin hubungan dengan orang-orang yang bukan beragama Islam dalam suatu negara.

Nabi Muhammad SAW pun dikenal memiliki sejumlah teman non-muslim.

Rasulullah pernah menyewa jasa seorang musyrik atau penyembah berhala, yakni Abdullah bin Uraiqith untuk memandunya saat hijrah ke Madinah.

Rasulullah juga pernah meminjam kapak sekelompok Yahudi untuk berperang.

Bahkan, dalam suatu hadis riwayat Imam Bukhari, disebutkan Nabi Muhammad SAW pernah berdiri untuk menghormati jenazah orang Yahudi.

“Di Qadisiyah, (usai menempuh perjalanan jauh), Sahl bin Hanif dan Qais bin Saad duduk-duduk untuk beristirahat. Tiba-tiba ada sekelompok orang memukul keranda (jenazah). Keduanya berdiri. Orang lain yang melihatnya memberitahu keduanya bahwa jenazah tersebut adalah orang non-muslim yang dilindungi, yakni Yahudi. Lalu mereka mengatakan, “Kami pernah bersama Nabi, lalu ada jenazah orang Yahudi lewat, Nabi berdiri. Kami katakan, “Nabi, itu kan jenazah orang Yahudi?” Nabi mengatakan, “Bukankah ia adalah jiwa (manusia)?”.

Batasan dalam Berteman dengan Nonmuslim

Meski diperbolehkan berteman dengan nonmuslim, Islam tetap memberikan batasan agar hubungan itu tidak memengaruhi akidah.

Hal itu ditegaskan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 9:

إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Innamaa yanhaakumul laahu 'anil lazeena qaatalookum fid deeni wa akhrajookum min diyaarikum wa zaaharoo 'alaa ikhraajikum an tawallawhum; wa many yatawallahum faulaaa'ika humuz zaalimoon

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Ayat ini menjelaskan Allah SWT hanya melarang kaum muslimin tolong-menolong dengan orang-orang berikut:

Yang menghambat atau menghalangi ibadah di jalan Allah SWT.

Memurtadkan kaum muslimin, sehingga pindah ke agama lain .

. Memerangi, mengusir, dan membantu pengusir kaum muslim dari negeri mereka.

Pada akhir ayat, Allah SWT mengingatkan kaum muslimin termasuk orang-orang zalim jika menjadikan orang yang memusuhi Islam sebagai teman.

Bagaimana Etika Berteman dengan Non-Muslim dalam Islam?

Islam juga mengajarkan etika berteman dengan nonmuslim. Salah satunya adalah larangan mencela keyakinan mereka.

Larangan itu ditegaskan dalam surah Al-An’am ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Wa laa tasubbul lazeena yad'oona min doonil laahi fa yasubbul laaha 'adwam bighairi 'ilm; kazaalika zaiyannaa likulli ummatin 'amalahum summa ilaa Rabbihim marji'uhum fa yunabbi'uhum bimaa kaanooya'maloon

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah karena mereka ganti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.”

Dalam ayat ini ditegaskan larangan untuk memaki berhala atau keyakinan orang nonmuslim sebab akan membuat mereka tersinggung.