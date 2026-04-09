Sebagai saudara kandung, sudah sepatutnya saling menghormati, tolong-menolong, dan saling mendoakan kebaikan.

Namun, tak jarang kita menemukan kasus atau berita tentang perselisihan kakak dan adik.

Lantas, bagaimana sebenarnya Islam memandang hukum bermusuhan dengan saudara kandung?

Apa Hukum Bermusuhan dengan Saudara Kandung?

Hadits tentang Bermusuhan dengan Saudara Kandung

Dalam Islam, bermusuhan dengan saudara kandung hukumnya haram dan termasuk dosa besar sebab memutus tali silaturahmi.

Allah SWT memerintahkan setiap hamba-Nya untuk menjaga hubungan kekeluargaan. Perintah itu tertuang dalam Surah An-Nisa ayat pertama yaitu:

“Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Bahkan, dalam Surah Muhammad ayat 22-23, dijelaskan bahwa orang-orang yang memutus tali silaturahmi kehilangan rahmat dari Allah SWT.

“Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah; lalu dibuat tuli (pendengarannya) dan dibutakan penglihatannya.”

Pentingnya menjaga silaturahmi juga tercantum dalam hadis qudsi, di mana Allah SWT berfirman:

“Aku adalah Ar-Rahman (Yang Maha Pengasih) dan Aku menciptakan rahim serta mengambilnya dari nama-Ku. Maka barang siapa yang menyambungnya, Aku akan menyambung (rahmat)-Ku untuknya, dan barang siapa yang memutusnya, Aku akan memutus (rahmat)-Ku darinya.” (HR Ahmad, at-Tirmidzi, dan Abu Dawud).

Hadis di atas dapat diartikan bahwa manusia lahir dari rahim atau kasih sayang kedua orang tuanya. Maka, sudah semestinya juga saling mengasihi dan menyayangi selama hidup.

Selain itu, siapa pun yang menjaga tali silaturahmi merupakan manusia terbaik di muka bumi berdasarkan hadis berikut:

“Suatu hari Durrah binti Abi Lahab bertanya kepada nabi, “Wahai Rasulullah, siapa manusia terbaik itu?” Nabi menjawab, “Mereka yang paling takwa kepada Rabb (Allah), yang paling banyak menyambung silaturahmi, dan yang paling banyak amar ma’ruf nahi munkar.”

Bahaya Bermusuhan dengan Saudara Kandung

1. Disegerakan Hukuman di Dunia

Bahaya pertama bermusuhan dengan saudara kandung adalah mendapat hukuman di dunia dari Allah SWT, apa pun bentuknya.

Hal itu sesuai dengan sabda Nabi Muhamamd SAW berikut:

“Tidak ada satu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukuman bagi pelakunya di dunia bersamaan dengan hukuman yang Allah siapkan baginya di akhirat daripada baghyu (kezaliman dan berbuat buruk kepada orang lain) dan memutuskan tali kerabat.” (HR Bukhari, Tirmidizi, Abu Dawud).

2. Azab di Akhirat

Berdasarkan hadis di atas, selain menyegerakan hukuman di dunia, Allah SWT juga menyiapkan azab di akhirat untuk orang-orang yang memutus tali silaturahmi.

3. Ditolak Amalnya

Bermusuhan dengan saudara kandung hingga memutus tali silaturahmi juga membuat semua amalan ditolak Allah SWT.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,

“Sesungguhnya amal ibadah manusia diperlihatkan setiap hari Kami malam Jumat. Maka tidak diterima amal ibadah orang yang memutuskan hubungan silaturahmi.” (HR Bukhari, Ahmad)

4. Jauh dari Rezeki dan Umur Panjang

Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi.” (HR Bukhari dan Muslim).

Oleh karena itu, seseorang yang memutus tali silaturahmi juga akan dijauhkan dari keberkahan rezeki dan umur yang panjang.

5. Tidak Masuk Surga

Rasulullah SAW bersabda: “Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi.” (HR Bukhari dan Muslim).

Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa ada dua makna dari hadis di atas. Pertama, hadis ini untuk mereka yang memutus silaturahmi tanpa sebab dan ia tahu akan keharamannya melakukan hal tersebut.

Kedua adalah mereka yang memutus silaturahmi tidak akan dimasukkan ke surga bersama orang-orang yang masuk surga pertama kali. Namun, Allah akan menghukumnya lebih dulu sampai batas waktu yang Allah inginkan.

Cara Menyelesaikan Konflik Saudara Kandung dalam Islam

Ada beberapa cara atau solusi untuk menghindari permusuhan dengan suadara kandung, yakni sebagai berikut:

1. Segera Berdamai

Islam menganjurkan untuk segera menyelesaikan konflik agar tidak terjadi permusuhan yang bisa memutus tali silaturahmi. Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga malam. Mereka bertemu, lalu yang satu memalingkan wajah dan yang lain juga memalingkan wajah. Yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam.” (HR Bukhari dan Muslim).

2. Membalas dengan Kebaikan

Dalam Alquran diperintahkan membalas kejahatan dengan kebaikan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Fussilat ayat 34 berikut:

“Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia.”

Lewat ayat tersebut Allah SWT memerintahkan manusia agar sabar ketika marah, santun terhadap orang yang bodoh, dan memaafkan kesalahan orang.

Jika mampu melakukan hal itu, Allah SWT akan menjaga mereka dari setan dan musuh-musuh mereka akan tunduk serta patuh.

3. Mengalah

Mengalah bukan berarti kalah, tetapi merupakan tanda kesabaran dan upaya untuk menjaga tali persaudaraan.

Seseorang yang mengalah untuk menghindari permusuhan juga akan mendapat balasan luar biasa dari Allah SWT, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Tidak ada tegukan seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah melebihi tegukan seseorang yang menahan amarah karena mengharapkan ganjaran Allah.” (HR Bukhari).

4. Memaafkan

“(Yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.”